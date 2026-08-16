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ગુજરાતમાં મેઘરાજા ફરી બોલાવશે ભુક્કા, માત્ર જન્માષ્ટમી જ નહીં, નવરાત્રિની પણ મજા બગાડશે વરસાદ! અંબાલાલ પટેલની ખતરનાક આગાહી

Ambalal Patel Agahi: ગુજરાતમાં ચોમાસા પુરજોરમાં સક્રિય છે. હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલ સહિતના હવામાન નિષ્ણાતોની આગાહી મુજબ, આગામી દિવસોમાં રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જામવાની પૂરી સંભાવના છે. ઓગસ્ટ મહિનાના અંતથી લઈને સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર સુધી ક્યા-ક્યા વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસી શકે છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગની નવી આગાહી વિશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 16, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 07:13 PM IST
ગુજરાતમાં મેઘરાજા ફરી બોલાવશે ભુક્કા, માત્ર જન્માષ્ટમી જ નહીં, નવરાત્રિની પણ મજા બગાડશે વરસાદ! અંબાલાલ પટેલની ખતરનાક આગાહી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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