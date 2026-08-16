/ગુજરાતમાં મેઘરાજા ફરી બોલાવશે ભુક્કા, માત્ર જન્માષ્ટમી જ નહીં, નવરાત્રિની પણ મજા બગાડશે વરસાદ! અંબાલાલ પટેલની ખતરનાક આગાહી

Ambalal Patel Agahi: અમદાવાદ સહિત ગુજરાતમાં વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, ગુજરાત પર લો પ્રેશર, સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, સિયર ઝોન અને મોન્સૂન ટ્રફ સક્રિય થવાથી આગામી 7 દિવસ રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદની શક્યતા છે.
ગુજરાત પર એક સાથે 4-4 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થવાના કારણે આગામી 7 દિવસો છોટા ઉદેપુર, વલસાડ, ડાંગ, દમણ, તાપી અને નવસારીમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. જ્યારે મહીસાગર, અરવલ્લી, દાહોદ, પંચમહાલ, વડોદરા અને નર્મદામાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. સાથે હવામાન વિભાગે 2 દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપી છે. આ તરફ અમદાવાદમાં વાદળછાયા વાતાવરણ સાથે છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં સિઝનનો 19 ટકા વધુ વરસાદ, જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં 25 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
બીજીતરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરતાં જણાવ્યું કે, 17થી 19 ઓગસ્ટ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. જ્યારે 20થી 22 ઓગસ્ટ દક્ષિણ ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને પશ્ચિમ ઘાટમાં વરસાદ રહેશે. 23 ઓગસ્ટ બાદ જોર વધશે અને 24થી 28 ઓગસ્ટ ગુજરાતમાં ભારે-અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. 31 ઓગસ્ટે પણ વરસાદ રહેશે. સપ્ટેમ્બર 6થી10 ઉત્તર, મધ્ય ગુજરાત સહિત અમદાવાદ, મહેસાણા, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને પંચમહાલમાં વરસાદની શક્યતા છે. ગણેશ ચતુર્થીએ પણ ભારે ઝાપટાં, 19 સપ્ટેમ્બર બાદ વરસાદ વધશે. ઓક્ટોબર 11થી20 વરસાદી ઝાપટાં અને નવરાત્રી દરમિયાન પણ વરસાદની શક્યતા છે.
આ તારીખથી વધશે વરસાદનું જોર
અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, આશ્લેશા નક્ષત્ર દરમિયાન મોટા ટીપાંનો વરસાદ થવાની શક્યતાઓ છે. આ સાથે 15 થી 20 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. આગામી 17, 18 અને 19 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડવાની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. મઘા નક્ષત્રનો વરસાદ કૃષિ ક્ષેત્ર માટે ખૂબ જ સારો અને ફળદ્રુપ ગણાય છે. ત્યારબાદ 20, 21 અને 22 ઓગસ્ટ દરમિયાન દેશના પશ્ચિમ ઘાટ તેમજ મુંબઈ અને મહારાષ્ટ્રના ભાગોમાં સારો વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ છે.
હવામાન નિષ્ણાતે આગાહી કરી છે કે, દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વરસાદ થવાની પૂરી શક્યતા છે, જેમાં ખાસ કરીને આહવા, ડાંગ, વલસાડ, સુરત અને નવસારીના વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસી શકે છે. 23 ઓગસ્ટથી વરસાદનું જોર વધવાની શક્યતા છે. ઓગસ્ટના અંતમાં બંગાળની ખાડીમાં એક મજબૂત સિસ્ટમ બનવાની શક્યતાઓ છે. જેના કારણે ઓગસ્ટની 24, 25, 26, 27 અને 28 દરમિયાન ઘણા ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. આ સિસ્ટમના કારણે 26 ઓગસ્ટ બાદ ગુજરાતના ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની પડવાની શક્યતાઓ છે અને 31 ઓગસ્ટના રોજ પણ વરસાદ થવાની સંભાવના છે.
જન્માષ્ટમી પર વરસાદ બોલવશે ભુક્કા
જ્યારબાદ સપ્ટેમ્બર મહિનાની શરૂઆતમાં વરસાદી માહોલ સર્જાશે. જેના કારણે જન્માષ્ટમીના તહેવાર દરમિયાન 4 અને 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ વરસાદની શક્યતાઓ છે. 6 થી 10 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ગુજરાતના ઘણા ભાગોમાં વરસાદી માહોલ રહેશે. ખાસ કરીને ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતા છે. જેમાં પાટણ, સામી, હારીજ, વિરમગામ, માંડલ,મહેસાણા, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને પંચમહાલના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતાઓ છે. વડોદરા, અમદાવાદ અને ગાંધીનગરના ભાગોમાં પણ વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.
સપ્ટેમ્બરના મધ્યમાં દરિયામાં જોવા મળશે હલચલ
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પર્યુષણ પર્વ અને ગણેશ ચતુર્થી દરમિયાન વરસાદની આગાહી કરી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, 8 થી 10 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન પણ ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ પડી શકે છે. ત્યારબાદ 12 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ગણેશ ચતુર્થી પર પણ ભારે વરસાદ અને ઝાપટાં પડવાની શક્યતાઓ છે. આ દરમિયાન અંબાજીના ડુંગર વિસ્તારમાં પણ સારો વરસાદ થઈ શકે છે. જ્યારબાદ તારીખ 19 સપ્ટેમ્બરથી વરસાદનું પ્રમાણ ફરી વધશે. આ સમયગાળા દરમિયાન દરિયામાં હલચલ જોવા મળી શકે છે અને પવનની ગતિમાં પણ વધારો થશે.
નવરાત્રિની બગડી શકે છે મજા!
ઓક્ટોબર મહિનામાં પણ વરસાદ માહોલ જોવા મળી શકે છે. 11 થી 20 ઓક્ટોબર દરમિયાન વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતાઓ છે. ખાસ કરીને આ જ ગાળામાં પવિત્ર નવરાત્રીનો તહેવાર પણ આવે છે, જેથી વરસાદ ખેલૈયાઓની મજા બગાડી શકે છે.