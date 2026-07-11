ખેડૂતોને ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, ગુજરાતમાં વરસાદ આવશે... 'બાવી' ટાયફૂન પણ કંઈ નહીં બગાડી શકે, અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી

Ambalal Patel Prediction : ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વરસાદનું જોર ઘટતા ખેડૂતોમાં ચિંતા જોવા મળી રહી છે. જોકે, હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યના ખેડૂતોને રાહત આપતી આગાહી કરી છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે આગામી દિવસોમાં રાજ્યમાં ફરી વરસાદી માહોલ જામશે અને પેસિફિક મહાસાગરમાં સર્જાયેલા 'બાવી' ટાયફૂનની ગુજરાતના ચોમાસા પર કોઈ નકારાત્મક અસર નહીં થાય.
22 જુલાઈએ ભારે વરસાદની આગાહી
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, 13થી 16 જુલાઈ દરમિયાન રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા છે. ત્યારબાદ 22 જુલાઈએ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ વરસી શકે છે. જ્યારે 27થી 30 જુલાઈ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. તેમણે એમ પણ જણાવ્યું કે ઓગસ્ટ મહિનાની શરૂઆતમાં પણ અણધાર્યા વરસાદ પડી શકે છે.
વરસાદની ગતિ ધીમી પડવાના કારણ
અંબાલાલ પટેલે વરસાદની ગતિ ધીમી પડવાના કારણ પણ જણાવ્યા છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં અરબ સાગરમાં જરૂરી વરસાદી સિસ્ટમ વિકસિત થઈ નહોતી. સમુદ્રમાં અનુકૂળ પરિસ્થિતિ ન બનવાને કારણે ચોમાસાની ગતિ ધીમી પડી હતી. જોકે હવે 13થી 14 જુલાઈ દરમિયાન બંગાળની ખાડી સક્રિય બનશે, જેના કારણે વરસાદી સિસ્ટમ મજબૂત બનવાની શક્યતા છે.
'બાવી' ટાયફૂન પણ ગુજરાતનું કંઈ નહીં બગાડી શકે
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે હાલમાં પેસિફિક મહાસાગરમાં સર્જાયેલું 'બાવી' ટાયફૂન ચીન તરફ આગળ વધશે, તેથી તેની ગુજરાતના ચોમાસા પર કોઈ સીધી અસર થવાની શક્યતા નથી. હિંદ મહાસાગરમાં અનુકૂળ સ્થિતિ તેમજ ગ્રહોની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખતા ઓગસ્ટ મહિનામાં રાજ્યમાં સારો વરસાદ થવાની સંભાવના છે. રથયાત્રાના દિવસે પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવા છાંટા પડી શકે છે.
હવામાન વિભાગે શું કહ્યું ?
બીજી તરફ, ભારત હવામાન વિભાગ (IMD)એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે 'બાવી' ટાયફૂનથી ગુજરાતના ચોમાસા પર કોઈ અસર નહીં થાય. વિભાગે આગામી સાત દિવસ દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી કરી છે. આમ, હાલ વરસાદનું જોર થોડું ઘટ્યું હોવા છતાં આગામી દિવસોમાં ચોમાસું ફરી સક્રિય બનવાની આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે, જે ખેડૂતો માટે રાહતના સમાચાર છે.