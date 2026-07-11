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ખેડૂતોને ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, ગુજરાતમાં વરસાદ આવશે... 'બાવી' ટાયફૂન પણ કંઈ નહીં બગાડી શકે, અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી

Ambalal Patel Prediction : ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર ઘટ્યું હોવા છતાં ખેડૂતોને ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે દક્ષિણ ગુજરાત તથા સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. 'બાવી' ટાયફૂનથી ગુજરાતના ચોમાસા પર કોઈ અસર નહીં થાય. IMDએ પણ વરસાદની આગાહી કરી છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 11, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:21 PM IST
ખેડૂતોને ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, ગુજરાતમાં વરસાદ આવશે... 'બાવી' ટાયફૂન પણ કંઈ નહીં બગાડી શકે, અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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ખેડૂતોને ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, ગુજરાતમાં વરસાદ આવશે... અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી
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