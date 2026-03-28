કાચા મકાનોના છાપરા ઉડી શકે છે...70 કિ.મીની ઝડપે ફૂંકાશે પવન, અંબાલાલ પટેલની ભારે આગાહી
Ambalal Patel's Big Prediction: હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ આગાહી કરાઈ છે. 28 માર્ચ ના રોજ એક મજબૂત પશ્ચિમ વિક્ષેપ આવી રહ્યો છે જમ્મુ કાશ્મીર પંજાબ હરિયાણા અને રાજસ્થાનના ભાગોમાં આવવાની શક્યતા રહે છે. રાજસ્થાનના ભાગોમાં 60 થી 70 km ની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. જેની અસર ઉતર ગુજરાતના ભાગોમાં પણ અસર જોવા મળશે. દેશના ભાગોમાં વીજ કપાત શક્યતા રહેશે. આગમી 20 દિવસ ખેડૂત ભાઈઓ સાચવજો. ઉત્તર ભારતના ભાગોમાં વીજળી થવાની શક્યતા રહેશે કળા પડશે
Ambalal Patel's Big Prediction: ગુજરાતના બાબા વેંગા કહેવાતા અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસો માટે ગંભીર આગાહી કરી દીધી છે. 28 માર્ચથી દેશના હવામાનમાં મોટો પલટો આવવાની શક્યતા છે, જેની સીધી અસર ગુજરાત પર પણ જોવા મળશે.
ગુજરાતામાં બે સિસ્ટમ સક્રિય; પશ્ચિમ વિક્ષેપની ધમાકેદાર એન્ટ્રી
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર 28 માર્ચના રોજ એક મજબૂત પશ્ચિમ વિક્ષેપ (Western Disturbance) સક્રિય થઈ રહ્યો છે. આ સિસ્ટમ જમ્મુ-કાશ્મીર, પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનના ભાગોમાં ત્રાટકશે. રાજસ્થાનમાં તો 60 થી 70 કિમીની ઝડપે તોફાની પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે, જેના કારણે કાચા મકાનોના છાપરા ઉડી શકે તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
ગુજરાતના ખેડૂતો માટે 'રેડ એલર્ટ'
અંબાલાલ પટેલે ખેડૂત ભાઈઓને ખાસ વિનંતી કરી છે કે આગામી 20 દિવસ ખૂબ જ સાચવવાની જરૂર છે. તેજ પવન અને કમોસમી ફેરફારને કારણે બાગાયતી પાકોને મોટું નુકસાન થઈ શકે છે. ઉત્તર ભારતના ભાગોમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે કરા પડવાની પણ શક્યતા છે. તોફાની પવનને કારણે દેશના અનેક ભાગોમાં વીજ કપાત (Power Cut) થવાની પણ સંભાવના છે.
ગુજરાત અને સમગ્ર ભારત પર અસર
આ સિસ્ટમ માત્ર ઉત્તર ભારત પૂરતી મર્યાદિત નહીં રહે, પરંતુ તેની અસર છેક કેરળ સુધી જોવા મળશે. ઉત્તર ગુજરાત સહિત રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં આ તોફાની પવનોની અસર જોવા મળશે. આગામી 28 માર્ચથી 3 એપ્રિલ દરમિયાન 'સપ્ત પવનો' ફૂંકાશે, જે વાવાઝોડા જેવો અનુભવ કરાવી શકે છે. અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડી એમ બંને તરફથી આવતો ભેજ મધ્ય પ્રદેશ થઈને કેરળ સુધી એક મોટું વેધર જંકશન બનાવશે.
આ તારીખો નોંધી લેજો
હવામાન નિષ્ણાંતના મતે આ ખતરો લાંબો ચાલશે. 28 માર્ચ થી 3 એપ્રિલે ભારે પવન અને વાવાઝોડા જેવી સ્થિતિ. 5 એપ્રિલ, 8 એપ્રિલ અને 16 એપ્રિલ આ તારીખો દરમિયાન પણ દેશના વિવિધ ભાગો સહિત ગુજરાતમાં વાતાવરણ ડહોળાયેલું રહેશે. ખેડૂત ભાઈઓએ પોતાના કાપેલા પાકને સુરક્ષિત જગ્યાએ ખસેડી લેવો અને માલ-ઢોરની સુરક્ષા માટે અત્યારથી જ આયોજન કરી લેવું હિતાવહ છે.
