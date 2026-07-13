અંબાલાલ પટેલની 'છેલ્લી' આગાહી, ભૂક્કા કાઢશે વરસાદ, આ તારીખથી દ.ગુજરાતમાં તૂટી પડશે વરસાદ!

રાજ્ય હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલની લેટેસ્ટ આગાહી આવી ગઈ છે. હવામાન વિભાગની આગાહી થોડી ચિંતાજનક છે. જ્યારે અંબાલાલની આ આગાહી શું છેલ્લી છે? કારણ કે આજે તેમણે વિજ્ઞાનજાથા વિવાદ બાદ આગાહી નહીં કરવાનો નિર્ણય લઈ લીધો છે. જાણો આ લેટેસ્ટ આગાહીઓ વિશે અને એવો તે શું વિવાદ થયો છે કે અંબાલાલ પટેલ હવે આગાહી કરવાનું બંધ કરી દેશે?
હવામાન ખાતાની લેટેસ્ટ આગાહી
હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર ડો. એ કે દાસે આગામી 7 દિવસ સુધીના હવામાન વિશે આગાહી કરતા કહ્યું કે રાજ્યમાં આગામી એક સપ્તાહ સુધી ભારે વરસાદની શક્યતા નહિવત્ છે. જુદા જુદા વિસ્તારોમાં છૂટો છવાયો હળવો વરસાદ આવી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં સામાન્ય વરસાદ વરસી શકે છે. રાજ્યમાં હાલ પવનની ગતિ 25 થી 30 કિમી પ્રતિ કલાકની રહેશે. આગામી 2 દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા ચેતવણી અપાઈ છે. દરિયામાં પવનની ગતિ 50 કિમી પ્રતિ કલાકથી વધુ રહી શકે છે. તેમના જણાવ્યાં મુજબ મોન્સૂન ટ્રફ હાલ રાજસ્થાન, ઉત્તરપ્રદેશ અને પૂર્વ ભારતના રાજ્ય પરથી પસાર થઈ રહ્યું છે. અત્યાર સુધી રાજ્યમાં 162.5 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે. આ સમયે રાજ્યમાં 209.02 મીમી વરસાદ હોવો જોઇતો હતો. આથી હાલ રાજ્યમાં 22 ટકા વરસાદની ઘટ પડી છે.
અંબાલાલની છેલ્લી આગાહી!
બીજી બાજુ હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે રથયાત્રાના દિવસે અમદાવાદ શહેરમાં હળવો વરસાદ કે છાંટા પડશે. અષાઢી બીજના દિવસે રાજ્યના અનેક ભાગોમાં હળવો વરસાદ કે છાંટા પડી શકે છે. અષાઢી બીજે વિજળી સર્પાકાર થાય અને સફેદ વિજળી થાય તો સારો વરસાદ પડે. કચ્છના નવા વર્ષમાં વરસાદ પડી શકે છે. આજે બપોર પછી હવામાનમાં પલ્ટો આવશે. રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ આવશે. 15-16 જુલાઈના રોજ ભેજનો પ્રવાહ આવશે. ભેજ આવતા હવામાનમાં પલ્ટો આવશે.
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અંબાલાલે કેમ ના પાડી આગાહી કરવાની?
વાત જાણે એમ છે કે વિજ્ઞાન જાથાના ચેરમેન જયંત પંડ્યાએ ફરીથી આગાહીઓ પર વિવાદનો મધપૂડો છેડ્યો છે. તેમનું કહેવું છે કે વરતારા ખોટા પડતા વિજ્ઞાન જાથા કાનૂની કાર્યવાહી કરશે. સમગ્ર રાજ્યમાં વાવણી થઈ નથી. બિયારણનું ખેડૂતોને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. જવાબદારી નક્કી કરીને આગાહીકારો પાસેથી વસૂલ કરવા માંગણી કરી. તેમણે કહ્યું કે, જુલાઈ સુધીના તમામ વરતારા ખોટા સાબિત થયા.
ત્યારબાદ અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે જાથાના કેટલાક નિવેદનો હજુ પણ આવે છે અને આ નિવેદનો લગભગ ઘણી વખત પરંપરાગત જ્ઞાનના કોઠારાઘાત છે.આપણા ઋષિમુનિયાના જ્ઞાનના કુઠારાઘાત છે. આ આગાહી અમે લોક કલ્યાણ અર્થે આપતા હતા. હવે અમારી ઉમર થઈ આવા વિવાદમાં અમે પડવા માંગતા નથી. હવે અમે આગાહી આપવા માંગતા નથી જ્યારે અમને કોઈ સપોર્ટ મળશે તો અમે આગાહી આપશું. પરંતુ અત્યારે અમે આગાહી કરવાનું બંધ કરીએ છીએ. આમ તેમણે આગાહી ન કરવાનો નિર્ણય લઈ લીધો.
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