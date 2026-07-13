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અંબાલાલ પટેલની 'છેલ્લી' આગાહી, ભૂક્કા કાઢશે વરસાદ, આ તારીખથી દ.ગુજરાતમાં તૂટી પડશે વરસાદ!

Ambalal Patel Agahi: ગુજરાતમાં એક તો ચોમાસું મોડું બેઠું અને એમાં પણ પાછું ખેંચાઈ ગયું. આ ખેંચાઈ ગયેલા ચોમાસા પર અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગની લેટેસ્ટ આગાહી આવી છે. આ ઉપરાંત અંબાલાલ પટેલની કદાચ આ છેલ્લી આગાહી પણ હોઈ શકે. જાણો કેમ? 

Written ByViral Raval
Published: Jul 13, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:54 PM IST
અંબાલાલ પટેલની 'છેલ્લી' આગાહી, ભૂક્કા કાઢશે વરસાદ, આ તારીખથી દ.ગુજરાતમાં તૂટી પડશે વરસાદ!
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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