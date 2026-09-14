/ગુજરાતમાં આગામી 48 કલાક ભારે! મધ્ય ગુજરાતથી સૌરાષ્ટ્ર સુધી તોફાની વરસાદની સંભાવના, અંબાલાલની આગાહી

ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ પડ્યો છે. આજે સવારથી પણ અમદાવાદ સહિત અનેક શહેરોમાં સતત વરસાદ વરસી રહ્યો છે. રાજ્યમાં હજુ આગામી 48 કલાક ભારે વરસાદની આગાહી છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરતા જણાવ્યું કે હજુ રાજ્યમાં સારો વરસાદ પડશે.
અંબાલાલ પટેલે કરી આગાહી
ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે આગામી 48 કલાકમાં ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. "આગામી 48 કલાકમાં મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં હળવા-ભારેથી લઈને અતિભારે વરસાદની શક્યતા રહેશે. જેમાં વડોદરાના ભાગો, આણંદના ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા રહે છે.
અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં આગામી 48 કલાકમાં સારા વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે. આ ઉપરાંત ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે. પાટણ, મધ્ય ભાગો, મહેસાણા ભાગો, સબરકાંઠા ભાગો, અરવલ્લીના ભાગોમાં પણ વરસાદની શક્યતા રહે છે.
રાજ્યના 19 જિલ્લાઓમાં રેડ એલર્ટ, ભારે પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસાદની પૂરતી શક્યતા...#RedAlert #WeatherUpdate #Rain #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/r861i6wWT3
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 14, 2026
આ સિસ્ટમ ધીરે ધીરે સૌરાષ્ટ્ર તરફ જવાની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ સારો વરસાદ થવાની શક્યતા છે. ક્યાંક ક્યાંક ભાગોમાં 3 ઇંચ, 4 ઇંચ કે તેથી વધુ વરસાદ થવાની શક્યતા રહે. એ જ રીતે હવે આ સિસ્ટમ મધ્ય ભાગો અને ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ સારો વરસાદ થવાની શક્યતા છે. રાજકોટના ભાગોમાં પણ સારો વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે.
સુરેન્દ્રનગરના ભાગો, હળવદના ભાગો, ધાંગધ્રાના ભાગો, મોરબીના ભાગો અને ચોટીલાના ભાગોમાં પણ હળવા-ભારે વરસાદના ઝાપટાં થઈ શકે. કેટલાક ભાગોમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે.
આજ સવારથી રાજ્યના 172 તાલુકામાં વરસાદ: આણંદના બોરસદમાં સૌથી વધું 4.53 ઈંચ#Gujarat #GujaratRains #Monsoon #Monsoon2026 pic.twitter.com/cbit7YfOKR
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 14, 2026
ગીર સોમનાથના ભાગોમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા રહે. અમરેલીના ભાગો, બોટાદના ભાગોમાં પણ વરસાદની શક્યતા રહે. ભાવનગરના ભાગોમાં પણ વરસાદ... હળવા-ભારે વરસાદના ઝાપટાં પડી શકે. જૂનાગઢના ભાગોમાં પણ હળવા-ભારે વરસાદના ઝાપટાં પડી શકે. કેટલાક ભાગોમાં ઝાપટાં મધ્યમ માનીને 3 ઇંચ કે તેથી કેટલાક ભાગોમાં 4 ઇંચ જેવો વરસાદ પણ આપી શકે.
આ સિસ્ટમ પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં જતાં પોરબંદરના ભાગો, દ્વારકાના ભાગો, જામનગરના ભાગોમાં વરસાદ થઈ શકે. કેટલાક ભાગોમાં હળવા-મધ્યમથી લઈને 3-4 ઇંચ કે તેથી વધુ પણ વરસાદ થઈ શકે. અને સ્થાનિક સ્થિતિ હોય તો કોઈ કોઈ ભાગમાં 5 ઇંચ જેવો પણ વરસાદ પડી શકે. એટલે આગામી 48 કલાક ગુજરાત માટે સાર્વત્રિક વરસાદના છે."