/બે ગ્રહણ વૈશ્વિક હવામાનમાં લાવશે મોટો પલ્ટો! ગ્રહોની ગોચર સ્થિતિ અને નક્ષત્રોના સ્થાનને આધારે અંબાલાલની મોટી આગાહી

Ambalal Patel Forecast: હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ઓગસ્ટ મહિના દરમિયાન ગુજરાત અને ઉત્તર ભારતના વાતાવરણને લઈને એક મહત્વની આગાહી કરી છે. આ મહિનામાં ખગોળીય ઘટનાઓ અને ગ્રહોની યુતિના કારણે દેશ અને દુનિયાના હવામાનમાં મોટા ફેરફારો જોવા મળશે. ઓગસ્ટ મહિનામાં બે ગ્રહણ થવાના કારણે વૈશ્વિક હવામાનમાં મોટો પલટો આવશે. જોકે, આ ગ્રહણની સીધી અસર ભારતમાં જોવા નહીં મળે. 9 ઓગસ્ટના રોજ ચંદ્ર અને મંગળની યુતિ થશે, જેમાં ચંદ્ર પૃથ્વીની નજીક હોવાની સાથે પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં સ્થાન લેશે.
આ સિવાય, 10 ઓગસ્ટના રોજ ગુરુનો પૂર્વમાં ઉદય થવા જઈ રહ્યો છે. ત્યારબાદ 15 ઓગસ્ટે બુધ અને ગુરુની યુતિ તથા 27 ઓગસ્ટે સૂર્ય અને બુધની યુતિના કારણે ગુજરાતના હવામાનમાં વ્યાપક પલટો જોવા મળશે.
5 થી 9 ઓગસ્ટ દરમિયાન વાતાવરણમાં ફેરફાર
આગામી 5 ઓગસ્ટ આસપાસ ઉત્તર ભારત સહિત ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવશે. વાદળછાયું વાતાવરણ બનવાની સાથે જ કેટલાક વિસ્તારોમાં સામાન્ય છાંટા પડી શકે છે. ત્યારબાદ 8 ઓગસ્ટથી હવામાનમાં ફરી પલટો આવશે અને રાજ્યના અલગ-અલગ ભાગોમાં વરસાદી માહોલની શરૂઆત થઈ જશે.
10 થી 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યમાં ધોધમાર વરસાદની શક્યતા
10 થી 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં 2 થી 3 ઈંચ સુધીનો વરસાદ પડી શકે છે. જ્યારે મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતના બંને વિસ્તારોમાં સારો એવો વરસાદ પડવાની પૂરેપૂરી શક્યતા રહેલી છે.
ઓગસ્ટના ઉત્તરાધમાં વરસાદનું જોર
મહિનાના ઉત્તરાધમાં 17 અને 18 ઓગસ્ટ દરમિયાન મઘા નક્ષત્રમાં વરસાદ વરસશે. ત્યારબાદ 23 ઓગસ્ટ પછી પણ રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં ચાલુ રહેશે. આમ, સમગ્ર ઓગસ્ટ મહિનો ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ જળવાઈ રહેશે.