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બે ગ્રહણ વૈશ્વિક હવામાનમાં લાવશે મોટો પલ્ટો! ગ્રહોની ગોચર સ્થિતિ અને નક્ષત્રોના સ્થાનને આધારે અંબાલાલની મોટી આગાહી

Ambalal Patel Forecast: અંબાલાલ પટેલે ઓગસ્ટ મહિના માટે રાજ્યના હવામાન અંગે મહત્વની આગાહી કરી છે. ગ્રહોની ગોચર સ્થિતિ અને નક્ષત્રોના સ્થાનને આધારે ઓગસ્ટમાં હવામાનમાં મોટા ફેરફારો જોવા મળશે. 5 ઓગસ્ટ આસપાસ હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતા છે, જેના કારણે ઉત્તર ભારત અને ગુજરાતના ગગનમાં વાદળો જોવા મળશે. 5 ઓગસ્ટથી જ ઉત્તર ભારત સહિતના વિસ્તારોમાં વાતાવરણ વાદળછાયું બની શકે છે અને કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવા છાંટા પડી શકે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 05, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:52 AM IST
બે ગ્રહણ વૈશ્વિક હવામાનમાં લાવશે મોટો પલ્ટો! ગ્રહોની ગોચર સ્થિતિ અને નક્ષત્રોના સ્થાનને આધારે અંબાલાલની મોટી આગાહી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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બે ગ્રહણ વૈશ્વિક હવામાનમાં લાવશે મોટો પલ્ટો! ગ્રહોની ગોચર સ્થિતિ અને નક્ષત્રોના..
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