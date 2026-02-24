Prev
શું ગ્રહણ ગુજરાતમાં બગાડશે મોસમનો ખેલ? અંબાલાલ પટેલની આગાહીથી આ વિસ્તારોમાં ફફડાટ

Ambalal Patel's big prediction: ગુજરાતમાં ભૂકંપની સચોટ આગાહી કરનાર હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ફરી એક મોટી આગાહી કરી છે. આગામી સમયમાં અવકાશી ઘટનાઓ અને વાતાવરણમાં થનારા ફેરફારોને લઈને અંબાલાલ પટેલે મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે. અંબાલાલ પટેલ ગ્રહણ લઈને નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે ગ્રહણની અસરોની સાથે સાથે રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદ અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની આગાહી કરી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 24, 2026, 11:31 AM IST

Ambalal Patel's big prediction: અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, તાજેતરમાં 17 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ એક ગ્રહણ ભૂ-મંડળ પર થઈ ગયું છે. જોકે, આ ગ્રહણ ભારતમાં દેખાયું ન હતું, પરંતુ તેની અસરો દક્ષિણ અમેરિકા, ફ્રાન્સ અને તેની આસપાસના ટાપુઓ પર જોવા મળવાની શક્યતા છે. આગામી સમયની વાત કરીએ તો 3 માર્ચ 2026ના રોજ સિંહ રાશિમાં ગ્રહણ થવા જઈ રહ્યું છે. આ ગ્રહણની સીધી અસર ભારત, એશિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા, આફ્રિકા અને યુરોપમાં જોવા મળશે.

માર્ચ મહિનામાં પણ રહેશે અસર
અંબાલાલ પટેલના મતે, આ પલટો માત્ર ટૂંકા ગાળાનો નથી. 27 ફેબ્રુઆરીથી એક નવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે, જેના કારણે ફરી એકવાર ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો જોવા મળશે. માર્ચ મહિનામાં પણ ઉપરાઉપરી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવવાની શક્યતા હોવાથી તેની સીધી અસર ગુજરાત પર થશે.

ગુજરાતના ભાગોમાં હવામાનમાં મોટો ફેરફાર આવશે
23 તારીખથી રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદી છાંટા પડવાની શક્યતા છે. જેમાં ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત, કચ્છ, અમદાવાદ અને ગાંધીનગરનો સમાવેશ થાય છે. સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, પંચમહાલ અને મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં હવામાનમાં મોટો ફેરફાર આવશે. સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે.

વાતાવરણનો પલટો અને ગુજરાતમાં કમોસમી છાંટા
અંબાલાલ પટેલે હવામાનમાં આવી રહેલા ફેરફારો અંગે જણાવ્યું છે કે, હાલમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય હોવાને કારણે વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલા ભેજને કારણે 23 થી 25 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને વચ્ચે તડકો પણ જોવા મળશે. 

About the Author
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

gujarat weather forecastGujarat Weatherweather updatespredictionGujarat Monsoon Forecast

