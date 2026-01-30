Prev
આ વિસ્તારોમાં કમોસમી માવઠું અને ઠંડા પવનોથી ધ્રૂજશે ગુજરાત! અંબાલાલની સૌથી ભારે આગાહી

Ambalal Patel Rain Prediction: ગુજરાતમાં ફરી એકવાર પલટો આવવાની શક્યતા છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરને પગલે અનેક વિસ્તારોમાં માવઠાની આગાહી કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને કચ્છ, બનાસકાંઠા અને પાટણ જિલ્લાઓમાં માવઠું પડી શકે છે. આ વિસ્તારોમાં વીજળીના કડાકા સાથે હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. સંભવિત વરસાદને પગલે હવામાન વિભાગે યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 30, 2026, 12:35 PM IST

Ambalal Patel Rain Prediction: ગુજરાતમાં હાલ કાતિલ ઠંડીનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે. સવારે ફૂલ ગુલાબી ઠંડીની સાથે ભારે પવનો પણ ફૂંકાઈ રહ્યા છે. ત્યારે ફરી એકવાર ગુજરાતના હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની એક મોટી આગાહી સામે આવી છે. અંબાલાલની આગાહી પ્રમાણે આગામી સમયમાં પૂર્વ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં હળવો કમોસમી વરસાદ અથવા છાંટા પડી શકે છે.

અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે પશ્ચિમ વિક્ષેપો‌ હટી જતા સામાન્ય રીતે હિમાલયના પવનની ગતિ રહેતા હાર્ટ ધ્રુજાવે તેવી ઠંડી પડે છે, ગુજરાતમાં હમણાં વાદળો છે એટલે ઠંડીમાં ધટાડો થઈ‌ શકે છે. આવતીકાલથી મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વાદળ હટી જવાની શક્યતા રહેશે. 31 જાન્યુઆરી રોજ મધ્ય કક્ષાનો પશ્ચિમ વિક્ષેપ દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય વિસ્તારમાં આવવાની શક્યતા રહેશે. જેની અસર કમોસમી વરસાદ, કરા પડવા, પવનો સાથે ઉત્તરીય પર્વતીય ભાગોમાં બરફના તોફાન થઈ શકે છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું છે કે પશ્ચિમ વિક્ષેપોની અસર ગુજરાતના અને મધ્ય પ્રદેશના ભાગોમાં આવી‌ શકે છે. જેની અસર 2 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં થઈ શકે છે. જેના કારણે ઉત્તર ગુજરાત અને પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોનું હવામાન પલટાઈ શકે છે. રાજસ્થાનના ભાગોમાં તેની અસર વધારે થઈ શકે તેવું અંબાલાલે જણાવ્યું છે. 

હવે ગુજરાતમાં થનાર કમોસમી વરસાદની વાત કરીએ તો પંચમહાલ વિસ્તારમાં હળવો કમોસમી વરસાદ કે છાંટા પડી શકે છે. આ સિવાય ઉત્તર ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. જેની અસર વડોદરાના ભાગો સુધી થઈ‌ શકે છે. બીજો એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ 4-8 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં આવી શકે છે. જેની પણ અસર ગુજરાતના ભાગોમાં થઈ શકે છે. ખાસ કરીને બરીફીલા પવનો હાર્ટ ધ્રુજાવે અને ઊભા કૃષિ પાકોમાં લઘુતમ તાપમાન ધટી જાતા હીમ પડવાની શક્યતા રહી શકે છે.

રાજ્ય પર ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદ એટલે કે માવઠાનું સંકટ મંડરાઈ રહ્યું છે. આગામી બે દિવસ રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં વાતાવરણમાં પલટો આવશે અને વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે વાદળછાયા વાતાવરણમાં ખેડૂતોને સાવચેતી રાખવા અપીલ કરી છે. રાજ્યમાં 4થી 9 ફેબ્રુઆરી વચ્ચે કડકડતી ઠંડી પડવાની આગાહી અંબાલાલ પટેલે કરી છે. 

