ગુજરાત સહિત દેશમાં કેમ વધી આગની ભયાનક ઘટનાઓ! પહેલીવાર અંબાલાલે 'બ્લુ મુન' વિશે કરી ભયાનક વાત

Ambalal Patel Fprecast: તાજેતરમાં દિલ્હી અગ્નિકાંડ બાદ બિહારની હોસ્પિટલમાં આગની ઘટના બની છે. ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં આગ લાગવાની અનેક ગંભીર ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે. આ વધતા જતા આગના અકસ્માતોને પગલે લોકોમાં ચિંતાનો માહોલ છે. આ દરમિયાન, ગુજરાતના જાણીતા હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલે એક ચોંકાવનારું નિવેદન આપ્યું છે, જેમાં તેમણે આગની ઘટનાઓ પાછળના કુદરતી અને ભૌગોલિક કારણો પર પ્રકાશ પાડ્યો છે.
પવનની ગતિ અને આકરી ગરમી મુખ્ય કારણ
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, આગ લાગવાની આ અકસ્માત ઘટનાઓ પાછળ મુખ્યત્વે હવામાનમાં આવતા મોટા બદલાવો, કાળઝાળ ગરમી અને પવનની તીવ્ર ગતિ જવાબદાર હોઈ શકે છે. જ્યારે તાપમાન ખૂબ ઊંચું હોય અને સાથે પવન ઝડપથી ફૂંકાતો હોય, ત્યારે સામાન્ય તણખો પણ જોતજોતામાં ભીષણ આગનું સ્વરૂપ ધારણ કરી લે છે.
ખગોળીય ઘટના 'બ્લુ મૂન' અને તેની અસર
અંબાલાલ પટેલે આ ઘટનાઓને તાજેતરમાં બનેલી એક વિશિષ્ટ ખગોળીય ઘટના સાથે પણ સાંકળી છે. તેમણે જણાવ્યું કે હમણાં એક એવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી જેમાં ચંદ્ર પૃથ્વીથી ઘણો દૂર હતો, જેને સામાન્ય રીતે 'બ્લુ મૂન' (Blue Moon) કહેવામાં આવે છે. અંગ્રેજી સંસ્કૃતિ અને ભાષામાં આ પ્રકારની ખગોળીય ઘટનાને બહુ શુભ કે સારી ગણવામાં આવતી નથી. જ્યોતિષીય અને ભૌગોલિક દ્રષ્ટિએ આવી સ્થિતિમાં પૃથ્વી પર કુદરતી આફતોનું જોખમ વધે છે.
શું થાય છે આ ઘટના દરમિયાન?
અંબાલાલ પટેલના મતે, જ્યારે આવી ખગોળીય સ્થિતિ સર્જાય છે ત્યારે પૃથ્વી પર શાંત પડેલા જ્વાળામુખીઓ અચાનક ફાટી નીકળવા, જંગલોમાં દવાનળ લાગવી અને દરિયાકાંઠે કે રણમાં રેતીના ભયાનક તોફાનો આવવા જેવી કુદરતી ઘટનાઓ જોવા મળે છે.
અંબાલાલ પટેલનો મત
દેશ અને રાજ્યમાં હાલમાં જે આગના અકસ્માતો બન્યા છે, તેને આ ખગોળીય ઘટના સાથે કંઈક અંશે સાંકળીને જોવામાં આવી રહી છે. જોકે, અંબાલાલ પટેલે એ વાતનો પણ સ્વીકાર કર્યો છે કે આ બાબતને વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ સો ટકા પુરવાર કરવી ખૂબ જ અઘરી છે. વિજ્ઞાન કદાચ આ બંને ઘટનાઓ વચ્ચે સીધો સંબંધ ન સ્વીકારે, પરંતુ પ્રકૃતિમાં થતા મોટા બદલાવો અને ગ્રહોની સ્થિતિ પૃથ્વીના વાતાવરણ પર ચોક્કસ અસર કરે છે તે વાતને નકારી શકાય નહીં.