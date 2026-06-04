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ગુજરાત સહિત દેશમાં કેમ વધી આગની ભયાનક ઘટનાઓ! પહેલીવાર અંબાલાલે 'બ્લુ મુન' વિશે કરી ભયાનક વાત

Ambalal Patel Fprecast: ગુજરાત સહિત દેશમાં અનેક જગ્યાએ આગ લાગવાની ઘટના પર હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલનું નિવેદન. આગ અકસ્માતના મુખ્ય કારણ પવનની ગતિ અને ગરમી હોઈ શકે. હમણાં એક ઘટના બની તેમાં ચંદ્ર પૃથ્વીથી ઘણી દૂર હતો તેને બ્લુ મુન કહેવાય છે. અંગ્રેજ ભાષામાં આ ઘટના સારી ગણાતી નથી. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 04, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 01:13 PM IST
ગુજરાત સહિત દેશમાં કેમ વધી આગની ભયાનક ઘટનાઓ! પહેલીવાર અંબાલાલે 'બ્લુ મુન' વિશે કરી ભયાનક વાત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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