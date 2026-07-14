/અંબાલાલ કાકાને વ્હારે આવ્યા નીતિન કાકા; ફોન કરીને આપી મહત્વપૂર્ણ સલાહ, કિસાનસંઘના હોદ્દેદારો ઘરે પહોંચ્યા!

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'અંબાલાલ કાકા'ને વ્હારે આવ્યા 'નીતિન કાકા'; ફોન કરીને આપી મહત્વપૂર્ણ સલાહ, કિસાનસંઘના હોદ્દેદારો ઘરે પહોંચ્યા!

Ambalal Patel: અંબાલાલ કાકાની આગાહી ન કરવા મામલે પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે કેટલાક લોકો અંબાલાલ કાકાને ખોટી રીતે કનળગત કરી રહ્યા છે. જેનાથી હેરાન થઈ તેમણે આગાહીઓ બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેનાથી લાખો કરોડો ખેડૂતોને નુકસાન થાય છે. મેં પણ અંબાલાલ કાકા સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી અને તેમને આગાહીઓ ચાલુ રાખવા કહ્યું છે. બીજી બાજુ હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના સમર્થનમાં ભારતીય કિસાન સંઘ આવ્યું છે.  ભારતીય કિસાન સંઘના આગેવાન આર કે પટેલ અંબાલાલ પટેલના ઘરે પહોંચ્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 14, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:09 PM IST
'અંબાલાલ કાકા'ને વ્હારે આવ્યા 'નીતિન કાકા'; ફોન કરીને આપી મહત્વપૂર્ણ સલાહ, કિસાનસંઘના હોદ્દેદારો ઘરે પહોંચ્યા!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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