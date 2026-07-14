/અંબાલાલ કાકાને વ્હારે આવ્યા નીતિન કાકા; ફોન કરીને આપી મહત્વપૂર્ણ સલાહ, કિસાનસંઘના હોદ્દેદારો ઘરે પહોંચ્યા!

Ambalal Patel: ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા તેમની આગાહીઓ બંધ કરી દેવાના નિર્ણય બાદ રાજ્યમાં મોટો વિવાદ અને ચર્ચાઓ જાગી છે. અંબાલાલ પટેલના નિર્ણયના પગલે હવે પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ અને ભારતીય કિસાન સંઘ તેમના સમર્થનમાં મેદાને આવ્યા છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહીઓ ખેડૂતો માટે ખેતીના આયોજનમાં ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થતી રહી છે, ત્યારે હવે તેમના સમર્થનમાં ઉભેલા વિવિધ સંગઠનો અને નેતાઓના દબાણ બાદ અંબાલાલ પટેલ પોતાનો નિર્ણય બદલી નાંખ્યો છે.
"કેટલાક લોકો હેરાન કરી રહ્યા છે": નીતિન પટેલ
પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે આ સમગ્ર મામલે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું હતું કે, "કેટલાક લોકો અંબાલાલ કાકાને ખોટી રીતે કનડગત કરી રહ્યા છે અને હેરાન કરી રહ્યા છે. આ પ્રકારની માનસિક હેરાનગતિના કારણે જ તેમણે આગાહીઓ કરવાનું બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. નીતિન પટેલે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, અંબાલાલ પટેલની આગાહીઓ બંધ થવાથી લાખો-કરોડો ખેડૂતોને નુકસાન થઈ શકે છે. તેમણે આ અંગે અંબાલાલ પટેલ સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી તેમને આગાહીઓ ચાલુ રાખવા માટે વિનંતી કરી છે. સાથે જ, જે રીતે મીડિયાએ આ ગંભીર મુદ્દાને ઉઠાવ્યો છે, તે બદલ નીતિન પટેલે મીડિયાનું અભિવાદન પણ કર્યું હતું.
ભારતીય કિસાન સંઘ અંબાલાલ પટેલના સમર્થનમાં
બીજી તરફ, હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના સમર્થનમાં ભારતીય કિસાન સંઘ પણ સક્રિય થયું છે. ગઈકાલે ભારતીય કિસાન સંઘના અગ્રણી આર.કે. પટેલ સહિતના હોદ્દેદારો અંબાલાલ પટેલના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા હતા. તેમણે અંબાલાલ પટેલ સાથે મુલાકાત કરીને તેમને પોતાનું સંપૂર્ણ સમર્થન આપ્યું છે.
રાજકીય નેતાઓ અને ખેડૂત સંગઠનો હવે અંબાલાલ પટેલના પક્ષમાં બેઠા!
અંબાલાલ પટેલ દ્વારા સતત કરવામાં આવતી હવામાનની આગાહીઓને કારણે કેટલાક લોકો દ્વારા તેમને કનડગત કરવામાં આવતી હતી. આ હેરાનગતિથી કંટાળીને અંબાલાલ પટેલે આગાહીઓ કરવાનું બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. રાજ્યના ખેડૂતો માટે મહત્વની ગણાતી આ આગાહીઓ બંધ ન થાય તે માટે રાજકીય નેતાઓ અને ખેડૂત સંગઠનો હવે અંબાલાલ પટેલના પક્ષમાં એકઠા થયા છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી ફરી ગરજશે
અંબાલાલ પટેલે આજે સવારે વિરોધીઓને સણસણતો જવાબ આપી દીધો છે. અંબાલાલ પટેલ ફરી હવામાનના મોરચે તૈનાત જોવા મળશે. જી હા...વિવાદોના 'વાવાઝોડા' વચ્ચે અંબાલાલની આગાહી અડીખમ રહેશે. ગુજરાતના ખેડૂતોના હિતમાં અંબાલાલ પટેલ મેદાને આવ્યા છે અને તેમણે નિવેદન આપ્યું છે કે આગાહી તો થશે જ, જેને માનવું હોય તે માને નહીંતર કંઈ નહીં. હું કોઈ આર્થિક લાભ નથી લેતો,મારા પર કોઈ કાયદાકીય પગલાં ન લઈ શકે. હવે અંબાલાલ કાયદાકીય જ્ઞાન મેળવીને સીધી જ આગાહી કરશે. તમને જણાવી દઈએ કે અંબાલાલ પટેલ પરંપરાગત જ્ઞાનના આધારે આગાહી કરે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતાના હિતમાં આગાહી કરતો કરીશ.