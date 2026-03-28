સોના-ચાંદીના ભાવથી લઈને બાબા વેંગા કહેવાતા અંબાલાલની ચોંકાવનારી આગાહી; આપી દીધા મોટા સંકેત

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratસોના-ચાંદીના ભાવથી લઈને બાબા વેંગા કહેવાતા અંબાલાલની ચોંકાવનારી આગાહી; આપી દીધા મોટા સંકેત

Ambalal Patel's big prediction: જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અને જ્યોતિષ અંબાલાલ પટેલે શેર બજાર સંદર્ભે પણ આગાહી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, જ્યાં સુધી યુદ્ધ શાંત નહીં થાય ત્યાં સુધી શેરબજારમાં ઉપર નીચે થયેલ રાખશે. શેર બજારમાં રોકાણ કરતા હો માટે મે મહિના બાદ જ લાંબા ગાળાની તેજી જોવા મળશે. મે મહિના સુધી એક દિવસ ઉપર તો બે દિવસ નીચે તે પ્રકારની શેર બજારની સ્થિતિ રહેશે. સત્તા પરિવર્તન પર અંબાલાલ પટેલની આગાહી. દેશ અને દુનિયામાં જાસુસી પ્રવૃત્તિ વધશે તેવી અંબાલાલ પટેલની આગાહી. દુનિયામાં સત્તા પરિવર્તન કે મોટા નેતાની સત્તા જાય તેવા ગ્રહોથી સંકેત. અંબાલાલ પટેલની સ્પષ્ટતા ગુજરાત કે ભારત માટે આ આગાહી નથી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 28, 2026, 02:17 PM IST
Trending Photos

Ambalal Patel's big prediction: ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ સચોટ આગાહીઓ માટે જાણીતા છે. સામાન્ય રીતે તેઓ વરસાદ અને હવામાનની આગાહી કરતા હોય છે, પરંતુ તાજેતરમાં તેમણે સોના-ચાંદી, શેરબજાર અને વૈશ્વિક રાજકારણ અંગે કરેલી આગાહીઓએ ભારે ચર્ચા જગાવી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

સોના-ચાંદીના ભાવમાં ભારે અસ્થિરતા
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર આગામી સમયમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સ્થિરતા જોવા નહીં મળે. ગ્રહોની ચાલ અને ખાસ કરીને શનિ-મંગળના યોગ બનતા હોવાથી કિંમતોમાં ભારે ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી શકે છે. મિડલ ઈસ્ટ (મધ્ય પૂર્વ) માં ચાલી રહેલા સંઘર્ષની સીધી અસર કિંમતી ધાતુઓ પર પડશે. ભાવ સતત ઉપર-નીચે થતા રહેશે, જેના કારણે રોકાણકારોમાં અસમંજસની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.

શેરબજારમાં ક્યારે આવશે તેજી?
શેરબજારમાં રોકાણ કરતા લોકો માટે અંબાલાલ પટેલે સાવચેત રહેવાની સલાહ આપી છે. તેમના મતે મે મહિના સુધી બજારમાં "એક દિવસ તેજી તો બે દિવસ મંદી" જેવો માહોલ રહેશે. જ્યાં સુધી વૈશ્વિક સ્તરે યુદ્ધની સ્થિતિ શાંત નહીં થાય, ત્યાં સુધી બજારમાં મોટો ઉછાળો ટકશે નહીં. જો તમે લાંબા ગાળા માટે રોકાણ કરવા માંગતા હોવ, તો મે મહિના બાદ જ બજારમાં મજબૂત તેજી જોવા મળે તેવા સંકેતો છે.

વૈશ્વિક રાજકારણ અને સત્તા પરિવર્તનના સંકેત
અંબાલાલ પટેલે માત્ર આર્થિક જ નહીં, પરંતુ રાજકીય ક્ષેત્રે પણ મોટી આગાહી કરી છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે વર્તમાન ગ્રહદશા મુજબ દુનિયામાં મોટા ફેરફારો આવી શકે છે. વિશ્વના નકશા પર મોટા દેશોમાં સત્તા પરિવર્તન થઈ શકે છે અથવા કોઈ કદાવર નેતાએ પોતાની સત્તા ગુમાવવી પડે તેવા સંકેતો મળી રહ્યા છે. દેશ અને દુનિયામાં જાસુસીની પ્રવૃત્તિઓમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. 

અંબાલાલ પટેલે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે સત્તા પરિવર્તનની આ આગાહી ગુજરાત કે ભારત માટે નથી, પરંતુ વૈશ્વિક સ્તરના મોટા ફેરફારો તરફ નિર્દેશ કરે છે. આ આગાહીઓ જ્યોતિષીય ગણતરીઓ પર આધારિત છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય સલાહકારની મદદ લેવી આવશ્યક છે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Trending news