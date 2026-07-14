/મેહોંણાવાસીયો મલકાયા! અંબાલાલની ફરીથી આગાહીની જાહેરાતને લઇને ખેડૂતો ખુશખુશાલ, લોકોએ કાકાને ભગવાનનો દરજ્જો આપ્યો!

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા ફરી એકવાર વરસાદની નવી આગાહી કરવામાં આવી છે. આ આગાહી સાંભળતા જ મહેસાણા પંથકના ખેડૂતોમાં આનંદની લહેર દોડી ગઈ છે. વર્ષોથી અંબાલાલ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવતી આગાહીઓ ઘણી અંશે સચોટ સાબિત થતી હોવાથી ખેડૂતો તેમના પર અતૂટ વિશ્વાસ રાખે છે.
ખેડૂતોના મનમાં અંબાલાલ પટેલનું વિશેષ સ્થાન
ખેતીવાડી સંપૂર્ણપણે કુદરતના વરસાદ પર નિર્ભર હોય છે, ત્યારે સમયસર અને સચોટ હવામાનની માહિતી ખેડૂતો માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થાય છે. મહેસાણાના સ્થાનિક ખેડૂતો અંબાલાલ પટેલની આગાહીને ખૂબ જ મહત્વ આપે છે. પટેલ રમણભાઈ આ અંગે જણાવે છે કે, "અંબાલાલ પટેલની આગાહી અન્ય કરતા વધુ સચોટ અને ભરોસાપાત્ર હોય છે. તેઓ જે મુજબ આગાહી કરે છે, તે રીતે વરસાદ પડતો હોવાથી ખેડૂતોને ખેતીના આયોજનમાં ખૂબ જ મદદ મળે છે. તેમના આગમન અને આગાહીથી ખેડૂત આલમમાં ખુશીનો માહોલ છે."
"અંબાલાલ કાકા ખેડૂતો માટે ભગવાન સમાન"
અંબાલાલ પટેલની આગાહીઓ કેટલી સચોટ છે, તે અંગે પટેલ નારાયણભાઈએ પોતાના મંતવ્યો રજૂ કરતા જણાવ્યું હતું કે, "અંબાલાલ કાકાની હવામાનની આગાહીઓ સંપૂર્ણપણે સાચી અને સચોટ હોય છે. ખેડૂતો માટે તો તેઓ એક રીતે ભગવાન સમાન છે, કારણ કે તેમની આગાહીના આધારે જ અમે પાકનું વાવેતર અને અન્ય ખેતીકાર્યોનું આયોજન કરીએ છીએ."
ખેડૂતોને સીધો જ આર્થિક ફાયદો
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, કેટલાક લોકો અંબાલાલ કાકાની આગાહીનો વિરોધ કરતા હોય છે, પરંતુ ખેડૂતો માટે તે મહત્વનું નથી. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, "તેમણે આગાહી કરવાની આ પદ્ધતિ ચાલુ રાખવી જોઈએ, કારણ કે તેનાથી ખેડૂતોને સીધો જ આર્થિક ફાયદો થાય છે."
મહેસાણા જિલ્લાના ખેડૂતોમાં ઉત્સાહ
પટેલ અમૃતભાઈ પણ આ બાબતે સહમત છે. તેમના મતે, અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહીથી મહેસાણા જિલ્લાના ખેડૂતોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. આગાહી મુજબ જો વરસાદ સારો પડે, તો આગામી સમયમાં ખેતી પાક માટે અનુકૂળ સ્થિતિનું નિર્માણ થશે, જે ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવામાં મદદરૂપ થશે.
આ આગાહીએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું
અંબાલાલ પટેલની આ આગાહીએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે ગુજરાતના ખેડૂતો આજે પણ પરંપરાગત અને અનુભવ આધારિત હવામાનની આગાહીઓ પર ઊંડો વિશ્વાસ ધરાવે છે. મહેસાણાના ખેડૂતો હવે આશા રાખી રહ્યા છે કે કુદરત પણ આ આગાહી મુજબ મહેરબાની કરશે અને પાક સારો ઉતારશે.