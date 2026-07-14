/મેહોંણાવાસીયો મલકાયા! અંબાલાલની ફરીથી આગાહીની જાહેરાતને લઇને ખેડૂતો ખુશખુશાલ, લોકોએ કાકાને ભગવાનનો દરજ્જો આપ્યો!

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મેહોંણાવાસીયો મલકાયા! અંબાલાલની ફરીથી આગાહીની જાહેરાતને લઇને ખેડૂતો ખુશખુશાલ, લોકોએ 'કાકા'ને ભગવાનનો દરજ્જો આપ્યો!

Ambalal Patel Forecast: અંબાલાલની ફરીથી આગાહીની જાહેરાતને લઇને ખેડુતો ખુશખુશાલ થયા છે. અંબાલાલ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવેલી વરસાદની આગાહી સાચી પડે છે, ફરીથી તેમને આગાહી કરી છે જેનાથી ખેડૂતોમાં આનંદની લાગણી છે. અંબાલાલની આગાહી અન્ય કરતા વધુ સચોટ અને સારી હોય છે. તેઓ જણાવે છે કે આગાહી મુજબ વરસાદ પણ સારો પડે છે, જેનાથી ખેડૂતોમાં આનંદની લાગણી છે. આ પ્રકારની આગાહીથી ખેડૂતોને ખૂબ જ ફાયદો થાય છે અને તેઓ આ બાબતે ખૂબ ખુશ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 14, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:00 PM IST
મેહોંણાવાસીયો મલકાયા! અંબાલાલની ફરીથી આગાહીની જાહેરાતને લઇને ખેડૂતો ખુશખુશાલ, લોકોએ 'કાકા'ને ભગવાનનો દરજ્જો આપ્યો!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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