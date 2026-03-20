સ્વેટર ગયું, પંખા આવ્યા, પણ હવે છત્રી તૈયાર રાખજો! ગુજરાત સહિત દેશના 21 રાજ્યોમાં કમોસમી વરસાદની ઘાત
Gujarat Weather Western Disturbance: ઉનાળાની શરૂઆત સાથે જ ગરમીનો પારો વધવાની આશા હતી, પરંતુ કુદરતે કંઈક અલગ જ પ્લાન બનાવ્યો હોય તેવું લાગે છે. હાલમાં દેશભરમાં મોસમનો મિજાજ બદલાયો છે. પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવ્યો છે, જેના કારણે ગુજરાત સહિત દેશના 21 રાજ્યોમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
Gujarat Weather Western Disturbance Updates: ગુજરાત સહિત દેશના 21 રાજ્યોમાં ફરી એકવાર વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ઉત્તર ભારત, દક્ષિણ ભારત સહિત મોટાભાગની જગ્યાએ કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ પડશે, તો પહાડી વિસ્તારમાં પણ ભારે હીમવર્ષાનું એલર્ટ અપાયું છે. ગુજરાત સહિત દેશના અનેક રાજ્યોમાં આજે એકાએક વાતાવરણ બદલાયું છે. ભર ઉનાળાના સમયે અનેક રાજ્યોમાં મોસમનો મિજાજ બદલાયો છે. દેશના 21 રાજ્યોમાં કમોસમી વરસાદની પણ આગાહી કરાઈ છે.
વાવાઝોડાની પણ આગાહી કરાતા ખળભળાટ
ગુજરાત જ નહીં, ઉત્તર ભારતના મોટાભાગના રાજ્યોમાં વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે. દક્ષિણ ભારતમાં પણ ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી છે. કેટલાક રાજ્યોમાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. જ્યારે પહાડી વિસ્તારોમાં ભારે હીમવર્ષાનું એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશમાં ભારે હીમવર્ષાની આગાહી છે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં ભારે બરફ વર્ષાથી મુશ્કેલી વધી છે. દેશના મોટાભાગના રાજ્યોમાં વાવાઝોડાની પણ આગાહી કરાતા ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે.
ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં તેજ પવન અને આંધી-વંટોળની આગાહી
ગુજરાતમાં હાલ ચારેબાજુ વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે હવામાનના જાદુગર અંબાલાલ પટેલની ફરી એક ભયાનક આગાહી સામે આવી છે. હાલ સ્વેટર ગયું, પંખા આવ્યા, પણ હવે છત્રી તૈયાર રાખવા અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે. અંબાલાલની આગાહીથી જગતના તાત એવા ખેડૂતો ચિંતામાં પેઠા છે. પશ્ચિમિ વિક્ષેપના કારણે વાતાવરણ બદલાયું છે. ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં તેજ પવન અને આંધી-વંટોળની પણ આગાહી કરાઈ છે. 20 માર્ચ સુધી રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે.
ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી
ગુજરાતમાં હાલ ડબલ સીઝનનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. હવામાન નિષ્ણાત અને 'હવામાનના જાદુગર' ગણાતા અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, રાજ્યમાં 20 માર્ચ સુધી કમોસમી વરસાદી માહોલ રહેશે. તેજ પવન અને આંધી-વંટોળ સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતાને પગલે ખેડૂતોમાં ચિંતાના વાદળો છવાયા છે. ખેતરમાં ઉભેલા પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.
પહાડી વિસ્તારોમાં હીમવર્ષા અને રેડ એલર્ટ
માત્ર મેદાની વિસ્તારો જ નહીં, પણ પહાડી રાજ્યોમાં પણ કુદરતનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે. હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં ભારે હીમવર્ષાનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જમ્મુ-કાશ્મીરમાં ભારે બરફવર્ષાને કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે અને રસ્તાઓ બંધ થવાની નોબત આવી છે. વધારે પડતી ખરાબ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને કેટલાક રાજ્યોમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા 'રેડ એલર્ટ' પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
સમગ્ર દેશમાં કુદરતનો ખેલ
ઉત્તર ભારતથી લઈને દક્ષિણ ભારત સુધી વરસાદી માહોલ જામશે. દક્ષિણ ભારતના રાજ્યોમાં પણ ભારે વરસાદની સંભાવના છે. પવનની ગતિ તેજ રહેવાને કારણે વાવાઝોડા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. અચાનક બદલાતા વાતાવરણને કારણે વાયરલ ઇન્ફેક્શન અને બીમારીઓ વધવાની શક્યતા છે, તેથી આરોગ્યનું ધ્યાન રાખવું અને ખેડૂતોએ પોતાના પાકને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવાની તજવીજ હાથ ધરવી.
