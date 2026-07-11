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અંબાલાલ પટેલની અતિભારે આગાહી: ઓગસ્ટમાં આવશે આફત? જાણો જુલાઈથી ઓગસ્ટ સુધી ક્યારે અને ક્યાં તૂટી પડશે વરસાદ!

Ambalal Patel Forcast : દેશભરમાંથી ચોમાસાના વાદળો ગાયબ થવાની ચર્ચા વચ્ચે ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસો માટે વરસાદની મોટી આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલે જુલાઈથી લઈને ઓગસ્ટ મહિના સુધીની તારીખો જાહેર કરીને કયા વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડશે તેની ચોંકાવનારી વિગતો આપી છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 11, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:45 PM IST
અંબાલાલ પટેલની અતિભારે આગાહી: ઓગસ્ટમાં આવશે આફત? જાણો જુલાઈથી ઓગસ્ટ સુધી ક્યારે અને ક્યાં તૂટી પડશે વરસાદ!

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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