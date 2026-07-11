/અંબાલાલ પટેલની અતિભારે આગાહી: ઓગસ્ટમાં આવશે આફત? જાણો જુલાઈથી ઓગસ્ટ સુધી ક્યારે અને ક્યાં તૂટી પડશે વરસાદ!

Gujarat Monsoon : ટાયફૂન બાવીને કારણે દેશભરમાંથી વરસાદી વાદળો ગાયબ થઈ ગયા છે. આ ચક્રવાત જેમ જેમ નબળું પડશે એમ વરસાદી વાદળો ભારતના આકાશ તરફ પરત ફરશે. જોકે, આ સિસ્ટમ સક્રિય થતાં હજુ પણ એક સપ્તાહનો સમય લાગશે. ગુજરાતમાં વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે પણ એક સપ્તાહ સુધી વરસાદ વરસે તેવી સંભાવના નથી. ક્યાંક છૂટો છવાયો વરસાદ વરસી શકે છે.
ચોમાસું કેમ ધીમું પડ્યું? અંબાલાલનું વૈજ્ઞાનિક ગણિત
અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે હાલમાં ચોમાસું ધીમું પડવા પાછળ કેટલાક વૈશ્વિક પરિબળો જવાબદાર છે:
|૧૩ થી ૧૬ જુલાઈ:
|લોકલ સિસ્ટમ સક્રિય થવાને કારણે રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે. આ દરમિયાન ૧૩-૧૪ જુલાઈએ બંગાળની ખાડી (બંગાળ ઉપસાગર) પણ સક્રિય થશે.
|૧૭ થી ૧૯ જુલાઈ:
|આ દિવસો દરમિયાન આકાશમાં છૂટાછવાયા વાદળો જોવા મળશે.
|૨૨ જુલાઈ:
|રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં, ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત, આહવા, ડાંગ, વલસાડ અને નવસારી સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આશંકા છે.
|૨૫ થી ૨૬ જુલાઈ:
|મુંબઈ સહિત મહારાષ્ટ્રના ભાગોમાં ભારે આફતરૂપી વરસાદ પડી શકે છે.
|૨૭ થી ૩૦ જુલાઈ:
|ગુજરાતના ઘણા ભાગોમાં ધમાકેદાર વરસાદની એન્ટ્રી થશે. જેમાં સૌરાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર, દ્વારકા, જામનગર અને પોરબંદરના ભાગોમાં છૂટોછવાયો તેમજ દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર-મધ્ય ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. આ ઉપરાંત ઉત્તર ગુજરાતના સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી અને પંચમહાલમાં પણ સારો વરસાદ થશે.
ઓગસ્ટ મહિનામાં ભુકકા કાઢી નાખશે વરસાદ
અંબાલાલ પટેલના મતે ઓગસ્ટ મહિનો ગુજરાત માટે ભારે સાબિત થઈ શકે છે. ઓગસ્ટ મહિનાની શરૂઆતમાં જ રાજ્યમાં અણધાર્યો વરસાદ ખાબકી શકે છે.
ખેડૂતો માટે મહત્વની ચેતવણી: અંબાલાલ પટેલે કૃષિ ક્ષેત્રે ચિંતા વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું છે કે, ઓગસ્ટના અતિભારે વરસાદને કારણે લીલાછમ ખેતરોમાં કૃષિ કાર્યો (ખેતીકામ) કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે.
અમદાવાદમાં રથયાત્રાએ કેવું રહેશે હવામાન?
રાજ્યમાં અંબાલાલ પટેલની આગાહીઓ અને વૈશ્વિક હવામાન પલટાની ચર્ચાઓ વચ્ચે અમદાવાદ હવામાન વિભાગે સત્તાવાર બુલેટિન જાહેર કર્યું છે. હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક રામાશ્રય યાદવના જણાવ્યા અનુસાર, હાલ રાજ્યમાં વરસાદનું જોર ઘટ્યું છે અને આગામી દિવસોમાં કોઈ મોટી આફતની શક્યતા નથી.
રથયાત્રાના દિવસે કેવું રહેશે વાતાવરણ?
અમદાવાદીઓ માટે સૌથી મોટા સમાચાર રથયાત્રાના દિવસના હવામાનને લઈને છે. મોન્સૂન ટ્રફ સક્રિય હોવાના કારણે રથયાત્રા દરમિયાન માત્ર હળવા વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે, પરંતુ ભારે વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી. આજની વાત કરીએ તો, આજે અમદાવાદ કે રાજ્યના અન્ય ભાગોમાં વરસાદને લઈને કોઈ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. માત્ર વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે.
બાવી ટાયફૂનની ગુજરાત પર અસર થશે? IMDનો મોટો ખુલાસો
પ્રશાંત મહાસાગરમાં સક્રિય થયેલા શક્તિશાળી 'બાવી ટાયફૂન' (Typhoon Bavi) ને કારણે દેશના અન્ય ભાગોમાં ચોમાસું ભલે નબળું પડ્યું હોય, પરંતુ ગુજરાતને લઈને હવામાન વિભાગે રાહતના સમાચાર આપ્યા છે. વૈજ્ઞાનિક રામાશ્રય યાદવે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, બાવી ટાયફૂનથી ગુજરાતમાં ચોમાસા ઉપર કોઈ નકારાત્મક અસર નહીં થાય. આગામી સાત દિવસ સુધી રાજ્યમાં છૂટોછવાયો અને હળવો વરસાદ ચાલુ રહેશે.
આંકડા ગવાહી પૂરે છે: અમદાવાદમાં ૪૫% વરસાદ ઓછો!
અમદાવાદમાં ચોમાસાની સીઝનનો સરેરાશ અડધો અડધ (૪૫%) વરસાદ ઓછો નોંધાતા ચિંતા ચોક્કસ છે, પરંતુ હવામાન વિભાગના મતે મોન્સૂન ટ્રફ લાઈન સક્રિય હોવાથી આગામી સમયમાં ધીમે-ધીમે આ ખાધ પુરાઈ શકે છે. હાલ પૂરતું આગામી ૭ દિવસ માત્ર હળવા કે મધ્યમ ઝાપટાંની જ આગાહી છે.