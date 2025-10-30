Prev
મીન રાશિનો શનિ દેશ-દુનિયામાં વાવાઝોડા માટે જવાબદાર! અંબાલાલ પટેલની ચોંકાવનારી આગાહી

Ambalal Patel forecast: મીન રાશીનો શનિ દેશ અને દુનિયામાં ચક્રવાત માટે જવાબદાર બનશે. દરિયાઈ હલચલ વધી શકે છે. આગામી 2027 સુધી ચક્રવાત ના તોફાનો ઉભા થશે. પર્વતીય વિસ્તારોમાં ભીખડ ધસી પડવી જેવી દુર્ઘટનાઓ પણ બનશે. સમુદ્રમાં ઉંચા મોજા ઉછળશે અને સમુદ્રના જીવો જેમ કે માછલીઓ ભુભાગો પર આવે તો દરિયામાં હલચલ છે તેવું અનુમાન લગાવી શકાય. સમુદ્રમાં ઊંચા મોજા ઉછળે સુનામી જેવી પણ સ્થિતિ નિર્માણ થઈ શકે. આ ચક્રવાતો પાછલા વર્ષના રેકોર્ડ તોડે તેવું પણ બની શકે આ આગાહી માત્ર જ્યોતિષના વિચાર વિનિમય માટે અંબાલાલ પટેલે કરી 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 30, 2025, 11:42 AM IST

Ambalal Patel forecast: અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. અંબાલાલના જણાવ્યા અનુસાર રાજ્યમાં કેટલાક ભાગોમાં પૂર આવે તેવો વરસાદ વરસશે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અને ગ્રહોની સ્થિતિના આધારે દેશના જાણીતા હવામાન અને જ્યોતિષ વિદ્વાન અંબાલાલ પટેલે એક મહત્વની આગાહી કરી છે, જે આગામી સમયમાં દેશ અને દુનિયા માટે ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. તેમની આ આગાહી મીન રાશિમાં શનિના સંચાર પર આધારિત છે, જેને તેઓ આગામી વર્ષોમાં ચક્રવાત (વાવાઝોડાં) અને દરિયાઈ હલચલ માટે જવાબદાર ગણાવી રહ્યા છે.

અંબાલાલની આગાહી મુજબ આજથી અરબ સાગરનું  ડિપ્રેશન ગુજરાત તરફ આવતા વરસાદનો કહેર ફરી શરૂ થવાની શક્યતા રહેશે. તારીખ 30 અને 31 ઓક્ટોમ્બરમાં સૌરાષ્ટ્ર ઉપરાંત વડોદરાના ભાગો, ઉતર ગુજરાતમાં  પાટણ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને મહેસાણાના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે. બંગાળ ઉપસાગરમાં "મોન્થા" વાવાઝોડાની અસર મહારાષ્ટ્રના ભાગોમાં આવવાની શક્યતા રહેશે. બંગાળ ઉપસાગરના સિસ્ટમની અસર અને અરબી સમુદ્રના ડિપ્રેશનની અસરને કારણે 2 નવેમ્બર સુધીમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. 

દરિયાઈ હલચલ અને વિનાશક ચક્રવાતનું જોખમ
અંબાલાલ પટેલના મતે, મીન રાશિનો શનિ દેશ અને દુનિયામાં ચક્રવાત માટે જવાબદાર બનશે. આના કારણે દરિયાઈ હલચલ વધવાની શક્યતા છે. તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે, વર્ષ 2027 સુધી ચક્રવાતના તોફાનો ઉભા થશે. આ ચક્રવાતો પાછલા વર્ષોના તમામ રેકોર્ડ તોડે તેવું પણ બની શકે છે, જે ભવિષ્યમાં મોટી જાનહાનિ અને માલહાનિનો સંકેત આપી રહ્યું છે. શનિની આ સ્થિતિના કારણે સમુદ્રમાં ઊંચા મોજા ઉછળી શકે છે અને સુનામી જેવી સ્થિતિ પણ નિર્માણ થઈ શકે છે.

પર્વતીય વિસ્તારોમાં પણ દુર્ઘટનાઓ
આ આગાહી માત્ર દરિયાઈ ક્ષેત્ર પૂરતી સીમિત નથી. જ્યોતિષી અંબાલાલ પટેલના મતે, આ સમયગાળા દરમિયાન પર્વતીય વિસ્તારોમાં પણ દુર્ઘટનાઓ બનશે, જેમ કે ભીખડ ધસી પડવી (ભૂસ્ખલન). અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, સુરત, ભરૂચ,  દક્ષિણ ગુજરાતમાં કેટલાક ભાગોમાં હળવું પૂર આવે એવો વરસાદ વરસી શકે છે.  કમોસમી વરસાદની સિસ્ટમ અસર પશ્વિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગો દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. 

માછલીઓનું ભૂભાગ પર આવવું
સમુદ્રની હલચલનો સંકેત આપતા તેમણે એક અગત્યની વાત પણ જણાવી છે. જો સમુદ્રના જીવો જેમ કે માછલીઓ ભુભાગો (કિનારા) પર આવે તો તે દરિયામાં મોટી હલચલ છે તેવું અનુમાન લગાવી શકાય. આ ઘટના દરિયાઈ વાતાવરણમાં મોટા ફેરફારો થવાના સંકેત આપે છે.

gujarat weather forecastGujarat Weatherweather updatespredictionGujarat Monsoon Forecast

