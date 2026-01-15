Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝ

અંબાલાલે ભવિષ્ય ભાખ્યું! વિશ્વમાં યુદ્ધના વાદળો છવાશે! ગુજરાતના વાતાવરણમાં મોટા પલટાના સંકેત

Ambalal Patel War Prediction: વિશ્વમા અલગ અલગ દેશો વચ્ચે તણાવ પૂર્ણ સ્થિતિ પર આંબલાલનું નિવેદન. મંગળ કેતુ પ્રતિયોગ અને સૂર્ય મંગળ અંગારક યોગના કારણે. જાન્યુઆરી માં પંચ ગ્રહી યોગ થતા વૈશ્વિક સ્તરે ભારે હિલચાલ. હજુ માર્ચ અને એપ્રિલ ની શરૂઆતમાં કેટલાક અવનવા બનાવો બની શકે. મીનનો શનિ અને શનિ મંગળના યોગો વૈશ્વિક સ્તરે પ્રભાવી થઈ શકે. વૈશ્વિક લેવલે ગ્રહોની નકારાત્મક શક્તિનો ઉદય ના કારણે નેગેટિવ ઉર્જા વિશ્વ પર અસર કરશે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 15, 2026, 11:42 AM IST

Ambalal Patel War Prediction: હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે માત્ર ગુજરાતના હવામાન અંગે જ નહીં, પરંતુ વૈશ્વિક સ્તરે ગ્રહોની બદલાતી ચાલને કારણે સર્જાનારી તણાવપૂર્ણ સ્થિતિ અંગે પણ ગંભીર ચેતવણી આપી છે. ગ્રહોના વિશેષ યોગોને કારણે આગામી સમય વિશ્વ માટે ઉથલપાથલ ભરેલો રહી શકે છે.

વૈશ્વિક તણાવ અને ગ્રહોની નકારાત્મક અસર
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં આકાશી ગ્રહોની સ્થિતિ વિશ્વના દેશો વચ્ચે તણાવ વધારી રહી છે. મંગળ-કેતુનો પ્રતિયોગ અને સૂર્ય-મંગળનો અંગારક યોગ વિશ્વમાં અશાંતિ પેદા કરી શકે છે. જાન્યુઆરી મહિનામાં સર્જાતો પંચગ્રહી યોગ વૈશ્વિક સ્તરે ભારે હિલચાલ અને સત્તાપલટા જેવી સ્થિતિ લાવી શકે છે. મીન રાશિનો શનિ અને શનિ-મંગળના યોગો વૈશ્વિક સ્તરે નિર્ણાયક સાબિત થશે. માર્ચ અને એપ્રિલની શરૂઆતમાં કેટલીક અણધારી અને અવનવી ઘટનાઓ બનવાની શક્યતા છે. ગ્રહોની નકારાત્મક શક્તિઓને કારણે વિશ્વ પર નકારાત્મક ઉર્જાનો પ્રભાવ વધશે, જે દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં ખટરાસ લાવી શકે છે.

ઉત્તરાયણ અને દક્ષિણાયનનું મહત્વ:
શાસ્ત્રોક્ત દ્રષ્ટિએ સૂર્ય જ્યારે મકરથી મિથુન રાશિમાં પ્રવેશે ત્યારે ઉત્તરાયણ કહેવાય છે (જેમાં માંગલિક કાર્યો થાય છે), અને કર્કથી ધનુ રાશિમાં પ્રવેશને દક્ષિણાયન કહેવાય છે (જેમાં પિતૃ શ્રાદ્ધ જેવા કાર્યોનું મહત્વ છે).

ગુજરાતમાં હવામાનનો મિજાજ: પવન અને વાદળોનું સામ્રાજ્ય
રાજ્યમાં અત્યારે ઠંડી અને પવનની મિશ્ર અસર જોવા મળી રહી છે. આગામી દિવસોમાં પવનની ગતિમાં ફેરફાર જોવા મળશે. સવારના સમયે 8 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે, જેમાં પવનના આંચકા વધુ અનુભવાઈ શકે છે. બપોર બાદ ગતિ ઘટીને 4 કિમી થશે, જ્યારે સાંજે ફરી વધઘટ જોવા મળશે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ (પશ્ચિમી વિક્ષેપ) 16-17 જાન્યુઆરીએ રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળશે. 22 જાન્યુઆરી બાદ સિઝનનો સૌથી મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે, જેની અસર ઉત્તર-પશ્ચિમ ભાગોમાં વધુ થશે.

આગામી વરસાદ અને હિમવર્ષાની આગાહી
જાન્યુઆરીના અંતથી ફેબ્રુઆરીની શરૂઆત સુધી કુદરતનો અસલી મિજાજ જોવા મળશે. 22 થી 27 જાન્યુઆરીએ ઉત્તર પર્વતીય પ્રદેશોમાં ભારે ગાજવીજ સાથે વરસાદ, કરા અને સખત બરફવર્ષા થવાની સંભાવના છે. 30 જાન્યુઆરી થી 5 ફેબ્રુઆરીએ ગુજરાતના આકાશમાં વાદળો છવાયેલા રહેશે અને હવામાનમાં મોટો પલ્ટો આવશે. 12 ફેબ્રુઆરીએ આ સમયગાળા દરમિયાન પણ વાતાવરણ ફરી એકવાર કરવટ બદલી શકે છે. અંબાલાલ પટેલની આ આગાહી સૂચવે છે કે ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતાએ બદલાતા હવામાન અને વૈશ્વિક અસ્થિરતા વચ્ચે સાવધ રહેવાની જરૂર છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

