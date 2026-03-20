આ વર્ષે છે ભારે! મે મહિનામાં 'કાળી આંધી' અને જૂનમાં વાવાઝોડું; હવામાનના જાદુગર અંબાલાલે આખા વર્ષનું કેલેન્ડર આપી દીધું!

Ambalal Patel Agahi: ગુજરાતના વાતાવરણમાં સતત પલટા આવી રહ્યા છે. એક તરફ કાળઝાળ ગરમીની શરૂઆત થઈ છે, તો બીજી તરફ કમોસમી વરસાદ (માવઠું) ખેડૂતોની ચિંતા વધારી રહ્યું છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગે આગામી દિવસો માટે મહત્વની આગાહી કરી છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આખા વર્ષમાં ક્યારે ક્યારે આકાશી મુસીબતો આવશે તેનો રોડમેપ આપી દીધો છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 20, 2026, 12:37 PM IST

Ambalal Patel Agahi: ગુજરાતના હવામાનના જાદુગર ગણાતા અંબાલાલ પટેલે ફરી એકવાર ચોંકાવનારી આગાહી કરી છે. રાજ્યમાં હવે સ્વેટરનો સમય પૂરો થયો છે અને લોકોએ પંખા ચાલુ કરી દીધા છે, પરંતુ હવે છત્રી તૈયાર રાખવાનો સમય આવી ગયો છે. પશ્ચિમિ વિક્ષેપ સક્રિય થવાને કારણે વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવ્યો છે, જેના લીધે 20 માર્ચ સુધી રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં કમોસમી વરસાદની શક્યતા છે. આ આગાહીમાં માત્ર વરસાદ જ નહીં, પણ તેજ પવન અને આંધી-વંટોળ આવવાની પણ ચેતવણી આપવામાં આવી છે. અચાનક બદલાયેલા આ મિજાજને કારણે જગતનો તાત ગણાતો ખેડૂત ફરી ચિંતામાં મૂકાયો છે, કારણ કે ઊભા પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.

અંબાલાલની મોટી આગાહી: એપ્રિલ અને મે મહિનામાં આવશે 'કાળી આંધી'
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, આજથી હવામાનમાં થોડો સુધારો જોવા મળશે, જેનાથી ખેડૂતોને કામચલાઉ રાહત મળશે. જોકે, બંગાળના ઉપસાગરમાં ભેજને કારણે દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં છૂટોછવાયો વરસાદ ચાલુ રહી શકે છે.

સમગ્ર વર્ષમાં ક્યારે કેવી આફત આવશે એનો રોડમેપ
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આખા વર્ષમાં ક્યારે ક્યારે આકાશી મુસીબતો આવશે તેનો રોડમેપ આપી દીધો છે. અંબાલાલની આગાહી પ્રમાણે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં આગામી 22 તારીખે અને ત્યારબાદ 25-28 દરમિયાન ફરી નવા પશ્ચિમી વિક્ષેપો આવશે. એપ્રિલની શરૂઆતમાં ફરી એકવાર ગુજરાતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ બનશે. 10 થી 20 એપ્રિલ દરમિયાન 'પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી' ને કારણે વરસાદની શક્યતા છે. 

મે મહિનામાં ફરી વાવાઝોડાનું સંકટ: અંબાલાલ
અંબાલાલે વધુમાં જણાવ્યું છે કે, ભારે પવન અને વરસાદની વાત કરીએ તો 14 એપ્રિલથી પવનની ગતિ વધશે, જ્યારે 24 એપ્રિલથી 4 મે વચ્ચે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ પડી શકે છે. મે મહિનામાં ફરી વાવાઝોડાનું સંકટનું અંબાલાલે આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલે ચેતવણી આપી છે કે 11-20 મે દરમિયાન અરબ રાષ્ટ્રોમાંથી 'કાળી આંધી' આવવાની શક્યતા છે. મે મહિનામાં અરબ સાગર સક્રિય થશે અને મે થી જૂનની શરૂઆત વચ્ચે બંગાળના ઉપસાગરમાં ખતરનાક વાવાઝોડું બની શકે છે.

આગામી 24 કલાક માટે ગુજરાત એલર્ટ: આ જિલ્લાઓમાં પડશે વરસાદ
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, સાયકલોનિક સર્ક્યુલેશન અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાને કારણે રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે. કચ્છ, જામનગર, રાજકોટ, મોરબી, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, દીવ, અમરેલી, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને પાટણમાં ધૂળની ડમરીઓ અને ભારે પવન સાથે કરા પડી શકે છે. ખરાબ હવામાનને જોતા માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની કડક સૂચના આપવામાં આવી છે. આગામી 24 કલાક બાદ વરસાદી માહોલ ઘટતા તાપમાનમાં 4 થી 5 ડિગ્રીનો વધારો થશે, જેનાથી ગરમીનો પારો ઉંચકાશે.

ખેડૂતો માટે 'માવઠા'નો માર: મહેનત પર ફરી વળ્યા વરસાદી પાણી 
રાજ્યના ખેડૂતો અત્યારે બેવડી મુસીબતમાં મુકાયા છે. ગરમીના કહેર વચ્ચે અચાનક આવતા તેજ પવન અને ગાજવીજ સાથેના વરસાદને કારણે ઉભા પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ છે. ખાસ કરીને રવિ પાક અને બાગાયતી પાકો પર સંકટના વાદળો છવાયા છે. ખેતીપાક સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવા અને સાવચેતી રાખવા વહીવટી તંત્ર દ્વારા પણ અપીલ કરવામાં આવી છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

gujarat weather forecastGujarat Weatherweather updatespredictionGujarat Monsoon Forecast

