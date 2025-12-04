Prev
Ambalal Patel Agahi: હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલની આગાહી. હમણાં દેશના ઉત્તર પર્વતીય પ્રદેશોમાં એક હળવા પચિમી વિકસિત આવવાની શક્યતા. ઉત્તર ભારતના ભાગોમાં સ્થિત લહેર ચાલવાની શક્યતા રહેશે. આ સપ્તાહમાં ઉત્તર ગુજરાતના ભાગો પાટણ સમી હારીજ ના ભાગો આ ઉપરાંત મહેસાણાના,બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મહીસાગર, પંચમહાલના ભાગોમાં સવારમાં લઘુત્તમ તાપમાન 15 થી 14 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અથવા તેનાથી નીચું જવાની શક્યતા રહે. 

કાતિલ ઠંડી વચ્ચે તારીખો સાથે ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં માવઠું લાવશે મુસીબત! અંબાલાલની ઘાતક આગાહી

Ambalal Patel Agahi: રાજ્યના જાણીતા હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલે શિયાળાને લઈને મોટી આગાહી કરી છે. તેમના મતે, આગામી સમયમાં દેશના ઉત્તર પર્વતીય પ્રદેશોમાં હળવું પશ્ચિમી વિક્ષોભ આવવાની શક્યતા છે, જેના કારણે ઉત્તર ભારતના ભાગોમાં શીત લહેર પ્રવર્તે તેવી સંભાવના છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, આ સપ્તાહમાં ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં ઠંડીનું જોર વધશે અને લઘુત્તમ તાપમાનમાં ઘટાડો જોવા મળશે. જેમાં પાટણ, સમી, હારીજ, મહેસાણા, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મહીસાગર અને પંચમહાલના ભાગોમાં સવારનું લઘુત્તમ તાપમાન 15 થી 14 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અથવા તેનાથી પણ નીચું જવાની શક્યતા છે. કચ્છના ભાગોમાં પણ લઘુત્તમ તાપમાન ઘટી શકે છે. રાજસ્થાનના સંલગ્ન ગુજરાતના ભાગોમાં ઠંડીનું જોર વધશે.

માવઠું અને વાદળછાયું વાતાવરણ
હવામાન શાસ્ત્રીના મતે, આગામી થોડા દિવસોમાં બપોર પછી ગુજરાતના ભાગોમાં વાદળો જણાય તેવી શક્યતા છે. તેમણે જણાવ્યું કે, પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવતો નથી, તેમ છતાં આગામી સાત અને આઠ તારીખ સુધીમાં ગુજરાતના ભાગોમાં વાદળો આવી શકે છે. લગભગ 10 તારીખ સુધીમાં અથવા ડિસેમ્બરના મધ્ય સુધીમાં વાદળછાયું વાતાવરણ અથવા છાંટા જેવું માવઠું થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત, 24 ડિસેમ્બરથી માઘ સ્નાન સુધીમાં પણ માવઠું થવાની શક્યતા રહેલી છે.

કાતિલ ઠંડીનો દૌર
અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, ડિસેમ્બરના ઉત્તરાર્ધમાં કાતિલ ઠંડીનો દૌર શરૂ થઈ શકે છે. ૧૮ થી ૨૪ ડિસેમ્બર દરમિયાન બંગાળની ખાડીમાં હલચલ થતાં અને ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં ઠંડીની શક્યતા રહેતા, ૨૨ ડિસેમ્બર બાદ કાતિલ ઠંડીને વેગ મળે તેવી સંભાવના છે. ૨૭ ડિસેમ્બરે હાથ થીજવતી ઠંડી પડે અને ૧૧મી જાન્યુઆરીએ પણ ઠંડા પવનોનો અનુભવ થાય તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે. હળવા લા નીનો (La Nina)ની શક્યતા રહેતા આ વર્ષે ઠંડી વધારે પડી શકે છે, જેના કારણે ઉત્તર ભારતમાં રેકોર્ડ તોડ ઠંડી પડવાની સંભાવના છે.

ખેડૂતો માટે સલાહ
વિષમ હવામાનની વિપરીત અસરની શક્યતા હોવાથી ખેડૂત ભાઈઓ માટે અંબાલાલ પટેલે ખાસ સલાહ આપી છે. વિપરીત હવામાનના કારણે મસાલાના પાકોમાં, ખાસ કરીને જીરા જેવા પાકોમાં રોગ આવવાની શક્યતા રહે છે. તેથી, ખેડૂત ભાઈઓએ પાક સંરક્ષણના પગલાં લેવા સારા રહેશે. માવઠાની અસર ઘણીવાર પાકને બચાવે છે, પરંતુ ઘણા પાકો માવઠાથી નુકસાન માટે પણ બનતા હોય છે, તેથી ખેડૂતોએ સતર્ક રહેવું જરૂરી છે.
 

