/ગુજરાતમાં ચોમાસાને લઈ અંબાલાલની આગાહી: જાણો ક્યારે ફૂંકાશે આંધી-વંટોળ અને ક્યારે બેસશે અસલી ચોમાસું?

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાતમાં ચોમાસાની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોવાઈ રહી છે ત્યારે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસોમાં રાજ્યના હવામાનને લઈને મહત્વની આગાહી કરી છે. હાલમાં રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં તીવ્ર પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે, જે આગામી દિવસોમાં વરસાદી માહોલ સર્જવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ જૂન મહિનાના અંત સુધીમાં ગુજરાતમાં પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટીથી લઈને ભારે વરસાદી આફત આવી શકે છે.
20 જૂન સુધી આંધી-વંટોળ સાથે પ્રિ-મોન્સુન વરસાદ
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, 20મી જૂન સુધીમાં ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં ભારે આંધી-વંટોળ અને તેજ ગતિના પવન સાથે પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટીનો વરસાદ થવાની પ્રબળ શક્યતા છે. આ દરમિયાન ધૂળની ડમરીઓ ઉડવાની સાથે અચાનક હવામાનમાં પલટો આવશે. ત્યારબાદ, 22 અને 23 જૂનથી પવનની ગતિમાં થોડો ઘટાડો નોંધાશે, જેના કારણે વાતાવરણ સ્થિર થતાં રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વિધિવત વરસાદની શરૂઆત થઈ શકે છે.
જૂન અંતમાં મુંબઈ અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ
જૂન મહિનાના અંતિમ દિવસોમાં મેઘરાજા રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે છે. 27, 28 અને 29 જૂન દરમિયાન મુંબઈ સહિત સમગ્ર મહારાષ્ટ્રમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આશંકા છે. મહારાષ્ટ્રની આ સિસ્ટમની સીધી અસર ગુજરાત પર પણ જોવા મળશે, જેને કારણે દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા સેવાઈ રહી છે.
કેમ હજુ સુધી સમુદ્રમાં વાવાઝોડા નથી બન્યા?
અંબાલાલ પટેલે આ પાછળનું એક રસપ્રદ હવામાન વિજ્ઞાન સમજાવ્યું છે. આ વખતે વાદળોનો સમૂહ (MJO) સક્રિય ન હોવાને કારણે અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડીમાં તાપમાન સાનુકૂળ હોવા છતાં કોઈ મોટું વાવાઝોડું આકાર લઈ શક્યું નથી. વાતાવરણના ઉપલા સ્તરના પવનો પણ અત્યારે સિસ્ટમ બને તે માટે સાનુકૂળ નથી. જો પૂર્વ આફ્રિકા અને ઈન્ડોનેશિયાના હવામાનના આંકડા વચ્ચે ૩ ડિગ્રીનો તફાવત સર્જાશે, તો ભારતમાં ખૂબ જ સારો વરસાદ જોવા મળી શકે છે.
ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરમાં 'અલ નિનો' વધારશે ચિંતા
ચોમાસાના પાછલા દિવસોમાં કુદરતી પરિબળો ચિંતા વધારી શકે છે. પ્રશાંત મહાસાગરમાં હાલ 'અલ નિનો' (Al Nino) આકાર લઈ રહ્યો છે. ઓગસ્ટમાં પ્રશાંત મહાસાગરનું તાપમાન 1.5 ડિગ્રી જેટલું ઊંચું રહેશે. સપ્ટેમ્બરમાં અલ નિનો તેની ઘાતક સ્થિતિમાં પહોંચશે, જેની સીધી અને નકારાત્મક અસર ભારતના ચોમાસા પર પડી શકે છે. અલ નિનોની આ ઘાતક સ્થિતિને કારણે મધ્ય ભારત, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના કેટલાક ભાગો વધુ પ્રભાવિત થશે, જેના લીધે ચોમાસાના અંતમાં વરસાદની ખેંચ અથવા અનિયમિતતા જોવા મળી શકે છેય ગુજરાતના ખેડૂતો અને નાગરિકો માટે આગામી 20 થી 30 જૂનનો સમયગાળો હવામાનની દૃષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્વનો સાબિત થશે.