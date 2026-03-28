વિનાશક યુદ્ધનું સંકટ વધુ ઘેરું બનશે, ગ્રહોની ચાલ કાળજું કંપાવી દે તેવી..! અંબાલાલ પટેલનો ચોંકાવનારો દાવો
Ambalal Patel's big prediction: ગુજરાતના જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલ સામાન્ય રીતે વરસાદ અને હવામાનની સચોટ આગાહી માટે જાણીતા છે, પરંતુ હવે તેમણે મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા ઈરાન-અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે ભયાનક યુદ્ધ અને વૈશ્વિક અશાંતિને લઈને એક અત્યંત ચોંકાવનારો દાવો કર્યો છે. બાબા વેંગા તરીકે જાણીતા અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી સમયમાં ગ્રહોની ચાલમાં થતા ફેરફારોને કારણે આ સંઘર્ષ વધુ ઉગ્ર બની શકે છે.
Ambalal Patel's big prediction: ગુજરાતના બાબા વેંગા તરીકે જેઓ ઓળખાય છે તે પ્રસિદ્ધ હવામાન શાસ્ત્રી અને આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ પર નવી આગાહી કરી છે. વિશ્વ પર મોટું સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે. ગ્રહોની ચાલ બદલાતા સંઘર્ષ વધશે. તેમણે કહ્યું કે ગ્રહોની ચાલ કાળજું કંપાવી દે તેવી છે. શનિ મંગળની યુતિ અને સૂર્ય શનિની યુતિ ભારે છે. ભારત પર શું અસર થઈ શકે તે પણ જણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે આ યુદ્ધ જો વહેલું અટકાવવામાં નહીં આવે તો તેની અસરો ક્યાં જઈને પહોંચશે તે કહેવું કપરું છે. હાલ સંહારક યોગ ચાલુ છે. જે વિશ્વ માટે કઠિન છે. યુદ્ધ ક્યારે અટકશે? તેના પર શું કહ્યું?
ગ્રહોની ચાલ બદલાતા વધશે સંઘર્ષ
આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે ખગોળીય ઘટનાઓ અને જ્યોતિષીય ગણતરીઓને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે, આકાશમાં ગ્રહોની સ્થિતિ અત્યારે ખૂબ જ પ્રતિકૂળ બની રહી છે. તેના મતે યુદ્ધના કારક ગણાતા મંગળ અને ન્યાયના દેવ શનિની બદલાતી ચાલ વિશ્વના નકશા પર લોહીયાળ જંગના સંકેતો આપી રહી છે. આ ગ્રહદશા માત્ર મિડલ ઈસ્ટ પૂરતી મર્યાદિત નહીં રહે, પરંતુ તેની અસર અન્ય શક્તિશાળી દેશો પર પણ જોવા મળશે.
વિશ્વ પર તોળાઈ રહ્યું છે મોટું સંકટ
આગાહીકાર અંબાલાલના જણાવ્યા મુજબ, મિડલ ઈસ્ટની સ્થિતિ અત્યારે 'જ્વાળામુખીના ઢગલા' પર બેઠેલી છે. જો સ્થિતિ વધુ વણસશે તો ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધના એંધાણ છે. અંબાલાલ પટેલે ઈશારો કર્યો છે કે જો આ સંઘર્ષ કાબૂમાં નહીં આવે, તો તે મહા વિનાશક સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે છે. યુદ્ધને કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ આસમાને જશે, જેની સીધી અસર ભારત સહિત સમગ્ર વિશ્વના અર્થતંત્ર પર પડશે. સમુદ્રી માર્ગો પર અવરોધો ઊભા થવાથી વેપાર-ધંધા ખોરવાઈ જવાની પણ શક્યતા છે.
શું કહે છે અંબાલાલ પટેલની ગણતરી?
અંબાલાલ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "જ્યારે આકાશી ગ્રહો ક્રૂર બને છે, ત્યારે પૃથ્વી પર માનવીય ભૂલો અને અહંકારને કારણે વિનાશ સર્જાય છે. મિડલ ઈસ્ટની આ ચિનગારી આખા વિશ્વને લપેટમાં લઈ શકે છે. અંબાલાલે ઉમેર્યું કે, આગામી કેટલાક મહિનાઓ ખૂબ જ નિર્ણાયક છે. ખાસ કરીને એપ્રિલ અને મે મહિના દરમિયાન ગ્રહોની યુતિ સંઘર્ષને વધુ વકરાવી શકે છે. મિડલ ઈસ્ટના દેશો વચ્ચેની ખાઈ ઊંડી થતી જશે અને પરમાણુ શસ્ત્રોના ઉપયોગની ધમકીઓ પણ વિશ્વની ઊંઘ ઉડાવી શકે છે.
અંબાલાલની આગાહી મુજબ સંકટ વધુ ઘેરી બનશે!
નોંધનીય છે કે અંબાલાલની આ આગાહીએ લોકોમાં ચિંતા જગાવી છે. જોકે, તેમણે આશા પણ વ્યક્ત કરી છે કે જો વિશ્વના નેતાઓ સંયમ જાળવે તો મોટી હોનારત ટાળી શકાય છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે આવનારા દિવસોમાં મિડલ ઈસ્ટની આ સ્થિતિ શાંત થાય છે કે પછી અંબાલાલની આગાહી મુજબ સંકટ વધુ ઘેરી બને છે.
