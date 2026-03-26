રોકાણકારો સાવધાન! શેર બજાર સંદર્ભે અંબાલાલ પટેલની સૌથી મોટી આગાહી, મે-એપ્રિલ મહિનામાં તો....
Ambalal Patel's Big Prediction: શેરબજારમાં રોકાણ હંમેશા જોખમને આધીન હોય છે. ત્યારે ગુજરાતના જ્યોતિષીય અંબાલાલ પટેલની આગાહીઓ એક અલગ મહત્વ ધરાવતી હોય છે, પરંતુ રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય સલાહકાર (Financial Advisor) ની મદદ લેવી અનિવાર્ય છે.
Trending Photos
Ambalal Patel's Big Prediction: ગુજરાતના હવામાન જાદુગર એવા જ્યોતિષી આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલ હવે શેર બજાર સંદર્ભે એક આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલ જેઓ સામાન્ય રીતે તેમની સચોટ વરસાદી આગાહીઓ માટે જાણીતા છે, પરંતુ તેમણે હવે શેરબજારની વર્તમાન સ્થિતિ અને ભવિષ્ય અંગે મહત્વનું અનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે. જી હા...વૈશ્વિક અસ્થિરતા વચ્ચે શેરબજારમાં રોકાણ કરનારાઓ માટે આ આગાહી ખૂબ જ મહત્વની સાબિત થઈ શકે તેમ છે.
મે મહિના સુધી કેવી રહેશે શેરબજારની સ્થિતિ?
રોકાણકારો માટે આગામી થોડા મહિનાઓ કસોટીભર્યા રહી શકે છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ મે મહિના સુધી બજારમાં કોઈ એક દિશા પકડવી મુશ્કેલ છે. સ્થિતિ એવી રહેશે કે એક દિવસ બજાર ઉપર જશે, તો બીજા બે દિવસ નીચે આવશે. આ ઉતાર-ચઢાવને કારણે ટૂંકા ગાળાના રોકાણકારોએ સાવધ રહેવાની જરૂર છે.
યુદ્ધની અસરના કારણે બજારમાં શેરબજારોમાં ચાલ
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, જ્યાં સુધી વૈશ્વિક સ્તરે ચાલી રહેલા યુદ્ધો શાંત નહીં થાય, ત્યાં સુધી શેરબજારમાં અનિશ્ચિતતાનો માહોલ યથાવત રહેશે. બજારમાં અત્યારે જે ભારે ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી રહ્યો છે, તેનું મુખ્ય કારણ આંતરરાષ્ટ્રીય તણાવ છે.
લાંબા ગાળાની તેજી ક્યારે?
જો તમે શેરબજારમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા હોવ, તો અંબાલાલ પટેલના મતે મે મહિના બાદ સ્થિતિમાં સુધારો જોવા મળી શકે છે. મે મહિના પછી બજારમાં સ્થિરતા આવશે અને ત્યાર બાદ જ લાંબા ગાળાની મજબૂત તેજી જોવા મળે તેવી શક્યતા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે