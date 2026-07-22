/અંબાલાલની આ આગાહી ફફડાવી દેશે, આવતીકાલની સવાર સુધી ગુજરાતમાં ભુક્કા કાઢશે વરસાદ

ગુજરાત પર આગામી ૨૪ કલાક કાળરાત્રિ સમાન છે ! દક્ષિણ ગુજરાતમાં જળતાંડવ મચાવ્યા બાદ હવે મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતને ધમરોળવા મેઘરાજા તૈયાર છે... અંબાલાલ પટેલની 'આભ ફાટવા' જેવી ભયાનક આગાહી વચ્ચે પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગરમાં રેડ એલર્ટની તોપ ફોડી દેવાઈ છે. એક તરફ વલસાડમાં ૧૦ ઈંચ વરસાદથી ઔરંગા નદી ઘરમાં ઘૂસી ગઈ છે, તો બીજી તરફ સુરતમાં રાત્રે ૮ વાગ્યા પહેલાં ઘરે ભાગવું પડે તેવી પૂરની નોબત આવી છે. ૧૦૬ ડેમ ખાલી ખમ છે ત્યારે શું આ વરસાદ રાહત લાવશે કે આફત? જુઓ આગામી ૪૮ કલાકના ખૌફનાક મંડાણનો આ ધાકડ ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ
ડૂબતા શહેરો અને અસ્ત વ્યસ્ત થતું જનજીવન...આ દ્રશ્યો છે રાજ્યના દક્ષિણ ગુજરાત વિસ્તારના...જ્યાં સતત વરસાદના કારણે જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. હજુ પણ આ સ્થિતિમાંથી રાહત મળવાની શક્યતા નથી. કારણે રાજ્યમાં 25 તારીખ સુધી ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
23 તારીખ માટે પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગરમાં વરસાદનું રેડ અલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. તો સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, વડોદરા, છોટાઉદેપુર , નર્મદા, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, તાપીમાં ભારે વરસાદની ઓરેન્જ અલર્ટ આપવમાં આવ્યું છે.
તો હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ આગામી 48 કલાકમાં રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં તો પૂરની સ્થિતિ સર્જાવાની શક્યતા છે. તો અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદ વરસી શકે છે. અત્યાર સુધી જ્યાં નહિવત વરસાદ થયો છે એવા ઉત્તર ગુજરાતમાં અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે.
રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી તો કરવામાં આવી છે. પરંતુ હજુ પણ ગુજરાતમાં વરસાદની ઘટ છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં સરેરાશ 43.36 ટકા વરસાદ પડ્યો છે. તો સૌરાષ્ટ્રમાં 30.25 ટકા વરસાદ થયો છે. મધ્ય ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં 19.69 ટકા જ વરસાદ થયો છે. જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતમાં 14.66 ટકા જ વરસાદ છે. સૌથી ખરાબ સ્થિતિ કચ્છની છે જ્યાં માત્ર 3.42 ટકા જ વરસાદ છે. રાજ્યમાં આ સિઝનમાં સરેરાશ 28.78 ટકા વરસાદ થયો છે .23 તારીખ માટે પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગરમાં વરસાદનું રેડ અલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. તો સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, વડોદરા, છોટાઉદેપુર , નર્મદા, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, તાપીમાં ભારે વરસાદની ઓરેન્જ અલર્ટ આપવમાં આવ્યું છે.
ગુજરાતમાં વરસાદની ઘટના કારણે જળાશયોમાં પાણીનું સ્તર પર ચિંતા ઉપજાવી રહ્યું છે. વરસાદ ખેંચાવાના કારણે જળાશયોનું પાણી ખાલી થઈ રહ્યું છે. 206 ડેમમાં સરેરાશ 40.90 ટકા પાણીનો સંગ્રહ છે. જ્યારે 106 ડેમ હજુ પણ ખાલી છે. ઋતુચક્રમાં થતા ફેરફારના કારણે ચોમાસાની પેટર્ન પણ બદલાઈ છે. વરસાદના પ્રમાણમાં ઘટાડો થયો અને આ સ્થિતિ ચિંતા વધારી રહી છે. અને જો ધાર્યો વરસાદ નહીં આવે તો જગતના તાત અને ગુજરાત બંનેની મુશ્કેલી વધી શકે છે.
વલસાડમાં સતત પડી રહેલા વરસાદે મુશ્કેલી વધારી છે. વલસાડમાં આભ ફાટ્યું હોય એવી સ્થિતિ છે. વાપી અને વલસાડ જળમગ્ન બની ગયું છે. નેશનલ હાઈવે નદીમાં ફેરવાયા છે અને ઘરમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે. મેઘરાજા મન મુકીને વરસતા જળકર્ફ્યૂ લાગી ગયો છે. વલસાડમાં વરસાદના રેડ અલર્ટ વચ્ચે NDRFની ટીમ પણ તહેનાત કરવામાં આવી છે. વલસાડમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે અનરાધાર અને મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે પારાવાર...સતત પડી રહેલા વરસાદે જાણે આખા નગરને બાનમાં લીધુ છે. આ વરસાદે વલસાડ અને વાપીના વિસ્તારોને પાણીમાં ગરકાવ કરી દીધા છે. રસ્તાઓ નદીમાં ફેરવાઈ ગયા છે... નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ઘૂંટણથી કમર સમા પાણી ભરાઈ ગયા છે... અને જનજીવન સંપૂર્ણપણે અસ્તવ્યસ્ત બની ગયું છે.
અંડરપાસમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે...નેશનલ હાઈવે જાણે નદી બની ગયા છે અને લોકો ઘરમાં કેદ થઈ ગયા છે..પાણીનો પ્રવાહ એટલો બધો છે કે, તેમાં બસ અને કાર જેવા વાહનો ફસાઈ રહ્યા છે. નીચાણવાળા વિસ્તારો તો જાણે ટાપુમાં ફેરવાઈ ગયા છે અને લોકોની હાલાકીમાં વધારો થયો છે. કોર્ટ હોય કે સોસાયટી...શહેરના રસ્તા હોય કે સ્ટેટ હાઈવે...જ્યાં જુઓ ત્યાં પાણી જ પાણી છે...ભારે પવન સાથે વરસાદ આવ્યો. અને આ વરસાદી પાણી ખેતરમાં ઘુસી જતા પાક પર સંકટ ઉભું થયું છે. તો વાપીના નૂતન નગર વિસ્તારમાં સ્થળ ત્યાં જળની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે.
સતત વરસાદના કારણે જળાશયોના જળસ્તર સતત વધી રહ્યા છે. ઔરંગા નદીએ ભયજનક સપાટી વટાવી છે. વલસાડના પારડી અને કાશ્મીર નગર વિસ્તારમાં નદીના પાણી ઘુસી ગયા છે. તો મધુબન ડેમના કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં આભ ફાટ્યું હોય એવી સ્થિતિ છે. ડેમના ત્રણ દરવાજા ખોલી પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. લોકોને નદી કિનારાથી દૂર રહેવા સૂચન કરવામાં આવ્યું છે.
દક્ષિણ ગુજરાતમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરાયેલી ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે સુરત અને તેના ઉપરવાસમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આજે ૨૨ જુલાઈએ રાજ્યના ૧૧૨ તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો છે, જેમાં સૌથી વધુ ૧૦ ઈંચ વરસાદ વલસાડમાં ખાબક્યો છે. સુરત કમિશ્નરે અપીલ કરી છે કે આજે રાતે 9 વાગ્યા પહેલાં સુરતીઓ ઘરે પહોંચી જાઓ અને રાતના 11થી સવારના 4 વાગ્યા સુધી જરૂર ના હોય તો ઘરમાં રહેશો, સુરતમાં રેડએલર્ટ જાહેર કરાઈ છે. જેને પગલે સુરતમાં ભયાનક વરસાદ પડવાની સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરાઈ રહી છે.
ગુજરાતમાં સૌથી ખરાબ હાલત દક્ષિણ ગુજરાતની છે. સુરતમાં આજે મધ્યરાત્રિથી સવારના ૪:૦૦ વાગ્યા દરમિયાન અત્યંત ભારે વરસાદની શક્યતાને પગલે સુરત મહાનગરપાલિકા કમિશનર એમ. નાગરાજન દ્વારા તમામ સુરતીઓને રાત્રે ૮:૦૦ થી ૯:૦૦ વાગ્યા સુધીમાં પોતપોતાના ઘરે પહોંચી જવા ખાસ અપીલ કરવામાં આવી છે. રાત્રિના ૧૧:૦૦ થી સવારના ૪:૦૦ વાગ્યા દરમિયાન કોઈએ બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવા વિનંતી કરાઈ છે. તંત્ર દ્વારા સમગ્ર પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા NDRF અને SDRFની ટીમો તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે.
તો હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પણ આગામી 48 કલાકમાં રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં તો પૂરની સ્થિતિ સર્જાવાની શક્યતા છે. તો અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદ વરસી શકે છે. અત્યાર સુધી જ્યાં નહિવત વરસાદ થયો છે એવા ઉત્તર ગુજરાતમાં અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે.