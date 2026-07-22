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અંબાલાલની આ આગાહી ફફડાવી દેશે, આવતીકાલની સવાર સુધી ગુજરાતમાં ભુક્કા કાઢશે વરસાદ

આવતીકાલની સવાર સુધી ગુજરાતમાં મેઘરાજા બોલાવશે ધબધબાટી! અંબાલાલ પટેલની આગાહીથી ફફડાટ... મધ્ય ગુજરાતમાં રેડ એલર્ટ, ઉત્તર ગુજરાત અને અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં પણ આફતના વરસાદની શક્યતા! વલસાડમાં ૧૦ ઈંચથી જળકર્ફ્યૂ જેવી સ્થિતિ, તો સુરતમાં મધ્યરાત્રિએ મનપા કમિશનરની ઘરે પહોંચી જવા આખરી અપીલ... જુઓ ક્યાં સર્જાશે પૂરનું સંકટ!"

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 22, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:15 PM IST
અંબાલાલની આ આગાહી ફફડાવી દેશે, આવતીકાલની સવાર સુધી ગુજરાતમાં ભુક્કા કાઢશે વરસાદ

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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અંબાલાલની આ આગાહી ફફડાવી દેશે, આવતીકાલની સવાર સુધી ગુજરાતમાં ભુક્કા કાઢશે વરસાદ
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