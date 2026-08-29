/કુદરત સાથે છેડછાડ ના કરશો! નેપાળમાં આવેલી આફત મુદ્દે અંબાલાલની સૌથી ડરામણી આગાહી, નેપાળ, તિબેટ, ચીનમાં જોખમ અંગે આપી ચેતવણી

Ambalal Patel Forecast Nepal floods: ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અને જ્યોતિષી અંબાલાલ પટેલે નેપાળ, તિબેટ અને ચીનના સરહદી હિમાલય વિસ્તારોમાં તોળાતા કુદરતી આફતોના જોખમ અંગે ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. ભૌગોલિક અને પર્યાવરણીય ફેરફારોને પગલે આ સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં વિનાશક ઘટનાઓ ઘટી શકે છે તેવી ચેતવણી તેમણે આપી છે. આ જોખમોને ટાળવા અથવા તેની અસર ઘટાડવા માટે અંબાલાલ પટેલે સમયાંતરે એરિયલ સર્વે કરાવવા પર ભાર મૂક્યો છે.
અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે, હેલિકોપ્ટર, ડ્રોન અને સેટેલાઇટની મદદથી સતત મોનિટરિંગ કરી પહાડોમાં રહેલી નબળી શિલાઓ અને અત્યંત જોખમી વિસ્તારોની અગાઉથી ઓળખ કરવી અત્યંત આવશ્યક છે. આ ઉપરાંત, પર્વતીય વિસ્તારોમાં ભૂસ્ખલન ચેતવણી પ્રણાલી વધુ મજબૂત અને આધુનિક બનાવવાની જરૂરિયાત પર પણ તેમણે ખાસ ધ્યાન દોર્યું છે.
કૈલાસ-માનસરોવર યાત્રા અને પ્રવાસીઓની સુરક્ષા
હિમાલયનો આ પટ્ટો કૈલાસ-માનસરોવર યાત્રા સહિત અનેક ધાર્મિક અને પ્રવાસન સ્થળો ધરાવે છે, જ્યાં દર વર્ષે દેશ-વિદેશના લાખો પ્રવાસીઓ ઉમટી પડે છે. પહાડી વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ, વાદળ ફાટવા અને અચાનક થતા ભૂસ્ખલનનું મોટું જોખમ રહેતું હોવાથી, યાત્રાળુઓની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે સંવેદનશીલ વિસ્તારોનું કડક મોનિટરિંગ અનિવાર્ય છે. વિકાસના નામે પર્વતોમાં થતી આડેધડ ચીરફાડ અને વૃક્ષોના નિકંદન સામે અંબાલાલ પટેલે લાલબત્તી ધરી છે.
કુદરતના મૂળ સ્વરૂપ સાથે થઈ રહેલી છેડછાડ આફતોને નોતરી રહી છે. તેમણે અપીલ કરી છે કે પર્વતીય વિસ્તારોમાં વિકાસના પ્રોજેક્ટ્સ એવી રીતે હાથ ધરવામાં આવે જેથી પર્યાવરણનું સંતુલન જળવાઈ રહે અને પ્રકૃતિને ન્યૂનતમ નુકસાન થાય. પોતાના જ્યોતિષીય જ્ઞાનના આધારે અંબાલાલ પટેલે શનિ અને ચંદ્રની વર્તમાન સ્થિતિને ટાંકીને આ કુદરતી પ્રકોપની શક્યતાઓ વર્ણવી છે. જોકે, તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે આ માત્ર તેમનો જ્યોતિષીય અભિપ્રાય છે, જેને સત્તાવાર વૈજ્ઞાનિક હવામાન આગાહીથી સંપૂર્ણપણે અલગ ગણવો જરૂરી છે.