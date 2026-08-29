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કુદરત સાથે છેડછાડ ના કરશો! નેપાળમાં આવેલી આફત મુદ્દે અંબાલાલની સૌથી ડરામણી આગાહી, નેપાળ, તિબેટ, ચીનમાં જોખમ અંગે આપી ચેતવણી

Ambalal Patel Forecast Nepal floods: જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે નેપાળ, તિબેટ અને ચીનની સરહદે આવેલા હિમાલયના પર્વતીય વિસ્તારોમાં વધતા જતા કુદરતી આફતોના જોખમ અંગે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. પહાડી વિસ્તારોમાં પર્યાવરણના સંતુલનને જાળવી રાખવા માટે તેમણે તંત્ર અને સરકારને કેટલાક તાકીદના પગલાં લેવા સૂચન કર્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 29, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 12:15 PM IST
કુદરત સાથે છેડછાડ ના કરશો! નેપાળમાં આવેલી આફત મુદ્દે અંબાલાલની સૌથી ડરામણી આગાહી, નેપાળ, તિબેટ, ચીનમાં જોખમ અંગે આપી ચેતવણી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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