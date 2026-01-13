Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

AMCનો ખજાનો ભરાશે, 11 પ્લોટના ઈ-ઓક્શનથી પાલિકાને 916 કરોડથી વધુની આવક થશે

Ahmedabad Municipal Corporation News: અમદાવાદ મહાનગર પાલિકાએ પોતાના હસ્તક આવેલા પ્લોટોને વેચવા માટે હરાજીનું આયોજન કર્યું હતું. આ હરાજીને જોરદાર પ્રતિસાદ મળ્યો છે. કુલ 11 પ્લોટોની હરાજી કરી પાલિકાનો ખજાનો ભરાયો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 13, 2026, 05:50 PM IST

Trending Photos

AMCનો ખજાનો ભરાશે, 11 પ્લોટના ઈ-ઓક્શનથી પાલિકાને 916 કરોડથી વધુની આવક થશે

Ahmedabad News: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનાં એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા 6 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ સેલ ફોર રેસિડેન્શિયલ અને સેલ ફોર કોમર્શિયલ હેતુવાળા 15 પ્લોટોને ઇ-ઓક્શન દ્વારા વેચાણથી નિકાલ કરવા માટે ટેન્ડર પ્રસિધ્ધ કરાયું હતું. જેનું ઇ-ઓક્શન 8 જાન્યુઆરી 2026થી 12 જાન્યુઆરી 2026 દરમિયાન થયું હતું. જે પૈકીનાં 11 પ્લોટોની ઓફરો આવી હતી. જેમાં સેલ ફોર રેસિડેન્શિયલ અને સેલ ફોર કોમર્શિયલ હેતુનાં પ્લોટોનાં વેચાણની પ્રક્રિયા કરી તેનાં નિકાલની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. આ માટે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની વેબસાઇટ www.ahmedabadcity.gov.in તથા GNFC Ltd.ના વિભાગ Code Solutionsની વેબસાઇટ https://e-auction.nprocure.com પર 6 ડિસેમ્બર 2025નાં રોજ વિગતો સાથે ઓનલાઇન ટેન્ડર પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ Code Solutionsની વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કરાવી હરાજીમાં ભાગ લેવા માટે ટેન્ડર ફોર્મ અને ઇ.એમ.ડીની રકમ જમા કરાવવા માટે 6 ડિસેમ્બર 2025થી 5 જાન્યુઆરી 2026 સુધીનો સમયગાળો નિયત કરવામાં આવ્યો હતો. તેમજ 8 જાન્યુઆરી 2026થી 12 જાન્યુઆરી 2026 સુધી ઇ-ઓક્શન રાખવામાં આવ્યું હતું. જેમાં 15 પ્લોટોમાંથી 11 પ્લોટો માટે ઓફરો આવી હતી. 

એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલા ટેન્ડર મુજબ, ટી.પી. સ્કીમ નં. ૨૧ (મોટેરા), ટી.પી. સ્કીમ નં. ૩૩ (ગોતા), ટી.પી. સ્કીમ નં. ૪૦ (સેલા ભાડજ હોબતપુર) અને ટી.પી. સ્કીમ નં. ૫0 (બોડકદેવ), ટી.પી. સ્કીમ નં. 85 (સરખેજ મકરબા ઓકાફ) હેઠળના વિવિધ સેક્ટર અને બ્લોકમાં આવેલ સેલ ફોર રેસિડેન્શિયલ તથા કોમર્શિયલ પ્લોટોમાં ઊંચી બોલીઓ પ્રાપ્ત થઈ છે. દરેક પ્લોટ માટે નિર્ધારિત અપસેટ પ્રાઈસ સામે વધુ દરે ઑફરો મળતા કોર્પોરેશનને કુલ થનાર આવક રૂ. 916.32 કરોડ થવાની સંભાવના થઈ છે.

Add Zee News as a Preferred Source

પ્રાપ્ત થયેલ ઑફરો મુજબ, તમામ ૧૧ પ્લોટોના ઈ-ઑક્શનથી કુલ અપેક્ષિત આવક રૂ. 916.32 કરોડ થવાની છે. જ્યારે કુલ અપસેટ પ્રાઈસ રૂ.811.87 કરોડની સામે અંદાજે રૂ. 104.45 કરોડ જેટલી વધારાની આવક થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આવનારા સમયમાં પણ વિવિધ વિસ્તારોમાં આવેલા પ્લોટોને ઈ-ઑક્શન મારફતે વેચાણથી નિકાલ કરવાની આયોજનાત્મક પ્રક્રિયા આગળ વધારવામાં આવશે, તેવું એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
ahmedabad municipal corporation

Trending news