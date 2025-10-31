કાઠિયાવાડ Vs અમદાવાદ ટ્વિટર વોર શરૂ, સોશિયલ મીડિયા પર ગુજરાતના ભાગલા પાડ્યા!
Ahmedabad to Kathiyawad Online Controversy : અમદાવાદ Vs કાઠિયાવાડ ટ્રેન્ડ સોશિયલ મીડિયા પર શરૂ થઈ છે, જેમાં બંને પ્રાંતો વિશે વિરોધાભાસી ટ્વિટ થઈ રહ્યાં છે
Social Media War : ગુજરાત અનેક જિલ્લાઓમાં વહેંચાયેલા પ્રદેશ છે, પરંતું સદીઓ બાદ પણ ગુજરાત અને સોરઠ અલગ અલગ મલક રહ્યા છે. આ મલકના લોકો એકબીજાને ચઢિયાતા અને ઉતરતા સાબિત કરવા મથતા હોય છે. ત્યારે હવે સોશિયલ મીડિયા પર આ ચર્ચાએ અલગ રૂપ ધારણ કર્યું છે. સોશિયલ મીડિયા પર અમદાવાદ વર્સિસ કાઠિયાવાડ ટ્રેન્ડ શરૂ થયો છે, જેમાં ઈન્ટરનેટ યુઝર્સ અમદાવાદ ચઢિયાતું કે કાઠિયાવાડ તેના કારણો ગણાવી રહ્યાં છે.
શું છે અમદાવાદ Vs કાઠિયાવાડ ટ્રેન્ડ?
કેટલાક લોકોએ અમદાવાદ Vs કાઠિયાવાડ સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા શરૂ કરી છે. જેમાં તેઓ કોણ ચઢિયાતું તેની ચર્ચા કરી રહ્યાં છે અને તેના કારણો ગણાવી રહ્યાં છે. એક યુઝરે કહ્યું કે, અહી છોકરીઓ- છોકરાઓ જાહેરમાં બેફામ સિગારેટ ફૂંકે છે એમાં 70% સંસ્કારી કાઠિયાવાડી જ હોય છે કેમકે કોઈ કહેનારુ નથી હોતુ. પૈસા આવતા જ છાકટાઇ, કલર કરવામાં કાઠિયાવાડીઓ અવ્વલ છે. અમદાવાદમાં ચરોતર, ઉત્તર ગુજરાત, કચ્છીઓ રહે છે એમને કોઈ તકલીફ નથી પણ કાઠિયાવાડીઓને દરેક બાબતમાં તકલીફ હોય છે.
તો આ વાતના જવાબમાં બીજા યુઝરે કહ્યું કે, કેવા વાહિયાત તર્ક છે... પાન માવા ખાઈને લાલ કરી દેવું, ટ્રાફિક રૂલ તોડવા (આટલો ડેટા તો ટ્રાફિક પોલીસ પાસે પણ નહીં હોય), જાહેર સ્થળો કે કાફે પર ઘરની જેમ બેસવું (અહીંના કપલ જાહેર રોડ પર જામી પડે તો એ બધું કલ્ચર છે).
આમ, આવી અસંખ્ય ટ્વિટ અમદાવાદ Vs કાઠિયાવાડ ટ્રેન્ડમાં થઈ રહી છે. જેમાં એકબીજાની ભૂલો બતાવીને ગુજરાતની અસ્મિતા પર કાદવ ઉછાળવામાં આવી રહ્યો છે.
આ વિવાદ કેટલો યોગ્ય
અમદાવાદ ચડિયાતું હોય કે કાઠિયાવાડ, એ ચર્ચા ધડ-માથા વગરની છે. અમદાવાદ હોય કે કાઠિયાવાડ, ભલે બંને પ્રદેશોનો સોડમ અને સંસ્કૃતિ અલગ અલગ હોય, પરંતું બંને ગુજરાતનો ધબકાર છે. ગુજરાતને શ્વાસ બંને પ્રદેશોમાં એક સરખો ધડકે છે. કાઠિયાવાડ ગુજરાતની અસ્મિતા છે, તો અમદાવાદ ગુજરાતની અસ્મિતાને વૈશ્વિક ઓળખ આપતું શહેર છે. ભાષા ભલે અલગ હોય, પરંતું ધરોહરને વહેંચી શકાતું નથી. ધરોહર તો ગુજરાત જ રહેશે. કેટલાક અસામાજિક તત્વો દ્વારા ઢંગઢડા વગરનો વિવાદ ઉભો કરીને સોશિયલ મીડિયા પર સસ્તી પ્રસિદ્ધી ઉભી કરવાનો પ્રયાસ કરવાનો કરવામાં આવી રહ્યો છે. જેમનો હેતુ ગુજરાતમાં પ્રાંતવાદ ફેલાવવાનો હોઈ શકે. અમદાવાદી હોય કે કાઠિયાવાડી દિલથી બધા ગુજરાતી છે, બધા એક છે.
વર્ષોથી ચાલતી આ ચર્ચા છે, પરંતું તેને સળગાવવી કેમ છે. અગાઉ પણ આવી ચર્ચાઓ થઈ જ છે. કાઠિયાવાડી ફાફડા અને અમદાવાદી ફાફડાની સરખામણી માટે થતી નોંકઝોંક પણ તેમાં આવી જાય.
હવે સવાલ એ છે કે ગુજરાતની શાંતિ ડહોળવામાં કોને રસ છે. અને જો કોઈને આ શાંતિ ભંગ કરવામાં રસ હોય તો પહેલા તમારા દિલને પૂછો કે, તમે અમદાવાદી છો, કાઠિયાવાડી છો કે પછી ગુજરાતી છો?
