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અમદાવાદીઓની બલ્લે-બલ્લે! કેબિનેટ બેઠકમાં રાહત પેકેજ મંજૂર, મોટા નિર્ણયોથી બદલાશે ચિત્ર

ગુજરાતના અમદાવાદ અને સુરત જેવા શહેરોમાં ભારે વરસાદની વચ્ચે આજે કેબિનેટની બેઠક મળી છે. સરકાર સામે પસ્તાળ પડ્યા બાદ આજે મોટા નિર્ણયો લેવાયા છે. સુરતની જેમ અમદાવાદના વેપારીઓ માટે પણ આર્થિક પેકેજ જાહેર કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે.  આ અંગેનો ટૂંકમાં સરવે કરાશે પણ જાણી લો આજની કેબિનેટ બેઠકમાં કયા કયા મહત્વના નિર્ણયો લેવાયા હતા. 

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 28, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:20 PM IST
અમદાવાદીઓની બલ્લે-બલ્લે! કેબિનેટ બેઠકમાં રાહત પેકેજ મંજૂર, મોટા નિર્ણયોથી બદલાશે ચિત્ર

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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