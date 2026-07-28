/અમદાવાદીઓની બલ્લે-બલ્લે! કેબિનેટ બેઠકમાં રાહત પેકેજ મંજૂર, મોટા નિર્ણયોથી બદલાશે ચિત્ર

ગુજરાતમાં મેઘરાજાએ ભારે કરતાં આ સપ્તાહમાં અધધ વરસાદ વરસ્યો છે. સામાન્ય રીતે અઠવાડિયામાં કેબિનેટ બેઠક, મંત્રીઓના પ્રવાસ, જાહેર કાર્યક્રમો કે રાજકીય ગતિવિધિઓ સતત ચાલતી રહેતી હોય છે. પરંતુ આ વખતે આખું અઠવાડિયું અસામાન્ય રીતે શાંત રહ્યું. જેનું કારણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ હતો, સરકારી તંત્ર વરસાદી પૂરમાં રાહત કામગીરીમાં વ્યસ્ત હતો. જેને પગલે કેબિનેટ બેઠક પણ યોજાઈ નહોતી કે મોટા સરકારી કાર્યક્રમો પણ નજરે પડ્યા નહોતા. આજે કેબિનેટ બેઠક મળી હતી. જેમાં મોટા નિર્ણયો લેવાયા છે.
ચોમાસામાં રાજ્યભરમાં સર્જાયેલી અતિવૃષ્ટિ અને પૂરની સ્થિતિના કારણે ગુજરાતને ફરી એકવાર મોટો આર્થિક ફટકો પડ્યો છે. પ્રાથમિક સરકારી આંકડાઓ અને ચર્ચાઓ મુજબ રાજ્યમાં અંદાજે 10 હજાર કરોડથી પણ વધુનું આર્થિક નુકસાન થયું હોવાનો અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે.
વરસાદી રાઉન્ડ પૂર્ણ થતાં જ હવે વિવિધ વિભાગો દ્વારા જાહેર સરકારી મિલકતો, રોડ-રસ્તા, પુલ અને વીજલાઈનોને થયેલી ક્ષતિનો આખરી તાગ મેળવવામાં આવી રહ્યો છે. નુકસાનીનો અંતિમ રિપોર્ટ તૈયાર થયા બાદ રાજ્ય સરકાર ટૂંક સમયમાં જ કેન્દ્ર સરકારને વિગતવાર મેમોરેન્ડમ મોકલીને વિશેષ નાણાકીય સહાયની રજૂઆત કરશે. આજે મળેલી કેબિનેટ બેઠકમાં પણ મોટા નિર્ણયો લેવાયા છે.
અમદાવાદના વેપારીઓ માટે આર્થિક સહાય પેકેજ : ભારે વરસાદથી થયેલા નુકસાન સામે નાના-મોટા વેપારીઓ, લારી-ગલ્લા ધારકો અને દુકાનદારોને સુરતની જેમ જ મદદ કરવાનો નિર્ણય. સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર દ્વારા પ્રત્યક્ષ સર્વે, ફોટોગ્રાફી અને વિડીયોગ્રાફીના આધારે પારદર્શી રીતે સર્વે હાથ ધરાશે. સહાય પેકેજથી વેપાર-રોજગાર વહેલી તકે પુનઃ ધમધમતા થશે.
મહાનગરપાલિકાઓ, નગરપાલિકાઓ અને ગામતળના આંતરિક રસ્તાઓ સીમેન્ટ કોંક્રીટ (C.C.) ના બનશે: વારંવાર તૂટી જતા ડામરના રસ્તાઓની મુશ્કેલીના કાયમી નિવારણ માટે નિર્ણય. રસ્તાઓની મજબૂતાઈ અને ગુણવત્તા વધારવા જરૂર જણાયે અદ્યતન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરાશે. ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં પણ જરૂરિયાત મુજબ C.C. રોડની કામગીરીનો વ્યાપ વધારવામાં આવશે.
કેબિનેટ બેઠકમાં રાજ્યના માર્ગોના મજબૂતીકરણ માટે એક દીર્ઘકાલીન નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્યની તમામ મહાનગરપાલિકાઓ અને નગરપાલિકાઓના આંતરિક રસ્તાઓને ડામરને બદલે સિમેન્ટ કોંક્રીટ (CC)થી બનાવવામાં આવશે.
રાજ્યમાં ભારે વરસાદ અને પાણીના ભરાવાને કારણે ડામરના રસ્તાઓ વારંવાર તૂટી જવાની સમસ્યા સર્જાય છે, જેનાથી નાગરિકોને મુશ્કેલી પડે છે. આ મુશ્કેલીના કાયમી નિવારણ અને નાગરિકોની સુવિધા માટે રાજ્ય સરકારે આ નિર્ણાયક પગલું ભર્યું છે.
માત્ર શહેરો જ નહીં, પરંતુ ગામતળના વિસ્તારો જ્યાં પાણીનો ભરાવો વધુ થતો હોય, તેવા ડામરના રસ્તાઓને પણ ક્રમશઃ CC રોડમાં ફેરવવામાં આવશે. સુવિધાપથ યોજના અંતર્ગત ગામતળમાં CC રોડનું કામ હાલમાં પણ ચાલી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત ભારે અને અતિ ભારે વાહનવ્યવહાર ધરાવતા ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં જરૂરિયાત મુજબ CC રોડની કામગીરીનો વ્યાપ વધુ વિસ્તારવામાં આવશે.
સામાન્ય રીતે ડામર રોડની સરખામણીએ CC રોડનો બાંધકામ ખર્ચ ૩૦ થી ૪૦ ટકા વધુ હોય છે. તેમ છતાં, મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ખર્ચની ચિંતા કર્યા વિના, પ્રજાને લાંબા ગાળાનો ગુણવત્તાયુક્ત અને ટકાઉ લાભ આપવા આ પ્રજાહિતલક્ષી નિર્ણય કર્યો છે.
સિમેન્ટ કોંક્રીટ (CC) રોડના ફાયદાઓ:
રાજ્ય સરકારના આ નિર્ણયથી ગુજરાતના શહેરી અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રસ્તાઓનું માળખું વધુ સુદ્રઢ બનશે અને નાગરિકોને લાંબા ગાળાની સુવિધા પ્રાપ્ત થશે.
ભારે વરસાદ વચ્ચે ઊર્જા વિભાગની ઝડપી મરામત કામગીરી: તાજેતરમાં જ વરસાદથી ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલા ૨,૫૭૫ ફીડર, ૧,૪૬૪ વીજ પોલ અને ૫,૦૦૦ ટ્રાન્સફોર્મરને પૂર્વવત કરવાની કામગીરી ૩,૪૦૦થી વધુ વીજ કર્મીઓની ૯૦૦થી વધુ ટીમોએ યુદ્ધધોરણે હાથ ધરી. વીજ પુરવઠો ખોરવાયેલા તમામ ૧,૧૯૭ ગામોમાં ગણતરીના કલાકોમાં જ વીજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત કરી જનજીવન થાળે પાડવામાં આવ્યું.
ફિલ્ડમાં કાર્યરત વીજ કર્મચારીઓની સલામતી માટે વિશેષ નિર્દેશ: અતિવૃષ્ટિની પરિસ્થિતિમાં અવિરત વીજ પુરવઠો ચાલુ રાખતા વીજ કર્મચારીઓની સલામતી પર મુખ્યમંત્રીશ્રી દ્વારા ભાર મૂકવામાં આવ્યો. કામગીરી દરમિયાન સલામતીના નિયમોનું કડક પાલન કરવા અને જરૂર જણાય ત્યાં વધુ સારા તથા આધુનિક સેફ્ટીના સાધનો ઉપલબ્ધ કરાવવા ઉચ્ચ અધિકરીઓને સૂચના આપવામાં આવી.
રાજ્યમાં સ્વચ્છતા અભિયાન હેઠળ શ્રમદાનનું આહ્વાન: મુખ્યમંત્રીશ્રીએ અગાઉ કરેલા આહ્વાનના પગલે ઓગસ્ટ મહિનાના પ્રથમ રવિવારે રાજ્યના જનપ્રતિનિધિઓ, અધિકારીઓ, સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ અને નાગરિકો સાથે મળીને ઓછામાં ઓછી ૧ કલાક સ્વચ્છતા માટે શ્રમદાન કરશે. વડાપ્રધાનશ્રીના 'સ્વચ્છ ભારત'ના સ્વપ્નને સાકાર કરવા રાજ્યના તમામ નાગરિકોને આ અભિયાનમાં જોડાવા અપીલ કરવામાં આવી.
પૂર-અતિવૃષ્ટિમાં જીવ ગુમાવનારા મૃતકો પ્રત્યે સંવેદના અને શ્રદ્ધાંજલિ: કેબિનેટ બેઠકની શરૂઆતમાં જ સમગ્ર મંત્રીમંડળે રાજ્યમાં ભારે વરસાદ અને પૂરની પરિસ્થિતિ વચ્માંચે વિવિધ કારણોસર જીવ ગુમાવનારા નાગરિકોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી અને તેમના શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી. ગુજરાતમાં ભારે વરસાદથી અત્યારસુધીમાં 55થી વધારે લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે.
કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતીય ખેલાડીઓના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનને બિરદાવાયું: સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગો ખાતે યોજાઈ રહેલી 'કોમનવેલ્થ ગેમ્સ'માં ૨ ગોલ્ડ, ૫ સિલ્વર અને ૩ બ્રોન્ઝ મળી કુલ ૧૦ મેડલ જીતનાર ભારતીય રમતવીરો તથા તેમના કોચને ગુજરાત સરકાર વતી હાર્દિક અભિનંદન અને આગામી રમતો માટે શુભકામનાઓ પાઠવવામાં આવી.