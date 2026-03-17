અમેરિકાથી ડિપોર્ટ કરાયેલા ગુજરાતીએ એજન્ટની પોલ ખોલી, 14થી 16 કલાક કામ અને માત્ર 3 ડોલર આપતા!
America Deport Indians : અમેરિકાથી ડિપોર્ટ કરાયેલા યુવકને કારણે ડીંગુચા કેસ ફરી ચર્ચામાં આવ્યો છે. કારણ કે, ડીંગુચાના પરિવારને ગેરકાયદેસર અમેરિકા મોકલનાર એજન્ટે આ જ યુવકને અને તેના પરિવારને પણ અમેરિકા મોકલ્યા હતા. જેમાં અમેરિકાએ તેને ડિપોર્ટ કરી દીધો છે, પરંતું તેના માતાપિતા હજી પણ અમેરિકામાં જ છે, ત્યારે તેણે એજન્ટની પોલ ખોલતી ફરિયાદ કરી છે
- ડીંગુચાનો કિસ્સો યાદ કરીને આજે પણ અમેરકિા જવા માંગતા ગુજરાતીઓ થરથર કાંપે છે
- ત્યારે અમેરિકાથી ડિપોર્ટ કરાયેલા યુવકે એજન્ટોના કાળા કારનામાની પોલ ખોલી છે
llegal Immigration : અમેરિકા હાલ ગેરકાયેદસર રહેતા લોકોને ડિપોર્ટ કરીને પોતાના દેશમાં મોકલી રહ્યું છે. આવામાં ડંકી રુટથી અમેરિકા ગયેલા અનેક ગુજરાતીઓની વતનવાપસી થઈ રહી છે. ત્યારે અમેરિકાથી ડિપોર્ટ કરાયેલા ગુજરાતીએ એજન્ટની પોલ ખોલી છે. અમેરિકા મોકલવાના બહાને છેતરપિંડીનો ગંભીર આક્ષેપ કરાયા છે.
અમેરિકાથી એક ડિપોર્ટ કરાયેલા એક વ્યક્તિએ એજન્ટો સામે 3.2 કરોડની છેતરપિંડીની અરજી આપી છે. તેણે અરજીમાં જણાવ્યું કે, તેના પરિવારને અમેરિકામાં કાયદેસર રીતે મોકલવામાં આવ્યો હતો. અમેરિકામાં નોકરી અપાવવાની લાલચ આપવામાં આવી હતી. ચાર એજન્ટોએ તેને કાયદેસર રીતે અમેરિકા મોકલવાની અને ત્યાં નોકરી આપવાની ખાતરી આપી હતી. જેના બાદ અમેરિકામાં પરિવારનું આર્થિક રીતે શોષણ કરવામાં આવ્યું અને દબાણ હેઠળ કામ કરાવવામાં આવ્યું હતું.
આ અરજી જણાવ્યું છે કે વર્ષ 2022 ડીંગુચાના પરિવારને મોકલનાર એજન્ટ મુખ્ય આરોપી છે. ફરિયાદી અને માતાપિતાને અમેરિકા મોકલવા માટે 3.20 કરોડ નક્કી કર્યા હતા. આ લોકોને અમેરિકામાં નોકરી મળ્યા બાદ પૈસાની આપવાની વાત નક્કી થઈ હતી. તેમજ આ રૂપિયા પર 1 % વ્યાજ લાગશે તેમ પણ જણાવ્યું હતું.
14થી 16 કલાક કામ, અને માત્ર 3 ડોલર આપતા
ફરિયાદીનો આક્ષેપ છે કે એજન્ટ દ્વારા ખોટા દસ્તાવેજો તૈયાર કર્યા હતા. યુવકે એ પણ સ્વીકાર્યું કે, પાસપોર્ટમાં લગાવવામાં આવેલા સ્ટેમ્પ નકલી હતા. તેના માતાપિતાને પહેલા કેનેડા મોકલવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમના વિઝા રદ થયા હતા અને પગપાળા તેમને અમેરિકા મોકલવામાં આવ્યા હતા. અમેરિકા પહોંચાડ્યા બાદ પરિવારને 14 થી 16 કલાક સુધી કામ કરવાની ફરજ પાડવામાં આવી હતી. શરૂઆતમાં 10 ડોલર આપતા હતા, ત્યારબાદ ઘટાડીને 3 ડોલર કરી દેવામાં આવ્યા હતા. ત્યાંથી જવાનું કહ્યું તો અમને ધમકી પણ આપવામાં આવતી હતી અને અમેરિકામાં ગુલામી જેમ કામ કરવું પડશે તેમ પણ કહેવામાં આવતું હતું.
આ યુવકને અમેરિકાએ ગત વર્ષે 2025 સપ્ટેમ્બરમાં ભારતમાં ડિપોર્ટ કર્યો હતો. જોકે તેના માતાપિતા પણ હજુ પણ અમેરિકામાં હોવાની શક્યતા છે. ફરિયાદી યુવકે અરજીમાં જણાવ્યું કે, અત્યાર સુધી 1.9 કરોડ ચૂકવી દીધા છે અને હજુ 2.7 કરોડની માંગણી કરી રહ્યાં છે.
સમગ્ર ઘટના લઈને પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, પોલીસ દ્વારા યુવક પાસેથી પાસપોર્ટની માંગણી કરતા તેણે પાસપોર્ટ ખોવાઈ ગયો હોવાનું જણાવ્યું હતું.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ઉત્તર ગુજરાતના લોકોમાં અમેરિકાનો મોહ છૂટી નથી રહ્યો. ડીંગુચા કેસમાં આખો પરિવાર મોતને ઘાટ ઉતર્યા છતા પણ અનેક લોકો ડંકી રુટથી અમેરિકા જવાનું પસંદ કરે છે. જીવનું જોખમ લે છે. હાલમાં જ અમેરિકામાં ગ્રીનકાર્ડ કૌભાંડમાં 11 ગુજરાતીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપીઓએ ગ્રીન કાર્ડ મેળવવા દુકાનમાં નકલી લૂંટ કરાવી હતી. આ બધું જ એજન્ટો થકી થતું હોય છે. અલગ અલગ રાજ્યોમાં ગ્રીનકાર્ડ માટે આ ખેલ રચ્યો હતો. તેઓ હિંસક અપરાધનો શિકાર બતાવી ગ્રીનકાર્ડ મેળવવા માંગતા હતા.
