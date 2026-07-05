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ખેડૂતોની માંગણી સ્વીકારાઈ: વિજપોલના વળતર માટે માત્ર 24 કલાકમાં જ સરકારે જાહેર કર્યો સત્તાવાર પરિપત્ર

Gandhinagar News:ખેડૂતોના હિતમાં લેવાયેલા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયનો માત્ર ૨૪ કલાકમાં જ પરિપત્ર જાહેર. વડાપ્રધાનની મુલાકાત અને અન્ય વ્યસ્તતા વચ્ચે પણ સરકારે માત્ર એક જ દિવસમાં પરિપત્ર જાહેર કરીને ખેડૂતો પ્રત્યેની સંવેદનશીલતા દર્શાવી. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં લેવાયેલા ખેડૂત હિતલક્ષી નિર્ણયનો આજે સાંજે વિગતવાર પરિપત્ર જાહેર કરાયો. વિવિધ વિભાગો, મંત્રીઓ અને સચિવઓના અભૂતપૂર્વ સંકલનથી ટૂંક જ સમયમાં પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરાઈ. ખેડૂતોની માંગણીઓને માન આપીને જંત્રીના બદલે પ્રવર્તમાન બજાર ભાવના બમણા દરે વળતર ચૂકવવાનો ઉદાર નિર્ણય

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 05, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:07 AM IST
ખેડૂતોની માંગણી સ્વીકારાઈ: વિજપોલના વળતર માટે માત્ર 24 કલાકમાં જ સરકારે જાહેર કર્યો સત્તાવાર પરિપત્ર
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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