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વિવાદો વચ્ચે રાજકોટ બાગેશ્વર ધામના રંગે રંગાયું, એક તરફ ભક્તિનો મહાસાગર; બીજી તરફ વિરોધના ફુગ્ગા ફૂટ્યા!

Dhirendra Shastri katha Rajkot: એક એવું નામ... જેનું નામ પડતા જ લાખો ભક્તો ઉમટી પડે. એક એવો ચહેરો... જેની એક ઝલક માટે લોકો કલાકો સુધી રાહ જુએ. અને એક એવો દરબાર... જ્યાં ભક્તિ સાથે વિવાદ પણ એટલો જ ચર્ચામાં રહે. આજથી ફરી એકવાર ગુજરાતમાં સજ્યો છે બાબા બાગેશ્વરનો દિવ્ય દરબાર! રાજકોટ બન્યું છે તેનું સાક્ષી. પણ આ વખતે ચર્ચા માત્ર કથાની નથી. ચર્ચા છે પડકારની, વિરોધની અને સીધા સવાલોની.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 05, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 08:13 PM IST
વિવાદો વચ્ચે રાજકોટ બાગેશ્વર ધામના રંગે રંગાયું, એક તરફ ભક્તિનો મહાસાગર; બીજી તરફ વિરોધના ફુગ્ગા ફૂટ્યા!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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