/વિવાદો વચ્ચે રાજકોટ બાગેશ્વર ધામના રંગે રંગાયું, એક તરફ ભક્તિનો મહાસાગર; બીજી તરફ વિરોધના ફુગ્ગા ફૂટ્યા!

Dhirendra Shastri katha Rajkot: રાજકોટનું રેસકોર્સ મેદાન ભક્તિના રંગે રંગાયું છે. આજથી 7 જૂન દરમિયાન અહીં સનાતન સેતુ હનુમંત કથાનો ભવ્ય પ્રારંભ થયો છે. સૌરાષ્ટ્ર સનાતન સમિતિ દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં વિશાળ ડોમ અને ભવ્ય સ્ટેજ તૈયાર કરાયું છે, જ્યાં લાખો શ્રદ્ધાળુઓનો જનસાગર ઉમટ્યો છે. સનાતન ધર્મમાં અતૂટ શ્રદ્ધા ધરાવતા લોકો બાબાની એક ઝલક મેળવવા આતુર છે. પરંતુ, જ્યાં બાબા બાગેશ્વર હોય ત્યાં વિવાદ ન હોય તેવું બને ખરું?
પીપળિયાએ બાબાના દિવ્ય દરબારને ગણાવ્યો 'પ્રેત દરબાર'
કથાની જાહેરાત થઈ ત્યારથી જ કેટલાક લોકો પોતાનો ચહેરો ચમકાવવા તલપાપડ છે. જેમાં મોખરે છે પાટીદાર અગ્રણી અને વકીલ પુરુષોત્તમ પીપળિયા. પીપળિયાએ અંધશ્રદ્ધાના નામે બાબાના આ દિવ્ય દરબારને 'પ્રેત દરબાર' ગણાવ્યો છે અને એ-ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં કાર્યક્રમ રોકવા અરજી આપી છે.
એટલું જ નહીં, ચહેરો ચમકાવવા તેમણે બાબાને પ્રશ્નો પૂછવાનો પડકાર પણ ફેંક્યો છે. આયોજકોએ પડકાર ઝીલીને કહ્યું કે, જેને આવવું હોય તે આવે, પણ હવે પીપળિયા વીઆઈપી પાસ અને સ્પેશિયલ સુરક્ષાની માગ કરી રહ્યા છે, જ્યારે સત્ય એ છે કે અહીં કોઈને પર્સનલ આમંત્રણ અપાયું જ નથી.
જયંત પંડ્યા અચાનક ઉતરી ગયા ભૂગર્ભમાં
બીજી તરફ, વિજ્ઞાન જાથાના ચેરમેન જયંત પંડ્યા અવારનવાર લોકોની આસ્થા પર પ્રહાર કરવા માટે જાણીતા છે, તેમણે કથા મંડપની સામે જ રેલી અને ધરણાંની જાહેરાત કરી હતી. પરંતુ પોલીસે મંજૂરી ન આપતા જ પંડ્યાના તમામ પ્લાન પર પાણી ફરી વળ્યું છે. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, વિરોધ કરનારા જયંત પંડ્યા હવે અચાનક ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયા છે. છેલ્લા બે દિવસથી તેમનો ફોન બંધ આવી રહ્યો છે. અમારી ટીમે તેમનો સંપર્ક કરવાનો અનેક પ્રયાસ કર્યો, પણ વિરોધનો ફુગ્ગો ફૂટી જતાં જ તેઓ ગાયબ થઈ ગયા છે.
વિરોધ છતા રાજકોટ બાગેશ્વર ધામના રંગમાં રંગાયું
વિરોધ કરનારા વિરોધ કરતા રહ્યા, પરંતુ પંડિત ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના દરબારમાં ઉમટેલી આ સ્વયંભૂ જનમેદની સાબિતી છે કે લોકોની આસ્થા અડગ છે. સનાતન આસ્થાના આ મહાકુંભ સામે વિવાદ ઉભા કરવાના તમામ પ્રયાસો હાલ તો નિષ્ફળ સાબિત થયા છે અને રાજકોટ બાગેશ્વર ધામના રંગમાં રંગાઈ ચૂક્યું છે.