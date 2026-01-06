Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

શું લોકો કરતા ક્રિકેટ વધારે મહત્વનું? સતત વધી રહેલા ટાઈફોઈડના કેસ વચ્ચે કોર્પોરેટરો ક્રિકેટમાં મશગુલ, જાણો સમગ્ર મામલો

Gandhinagar News: ગુજરાતની રાજધાની ગાંધીનગર તંત્રના પાપે રોગચાળાના ભરડામાં સપડાયું છે. ટાઈફોઈડના સતત કેસ વધી રહ્યા છે. શહેરના સામાન્ય લોકો હોસ્પિટલની પથારીમાં પડ્યા છે. પરંતુ ગાંધીનગર સત્તાધીશો અને પદ્દાધિકારીઓ ક્રિકેટની મજા માણવા માટે ભાવનગર પહોંચ્યા છે. મેયર અને કમિશનર ખોટા દાવાઓ કરી બચવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. બીજી તરફ કોંગ્રેસ લાલઘૂમ થયું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 06, 2026, 08:32 PM IST

Trending Photos

શું લોકો કરતા ક્રિકેટ વધારે મહત્વનું? સતત વધી રહેલા ટાઈફોઈડના કેસ વચ્ચે કોર્પોરેટરો ક્રિકેટમાં મશગુલ, જાણો સમગ્ર મામલો

Gandhinagar News: ગુજરાતની રાજધાની ગાંધીનગર, જ્યાં સત્તા બેઠી છે, ત્યાં જ ગંભીર બીમારીએ માથું ઉચક્યું છે. તંત્રના પાપે પાટનગર રોગચાળાના ભરડામાં આવ્યું છે. દૂષિત પાણી અને પરિણામે ટાઈફોઈડનો તાંડવ મચ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ગાંધીનગરમાંથી ટાઈફોઈડના 152 કેસ સામે આવ્યા છે. જેમાં 88 દર્દીઓને સારવાર બાદ રજા આપવામાં આવી છે, પણ ચિંતા એ છે કે, કેસનો આંકડો સતત વધી રહ્યો છે.

રોગચાળો વધતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અને ગાંધીનગરના સાંસદ અમિત શાહે ચિંતા વ્યક્ત કરી, અધિકારીઓ સાથે ટેલિફોનિક ચર્ચા કરી. તો આજે મુખ્યમંત્રીએ પણ આરોગ્ય અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરીને મ્યુનિસિપલ કમિશનરને ત્વરિત અને કડક કાર્યવાહીના આદેશ આપ્યો છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

શું લોકો કરતા ક્રિકેટ વધારે મહત્વનું?
કોર્પોરેશન દ્વારા ડોર ટુ ડોર સર્વે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે, પણ અહીં જ ઊભો થાય છે સૌથી મોટો સવાલ. એક તરફ ગાંધીનગરના લોકો હોસ્પિટલની પથારી પર પડ્યા છે અને બીજી તરફ ગાંધીનગરના અધિકારી અને કોર્પોરેટરો ક્રિકેટ રમવા ભાવનગર પહોંચ્યા છે. લોકોની પરવાહ કરવાની જગ્યાએ તેમને ક્રિકેટ વધારે મહત્વનું લાગ્યું. એક ટીમ અધિકારીઓની અને એક ટીમ કોર્પોરેટરોની ભાવનગર ક્રિકેટ રમવા ગઈ છે.

જ્યારે મ્યુનિસિપલ કમિશનરને સવાલ કરાયો, તો જવાબ વધુ ચોંકાવનારો હતો,  12-13 લોકો ક્રિકેટ રમવા જાય એનાથી આખું તંત્ર ઠપ્પ ન થાય. તો ભાવનગર પહોંચેલા ગાંધીનગરના મેયર મીરા પટેલે દાવો કર્યો કે ટાઈફોઈડના દર્દીઓ મુક્ત થયા છે. 70થી 75 ટકા રોગચાળો કાબૂમાં છે.

આ નિવેદન બાદ ભાવનગર કોંગ્રેસે ઉગ્ર વિરોધ કર્યો છે, ક્રિકેટ ટીમને પરત મોકલવાની માંગ કરી અને ગાંધીનગરમાં પણ શહેર કોંગ્રેસે સુત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. તેમજ આગામી સમયમાં કોર્પોરેશનના ઘેરાવાની ચીમકી આપી છે. સવાલ એ છે કે, જ્યારે પાટનગર બીમાર છે, ત્યારે જવાબદાર લોકો મેદાનમાં જવાબદારી સંભાળશે કે પછી ક્રિકેટના મેદાનમાં રમતા રહેશે?

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Gandhinagar EpidemicTyphoid Cases in GandhinagarCricket Eventગાંધીનગર રોગચાળોટાઈફોઈડના કેસ

Trending news