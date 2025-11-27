ખેડૂતોને 3500 રૂપિયાનું 'પડીકું' અને શિબિર પર લાખોનો ખર્ચ! અમિત ચાવડાના સરકાર પર આકરા પ્રહાર
Congress state president Amit Chavda: અમિત ચાવડાએ ચિંતન શિબિર મામલે કર્યા સરકાર પર પ્રહાર. ચિંતન શિબિરના નામે નાટક થાય છે. એક એક થાળીની કિંમત ત્રણ હજાર રૂપિયા. એક એક વ્યક્તિ પાછળ લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ. ખેડૂતોને સરકાર 3500 રૂપિયાનું પડીકું આપે છે. સરકાર ચિંતન કરવાના બદલે ખેડૂતો પાસે જાય
Congress state president Amit Chavda: કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ તાજેતરમાં યોજાયેલી 'ચિંતન શિબિર'ના મુદ્દે ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. ચાવડાએ સરકારની આ શિબિરને 'નાટક' ગણાવીને તેના ખર્ચ પર ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા છે અને સરકારને ખેડૂતોની ચિંતા કરવા માટે અપીલ કરી છે.
'ચિંતન શિબિર' નહીં, ખર્ચાળ 'નાટક'
અમિત ચાવડાએ પોતાના નિવેદનમાં સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે, સરકાર દ્વારા યોજાતી આ 'ચિંતન શિબિર'ના નામે માત્ર નાટક થાય છે. તેમણે શિબિરના ખર્ચ અંગે ચોંકાવનારા આંકડાઓ રજૂ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, એક-એક થાળીની કિંમત ત્રણ-ત્રણ હજાર રૂપિયા છે. આ શિબિરમાં એક-એક વ્યક્તિ પાછળ લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવે છે. ચાવડાએ આ પ્રચંડ ખર્ચ સામે ખેડૂતોની સ્થિતિનો તફાવત રજૂ કર્યો, જેનાથી સરકારની પ્રાથમિકતાઓ પર સીધો સવાલ ઉઠે છે.
ખેડૂતોને 3500નું 'પડીકું' અને શિબિર પર લાખોનો ખર્ચ
કોંગ્રેસ પ્રમુખે ખેડૂતોને અપાતી સહાયની અપૂરતી રકમ સામે 'ચિંતન શિબિર'ના ખર્ચને જોડીને સરકારને ઘેરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, એક તરફ, સરકાર ખેડૂતોને તેમના પાકના નુકસાન સામે અથવા અન્ય જરૂરિયાતો માટે માત્ર 3500 રૂપિયાનું પડીકું આપે છે. જ્યારે બીજી તરફ, ચિંતન શિબિરના નામે એક વ્યક્તિ પાછળ લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવે છે." આ વિરોધાભાસ દર્શાવે છે કે સરકાર સામાન્ય માણસ અને ખાસ કરીને ખેડૂતોની સમસ્યાઓ પ્રત્યે કેટલી ગંભીર છે.
ચિંતન કરવાના બદલે ખેડૂતો પાસે જાઓ!
અમિત ચાવડાએ અંતે સરકારને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સલાહ આપી કે સરકારે એ.સી. રૂમમાં બેસીને માત્ર ખર્ચાળ ચિંતન શિબિરો યોજવાના બદલે, વાસ્તવિક ચિંતન માટે સીધું ખેડૂતો પાસે જવું જોઈએ. તેમણે માંગ કરી કે સરકારે ખેડૂતોના પ્રશ્નોને ગંભીરતાથી લેવા જોઈએ અને તેમની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવા માટે નક્કર પગલાં ભરવા જોઈએ. આ નિવેદન સાથે અમિત ચાવડાએ સરકારની કામગીરી અને ખર્ચની નીતિઓ પર જોરદાર પ્રહાર કર્યો છે, જેનાથી રાજ્યના રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો છે.
ગુજરાતના રાજકારણમાં શાબ્દિક પ્રહાર: અમિત ચાવડાના નિવેદન પર ભાજપનો પલટવાર
ગુજરાતનું રાજકારણ હંમેશા ગરમાગરમ રહે છે, અને હાલમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ચિંતન શિબિર મુદ્દે શાબ્દિક પ્રહારોનું નવું સત્ર શરૂ થયું છે. કોંગ્રેસના નેતા અમિત ચાવડાના એક નિવેદનને લઈને ભાજપે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો છે અને તેને સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢ્યું છે. ભાજપના નેતા યજ્ઞેશ દવેએ આ મામલે કોંગ્રેસ પર વળતો પ્રહાર કર્યો છે. તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે અમિત ચાવડાનું નિવેદન યોગ્ય નથી. યજ્ઞેશ દવેએ કોંગ્રેસ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયેલા અમુક શબ્દો સામે વાંધો ઉઠાવ્યો છે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું છે કે રાજકીય ટીકા માટે "નાટક" શબ્દનો ઉપયોગ કરવો બિલકુલ યોગ્ય નથી. દેખીતી રીતે, કોંગ્રેસ નેતા અમિત ચાવડાને પોતાના પદ પર રહીને આ પ્રકારનું નિવેદન આપવું શોભતું ન હોવાનું યજ્ઞેશ દવે એ જણાવ્યું છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે ગુજરાતમાં બે મોટા રાજકીય પક્ષો વચ્ચેની ખેંચતાણ ચરમસીમાએ છે, અને હવે ટીકાનો સ્તર વ્યક્તિગત નિવેદનો અને શબ્દોની પસંદગી સુધી પહોંચી ગયો છે. ભાજપ કોંગ્રેસના નેતાઓને તેમની વાણી પર સંયમ રાખવાની સલાહ આપી રહ્યું છે.
