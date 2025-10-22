Amit Shah Birthday: સંઘથી સંગઠન સુધી, BJPની જીતના રણનીતિકારની કહાની
Amit Shah Biography: અમિત શાહને ચાણક્ય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે એક કુશળ સંગઠનાત્મક રણનીતિકાર છે. સરકારમાં પદ સંભાળ્યા પછી, તેમણે કલમ 370 અને નક્સલવાદના નાબૂદી પર મજબૂત વલણ અપનાવ્યું છે.
Amit Shah: ગુજરાતની ધરતીમાં જન્મ્યા એક એવા રાજકીય ચાણક્ય, જેમણે ભારતીય રાજનીતિના નકશા પર અજેય લાઇન દોરી દીધી...આજે દેશના ગૃહમંત્રી, વિશ્વની સૌથી મોટી રાજકીય પાર્ટીના પૂર્વ અધ્યક્ષ અને લોકપ્રિય નેતા અમિત અનિલચંદ્ર શાહ એટલે કે અમિત શાહનો જન્મદિવસ છે...ત્યારે એક નજર કરીએ એ અમિત શાહની યાત્રા પર...
વર્ષ 1964માં ગાંધીનગરના એક સામાન્ય પરિવારમાં જન્મ... 1980માં RSSના સ્વયંસેવક... અને પછી નરેન્દ્ર મોદીની સાથે ગુજરાતની રાજનીતિનું માસ્ટર આર્કિટેક્ટ...2002થી 2012, દસ વર્ષ સુધી ગુજરાતમાં ભાજપની અજેય સત્તા, એનું મુખ્ય સુત્રધાર કોણ?.. અમિત શાહ...
2014માં જ્યારે દેશે નરેન્દ્ર મોદીને પીએમ બનાવ્યા... ત્યારે પડદા પાછળનો માસ્ટર સ્ટ્રેટેજિસ્ટ કોણ?, અમિત શાહ... ઉત્તર પ્રદેશમાં 73 સીટો, બિહારમાં 31 અને દેશભરમાં 282 સીટો...એક જ નેતાની રણનીતિએ બીજેપીને સિંહાસન સુધી પહોંચાડી...
પછી 2019માં 303 સીટો...આર્ટિકલ 370નો ખાત્મો, ત્રિપુરામાં ડાબેરી સરકારનો અંત, પશ્ચિમ બંગાળમાં 18 સીટો....દરેક અશક્ય લક્ષ્યને અમિત શાહે શક્ય બનાવ્યું... એક નેતા, એક રણનીતિ, એક નવું ભારત...
આજે જન્મદિવસ પણ સેવા અને સંકલ્પનો દિવસ... ગાંધીનગરમાં ભીડભંજન હનુમાનજીના દર્શન, કાર્યકર્તાઓ સાથે નવવર્ષની શુભેચ્છાઓ... અને સફાઈકર્મીઓને ભોજન તથા શિયાળાના સ્વેટરનું વિતરણ....જેમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા.....
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પછી જે નામ દેશની રાજનીતિમાં ગુંજે છે તે છે, અમિત શાહ... એક નેતા, એક રણનીતિકાર, એક આધુનિક ચાણક્ય... જેમણે ભારતને નવું ભારત આપવાનું સપનું સાકાર કર્યું.
