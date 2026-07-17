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PM મોદીના 'ક્લાસ' બાદ અમિત શાહે રથયાત્રાના દિવસે કમલમમાં મંત્રીઓને 'લેશન' આપ્યું! વિધાનસભા 2027ની ચૂંટણીની રણનીતિ વિશે ચર્ચા

Gandhinagar News: અમદાવાદમાં રથયાત્રા વચ્ચે ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ગુરૂવારે બપોરે બે કલાક સુધી કોબા સ્થિત પ્રદેશ ભાજપ કાર્યલાયમાં મોવડીઓ સાથે બેઠક યોજી હતી. બંધબારણાની આ મેરેથોન બેઠકમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, પ્રદેશ ભાજપના અધ્યક્ષ જગદિશ વિશ્વકર્મા, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, સંગઠન મહામંત્રી રત્નાકર સહિત પાંચ પૈકી 4 મહામંત્રીઓ હાજર રહ્યા હતા. અત્યંત ગુપ્ત રાખાયેલી બેઠકમાં શુ થયુ તે જાણવા મળ્યુ નથી. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 17, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:45 AM IST
PM મોદીના 'ક્લાસ' બાદ અમિત શાહે રથયાત્રાના દિવસે કમલમમાં મંત્રીઓને 'લેશન' આપ્યું! વિધાનસભા 2027ની ચૂંટણીની રણનીતિ વિશે ચર્ચા
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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