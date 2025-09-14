અમદાવાદમાં અમિત શાહે સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્સનું કર્યું ઉદ્ઘાટન, ખેલાડીઓને મળશે આધુનિક સુવિધા
Ahmedabad News: ભારત દ્વારા કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030 અને ઓલિમ્પિક્લ 2036નું આયોજન કરવા માટેની દાવેદારી નોંધાવવામાં આવી છે. આ ગેમ્સનું આયોજન અમદાવાદમાં થઈ શકે છે. આ વચ્ચે અમદાવાદમાં આજે આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ નવા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્સનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે.
Trending Photos
અમદાવાદઃ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે અમદાવાદમાં નારણપુરા ખાતે બનાવવામાં આવેલા નવા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્સનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, હર્ષ સંઘવી પણ હાજર રહ્યા હતા. આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્સનું નામ વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્સ રાખવામાં આવ્યું છે. આ નવા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્સમાં આધુનિક સુવિધા છે.
અમદાવાદમાં ખેલાડીઓને મળશે આધુનિક સુવિધા
આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્સમાં અનેક ઈન્ડોર અને આઉટડોર ગેમ્સની સુવિધા ઉભી કરવામાં આવી છે. કોમનવેલ્થ અને ઓલિમ્પિક્સ જેવી ગેમ્સ રમાઈ શકે તેવી સુવિધા આ સ્પોર્ટ્સ કોન્પલેક્સમાં ઉભી કરવામાં આવી છે. 800 કરોડના ખર્ચે આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્સ બનાવવામાં આવ્યું છે.
૧. બ્લોક એ – એક્વેટીકસ સ્ટેડીયમ
- કોમ્પીટીશન સ્વીમીંગ પુલ- આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની માર્થા ટેકનોલોજી દ્વારા નિર્માણ પામેલ સ્વીમીંગ પુલ
- ડાઈવિન પુલ - આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની માર્થા ટેકનોલોજી દ્વારા નિર્માણ પામેલ ડાઈવગ પુલ
- ૧૨૫૦ વ્યક્તિઓની બેઠક વ્યવસ્થા
- મેડીકલ સર્વિસ વિથ ડોક્ટર રૂમ અને ફીઝીયોથેરાપીસ્ટ રૂમ
- ખેલાડીઓ માટે તેઓની જરૂરિયાત મુજબના ચેન્જરૂમ અને ઝાકુઝીની અત્યાધુનિક સુવિધા
- કોચ રૂમ
- ખેલાડીઓને તાલીમ માટે જરૂરી જીમની સુવિધા
- એક્વેટીકસ સ્ટેડીયમની બાજુમાં આઉટડોર સ્વીમીંગ પુલ.
- અન્ય માળખાકીય સુવિધાઓ
૨. બ્લોક બી – સેન્ટર ફોર એકસેલન્સ સ્પોર્ટ્સ
- આ સેન્ટર ફોર એકસેલન્સ સ્પોર્ટ્સ (બ્લોક બી)નું સંચાલન સ્પોર્ટ્સ ઓથોરીટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા તેઓની સેન્ટર ઓફ એકસેલન્સની યોજના અંતર્ગત કરવામાં આવનાર છે.
- ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર મલ્ટીપર્પઝ હોલ(૪૨ મી. X ૨૪ મી.) જેમાં ટેકવાન્ડો અને વુશું રમતનું સેન્ટર ઓફ એકસેલન્સ
- બ્લોક બી માં આવેલ બે અલગ અલગ મલ્ટીપર્પઝ હોલ (૪૨મી. X ૨૪ મી.)માં બાસ્કેટબોલ અને વોલીબોલ રમતનું સેન્ટર ઓફ એકસેલન્સ
- ૩૦૦ ખેલાડીઓની નિવાસની સુવિધા
- કોચના નિવાસની સુવિધા
- ડોક્ટર રૂમ અને ફીઝીયોથેરાપીસ્ટ રૂમ
- ખેલાડીઓના વિવિધ તાલીમ માટેના અલગ રૂમોની વ્યવસ્થા.
૩. બ્લોક સી – ઇન્ડોર મલ્ટીસ્પોર્ટ્સ અરેના
- આંતરરાષ્ટ્રીય અને રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓનું આયોજન થઈ શકે તેવો મલ્ટીપર્પઝ ઇન્ડોર હોલ (૮૧.૮૦ મી. X ૪૫ મી. નો ફિલ્ડ ઓફ પ્લે એરિયા ) જેમાં આ સ્પર્ધાના આયોજન માટેની જરૂરી તમામ અત્યાધુનિક આનુંશાગિક વ્યવસ્થાનું નિર્માણ કરવામાં આવેલ છે.
- ૫૫૦૦ થી વધુ વક્તિઓ માટેની બેઠક વ્યવસ્થા
- ટ્રેનીંગ માટેનો અલગથી મલ્ટીપર્પઝ હોલ
- ખેલાડીઓ માટે જરૂરી તમામ સુવિધાઓ સાથેનો ચેન્જરૂમ
- ખેલાડીઓની તાલીમ માટે જીમ, તાલીમ રૂમ, મેડીકલ રૂમ,
- ફૂડ કોર્ટ એરિયા
- એડમીન એરિયા
- અન્ય માળખાકીય સુવિધાઓ
૪.બ્લોક ડી – કમ્યુનિટી સ્પોર્ટ્સ સેન્ટર
- બેડમિન્ટન કોર્ટ – ૦૬
- ટેબલ ટેનીસ કોર્ટ – ૦૬
- સ્કોશ કોર્ટ – ૦૬
- ૧૦ મીટરની શુટિંગ રેન્જ ( ૨૦ લેન )- અત્યાધુનિક ઈલેક્ટ્રોનિક ટાર્ગેટ સાથે.
- રીક્રીએશનલ ઇન્ડોર રમતો કેરમ રૂમ, ચેસ રૂમ, ચિલ્ડ્રન એરિયા,બિલિયર્ડસ રૂમ, સ્નુકર રૂમ, કાર્ડ રૂમ, એર હોકી રૂમ
- કેફે એરિયા અને રેસ્ટોરન્ટ
- જીમ (એરોબીક્સ અને વેલ્થ સેન્ટર સાથે)
- કોન્ફરન્સ રૂમ અને લાયબ્રેરી
૫. આઉટડોર કોર્ટ
- બાસ્કેટબોલ કોર્ટ – ૧ નંગ
- વોલીબોલ કોર્ટ – ૧ નંગ
- ટેનીસ કોર્ટ – ૬ નંગ
- વોર્મ અપ ટ્રેક
૬. ફીટ ઇન્ડિયા ઝોન
- સામાન્ય નાગરિકના ઉપયોગ માટે સ્કેટિંગ અને યોગાસના માટેની સુવિધા
- ચિલ્ડ્રન પ્લે એરિયા, જોગીગ ટ્રેક અને અન્ય સુવિધાઓ
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે