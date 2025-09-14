Prev
અમદાવાદમાં અમિત શાહે સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્સનું કર્યું ઉદ્ઘાટન, ખેલાડીઓને મળશે આધુનિક સુવિધા

Ahmedabad News: ભારત દ્વારા કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030 અને ઓલિમ્પિક્લ 2036નું આયોજન કરવા માટેની દાવેદારી નોંધાવવામાં આવી છે. આ ગેમ્સનું આયોજન અમદાવાદમાં થઈ શકે છે. આ વચ્ચે અમદાવાદમાં આજે આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ નવા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્સનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 14, 2025, 05:09 PM IST

અમદાવાદઃ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે અમદાવાદમાં નારણપુરા ખાતે બનાવવામાં આવેલા નવા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્સનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, હર્ષ સંઘવી પણ હાજર રહ્યા હતા. આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્સનું નામ વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્સ રાખવામાં આવ્યું છે. આ નવા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્સમાં આધુનિક સુવિધા છે. 

આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્સમાં અનેક ઈન્ડોર અને આઉટડોર ગેમ્સની સુવિધા ઉભી કરવામાં આવી છે. કોમનવેલ્થ અને ઓલિમ્પિક્સ જેવી ગેમ્સ રમાઈ શકે તેવી સુવિધા આ સ્પોર્ટ્સ કોન્પલેક્સમાં ઉભી કરવામાં આવી છે. 800 કરોડના ખર્ચે આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્સ બનાવવામાં આવ્યું છે.

૧. બ્લોક એ – એક્વેટીકસ સ્ટેડીયમ
- કોમ્પીટીશન સ્વીમીંગ પુલ- આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની માર્થા ટેકનોલોજી દ્વારા નિર્માણ પામેલ સ્વીમીંગ પુલ
- ડાઈવિન પુલ - આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની માર્થા ટેકનોલોજી દ્વારા નિર્માણ પામેલ ડાઈવગ પુલ
- ૧૨૫૦ વ્યક્તિઓની બેઠક વ્યવસ્થા  
- મેડીકલ સર્વિસ વિથ ડોક્ટર રૂમ અને ફીઝીયોથેરાપીસ્ટ રૂમ
- ખેલાડીઓ માટે તેઓની જરૂરિયાત મુજબના ચેન્જરૂમ અને ઝાકુઝીની અત્યાધુનિક સુવિધા
- કોચ રૂમ
- ખેલાડીઓને તાલીમ માટે જરૂરી જીમની સુવિધા
- એક્વેટીકસ સ્ટેડીયમની બાજુમાં આઉટડોર સ્વીમીંગ પુલ.
- અન્ય માળખાકીય સુવિધાઓ

૨. બ્લોક બી – સેન્ટર ફોર એકસેલન્સ સ્પોર્ટ્સ
- આ સેન્ટર ફોર એકસેલન્સ સ્પોર્ટ્સ (બ્લોક બી)નું સંચાલન સ્પોર્ટ્સ ઓથોરીટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા તેઓની સેન્ટર ઓફ એકસેલન્સની યોજના અંતર્ગત કરવામાં આવનાર છે.
 - ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર મલ્ટીપર્પઝ હોલ(૪૨ મી. X ૨૪ મી.) જેમાં ટેકવાન્ડો અને વુશું રમતનું સેન્ટર ઓફ એકસેલન્સ
- બ્લોક બી માં આવેલ બે અલગ અલગ મલ્ટીપર્પઝ હોલ (૪૨મી. X ૨૪ મી.)માં બાસ્કેટબોલ અને વોલીબોલ રમતનું સેન્ટર ઓફ એકસેલન્સ
- ૩૦૦ ખેલાડીઓની નિવાસની સુવિધા
- કોચના નિવાસની સુવિધા 
- ડોક્ટર રૂમ અને ફીઝીયોથેરાપીસ્ટ રૂમ
- ખેલાડીઓના વિવિધ તાલીમ માટેના અલગ રૂમોની વ્યવસ્થા.

૩. બ્લોક સી – ઇન્ડોર મલ્ટીસ્પોર્ટ્સ અરેના
- આંતરરાષ્ટ્રીય અને રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓનું આયોજન થઈ શકે તેવો મલ્ટીપર્પઝ ઇન્ડોર હોલ (૮૧.૮૦ મી. X ૪૫ મી. નો ફિલ્ડ ઓફ પ્લે એરિયા ) જેમાં આ સ્પર્ધાના આયોજન માટેની જરૂરી તમામ અત્યાધુનિક આનુંશાગિક વ્યવસ્થાનું નિર્માણ કરવામાં આવેલ છે.
- ૫૫૦૦ થી વધુ વક્તિઓ માટેની બેઠક વ્યવસ્થા
- ટ્રેનીંગ માટેનો અલગથી મલ્ટીપર્પઝ હોલ
- ખેલાડીઓ માટે જરૂરી તમામ સુવિધાઓ સાથેનો ચેન્જરૂમ  
- ખેલાડીઓની તાલીમ માટે જીમ, તાલીમ રૂમ, મેડીકલ રૂમ,
- ફૂડ કોર્ટ એરિયા
- એડમીન એરિયા
- અન્ય માળખાકીય સુવિધાઓ

૪.બ્લોક ડી – કમ્યુનિટી સ્પોર્ટ્સ સેન્ટર
- બેડમિન્ટન કોર્ટ – ૦૬
- ટેબલ ટેનીસ કોર્ટ – ૦૬
- સ્કોશ કોર્ટ – ૦૬
- ૧૦ મીટરની શુટિંગ રેન્જ ( ૨૦ લેન )- અત્યાધુનિક ઈલેક્ટ્રોનિક ટાર્ગેટ સાથે. 
- રીક્રીએશનલ ઇન્ડોર રમતો કેરમ રૂમ, ચેસ રૂમ, ચિલ્ડ્રન એરિયા,બિલિયર્ડસ રૂમ, સ્નુકર રૂમ, કાર્ડ રૂમ, એર હોકી રૂમ
- કેફે એરિયા અને રેસ્ટોરન્ટ
- જીમ (એરોબીક્સ અને વેલ્થ સેન્ટર સાથે)
- કોન્ફરન્સ રૂમ અને લાયબ્રેરી

૫. આઉટડોર કોર્ટ
- બાસ્કેટબોલ કોર્ટ – ૧ નંગ
- વોલીબોલ કોર્ટ – ૧ નંગ
- ટેનીસ કોર્ટ – ૬ નંગ
- વોર્મ અપ ટ્રેક

૬. ફીટ ઇન્ડિયા ઝોન
- સામાન્ય નાગરિકના ઉપયોગ માટે સ્કેટિંગ અને યોગાસના માટેની સુવિધા
- ચિલ્ડ્રન પ્લે એરિયા, જોગીગ ટ્રેક અને અન્ય સુવિધાઓ

