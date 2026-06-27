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ગુજરાતમાં ટેક્સી સેવાનો શરૂ થયો નવો યુગ: અમિત શાહે ગાંધીનગરથી કરાવ્યો પ્રારંભ, આ 14 શહેરોમાં દોડશે 'ભારત ટેક્સી'

Bharat Taxi Amit Shah: કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહ શનિવારે ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર કન્વેન્શન અને એક્ઝિબિશન સેન્ટર ખાતેથી ગુજરાતમાં દેશની સૌપ્રથમ સહકારિતા-આધારિત ટેક્સી સેવા "ભારત ટેક્સી" નો ભવ્ય શુભારંભ કરાવ્યો છે. આ સમારંભમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી વિશેષ રૂપથી ઉપસ્થિત રહ્યા. તેમની સાથે ભારત ટેક્સી સાથે જોડાયેલા 4,000 થી વધુ સારથીઓ (ડ્રાઇવરો) પણ આ ઐતિહાસિક ક્ષણના સાક્ષી બન્યા હતા.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 27, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 12:52 PM IST
ગુજરાતમાં ટેક્સી સેવાનો શરૂ થયો નવો યુગ: અમિત શાહે ગાંધીનગરથી કરાવ્યો પ્રારંભ, આ 14 શહેરોમાં દોડશે 'ભારત ટેક્સી'
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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