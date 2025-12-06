Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

અમિત શાહ અચાનક 20 વર્ષ બાદ પોતાના શિક્ષકને મળ્યા, ઘરે પહોંચી લીધા આશીર્વાદ, ગુરૂની આંખમાં આવ્યા ખુશીનાં આંસુ

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ગુજરાતના પ્રવાસે છે. શુક્રવારે અચાનક વ્યસ્ત કાર્યક્રમ વચ્ચે અમિત શાહ પોતાના બાળપણના શિક્ષક જે.ડી પટેલના ઘરે પહોંચ્યા હતા. અમિત શાહે પોતાના શિક્ષક સાથે આશરે 20 વર્ષ બાદ મુલાકાત કરી છે. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 06, 2025, 08:47 AM IST

Trending Photos

અમિત શાહ અચાનક 20 વર્ષ બાદ પોતાના શિક્ષકને મળ્યા, ઘરે પહોંચી લીધા આશીર્વાદ, ગુરૂની આંખમાં આવ્યા ખુશીનાં આંસુ

ગાંધીનગરઃ દેશના ગૃહમંત્રી.. ચૂંટણીના ચાણક્ય.. ભારતીય રાજકારણના સૌથી પાવરફુલ વ્યક્તિ..પરંતુ એક શિક્ષકની નજરમાં.. આજે પણ એ જ વિદ્યાર્થી...વાત છે અમિત શાહની...20 વર્ષ બાદ પોતાના શિક્ષકના ઘરે પહોંચ્યા...પોતાના ગુરુને મળ્યા અને તેમના પગે પડ્યા....જુઓ એક સફળ વિદ્યાર્થીની શિક્ષક સાથે મુલાકાતનો આ અહેવાલ...

વ્યક્તિ જીવનમાં ભલે કેટલીય ઊંચાઈ સ્પર્શી લે.. ભલે દેશની સૌથી અસરકારક પદવી સુધી પહોંચે..પણ એક શિક્ષક–ગુરુ માટે.. તે હંમેશા તેમનો વિદ્યાર્થી જ રહે છે. અને આજે.. આ ભાવનાને હૃદયમાં ઉતારી દે તેવી મુલાકાતે સૌનું ધ્યાન ખેંચી લીધું.

Add Zee News as a Preferred Source

ગુરુને મળવા આવ્યો વિદ્યાર્થી
શિક્ષક સાથે વિદ્યાર્થીની મુલાકાત
અમિત શાહના શિક્ષક જે.ડી.પટેલ
શિક્ષકના શાહે લીધા આશીર્વાદ
વ્યસ્ત કાર્યક્રમ વચ્ચે ગુરુને મળ્યા
ગુરુને મળવા ઘરે આવ્યા

દેશના ગૃહમંત્રી.. રાજકારણના ચાણક્ય ગણાતા અમિત શાહ.. પોતાના વ્યસ્ત કાર્યક્રમ વચ્ચે..ગાંધીનગર પહોંચ્યા હતા. પણ અહીં આવવાનો હેતુ રાજકારણ નહોતો..હેતુ હતો ગુરુ દર્શનનો.

ગુરુના ઘરની અંદર પ્રવેશતા જ.. શિક્ષક જીવણભાઈ પટેલ.. વર્ષો જૂના પોતાના વિદ્યાર્થીને જોઈ..એક ક્ષણ માટે જાણે સમય જ અટકી ગયો. આંખોમાં હર્ષના આંસુ અને ચહેરા પર અનોખું ગૌરવ.

દેશનો ગૃહમંત્રી.. જમીન પર ઝૂકી.. પોતાના ગુરુના પગે લાગ્યો. આ દૃશ્ય.. માત્ર એક મુલાકાત નહોતું..પણ ગુરુ-શિષ્ય પરંપરાની અડગ ફરજ અને ભાવનાનો જીવંત દાખલો હતો.

ધોરણ એકથી નવ સુધીનું અભ્યાસ માણસામાં. અને અહીં.. J.D. પટેલ એટલે કે જીવણભાઈ પટેલે..જેમણે પાઠ જ નહીં.. શિસ્ત અને વ્યક્તિત્વનું ઘડતર પણ કર્યું હતું. વ્યાયામ શિક્ષક તરીકે.. NCCના માર્ગદર્શન હેઠળ..આજના ગૃહમંત્રીના બાળપણનું પાયાનું ઘડતર કર્યું.

શિક્ષકના ઘરનું વાતાવરણ.. આજે ઉત્સવ સમાન હતું. બાળપણના વિદ્યાર્થીને જોઈ.. સમગ્ર પરિવાર ગર્વથી ઝળહળી ઉઠ્યો.

અમિત શાહે માત્ર પોતાના શિક્ષકના ન માત્ર આશીર્વાદ લીધા...પરંતુ એ સમયના શિક્ષકો હાલ શું કરે છે.. ક્યાં છે..બધી વિગતો ઉત્સુકતાથી પૂછતા રહ્યા. એક વિદ્યાર્થીનો પોતાના ગુરુ પ્રત્યેનો આદર..20 વર્ષ પછી પણ યથાવત્ જોવા મળ્યો છે.

પદ મોટું હોય કે સ્થાન..ગુરુનો આભાર હંમેશા સૌથી મોટો હોયો છે. અને દેશનો ગૃહમંત્રી જ્યારે પોતાના શિક્ષકના દ્વારે આવીને..પગે પડે..ત્યારે એ માત્ર મુલાકાત નથી—એક સંદેશ છે કે.. ગુરુનું સ્થાન, ગંગા જેટલું પવિત્ર હોય છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Amit Shahjd patelteacher

Trending news