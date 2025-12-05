Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

અમિત શાહ આજથી ત્રણ દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે, આ કાર્યક્રમોમાં આપશે હાજરી, 1506 કરોડના વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ-ખાતમુહૂર્ત

કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ વિવિધ કાર્યક્રમોના લોકાર્પણ-ખાતમુહૂર્ત માટે આજથી ત્રણ દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી આ દરમિયાન અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં વિવિધ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 05, 2025, 11:17 AM IST

Trending Photos

અમિત શાહ આજથી ત્રણ દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે, આ કાર્યક્રમોમાં આપશે હાજરી, 1506 કરોડના વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ-ખાતમુહૂર્ત

Ahmedabad News: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજથી ગુજરાતના ત્રણ દિવસના પ્રવાસે છે. અમિત શાહ અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વાવ થરાદ અને બનાસકાંઠામાં વિવિધ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે.  શાહ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અનેક મુખ્ય માળખાગત સુવિધાઓ અને જાહેર સુવિધા પરિયોજનાનું ઉદ્ઘાટન પણ કરશે.

શાહ પોતાના દિવસની શરૂઆત સ્વદેશી જાગરણ મંચ દ્વારા અમદાવાદના GMDC ગ્રાઉન્ડ ખાતે આયોજિત સ્વદેશોત્સવના ઉદ્ઘાટન સાથે કરશે. ત્યારબાદ, મંત્રી નાબાર્ડ-IAMAI અર્થ સમિટ 2025-26 ને સંબોધવાના છે. આ બે દિવસીય સમિટ ‘વૈશ્વિક પરિવર્તન માટે ગ્રામીણ નવીનતાને સશક્તિકરણ’ અને ભારતના ગ્રામીણ વિકાસમાં સહકારી મંડળીઓની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાની થીમ પર કેન્દ્રિત છે. બાદમાં, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી ગાંધીનગરમાં અનેક જાહેર સુવિધાઓ અને નાગરિક પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ કરશે, જેમાં નવનિર્મિત રેલવે ઓવરબ્રિજ અને અંડરબ્રિજ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સનો સમાવેશ થાય છે.

Add Zee News as a Preferred Source

અમિત શાહ તેમના ગાંધીનગર લોકસભા મતવિસ્તારમાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને અન્ય અનેક જાહેર કલ્યાણકારી પરિયોજનાનું પણ ઉદ્ઘાટન કરશે. મંત્રી, સંસદ રમતગમત મહોત્સવના સમાપન સમારોહમાં પણ હાજરી આપશે, ત્યારબાદ અમદાવાદ શોપિંગ ફેસ્ટિવલનું ઉદ્ઘાટન કરશે.

બોપલમાં ઓક્સિજન પાર્કનું લોકાર્પણ
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાઉથ બોપલમાં ઓક્સિજન પાર્કનું લોકાર્પણ કરશે. તથા નવનિર્મિત વસ્ત્રાપુર તળાવનું લોકાર્પણ કરશે અને નવા વાડજમાાં 350 EWS આવાસનું લોકાર્પણ કરશે. સાથે જ ગોતામાં વિકાસ કાર્યોનું ખાતમૂહૂર્ત અને લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. UPના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલના જીવન આધારિત પુસ્તકનું વિમોચન થશે. તેમજ BAPS દ્વારા આયોજિત પ્રમુખ વરણી અમૃત મહોત્સવમાં કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિતભાઈ શાહ ભાગ લેશે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Amit ShahUnion Minister

Trending news