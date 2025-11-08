Prev
ખેડૂતોને પેકેજ જાહેર કરતા જ ભાજપમાં પહેલી વિકેટ પડી, દિગ્ગજ નેતાએ આપ્યું રાજીનામું

Amreli Chetan Malani Resigns : સાવરકુંડલા તાલુકા ભાજપ મહામંત્રી ચેતન માલાણીએ પાર્ટીના પદ પરથી આપ્યું રાજીનામું. સરકારના સહાય પેકેજને ખેડૂતની મશ્કરી ગણાવીને પક્ષને રાજીનામું સોંપ્યું  
 

Nov 08, 2025

Amreli : મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોની સહાયતા માટે અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું આશરે 10 હજાર કરોડનું ઐતિહાસિક સહાય પેકેજ જાહેર કર્યુ છે. પરંતુ આ પેકેજથી ખેડૂતો નારાજ છે. આવામાં સરકાર સહાયની જાહેરાતથી નારાજ થઈને સાવરકુંડલા તાલુકા ભાજપ મહામંત્રી 
ચેતન માલાણીએ રાજીનામું આપ્યું છે. 

સરકારે ખેડૂતો સાથે અન્યાય કર્યો - ચેતન માલાણી
ગુજરાતની રાજનીતિમાં હડકંપ મચી ગયો છે. અમરેલીના ભાજપના મોટા નેતા ચેતન મલાણીએ રાજીનામું આપ્યું છે. તેમણે દસ હજાર કરોડના સરકારના સહાય પેકેજને ગણાવી ખેડૂતની મશ્કરી ગણાવી છે. ચેતન માલાણી સાવર કુંડલાના પૂર્વ મહામંત્રી, APMC ના ડાયરેક્ટર છે. ખેડૂતો સાથે સરકારે અન્યાય કર્યાનો લગાવ્યો ચેતન માલાણીએ આરોપ લગાવ્યો છે. 

અમરેલીના ખેડૂતોની સ્થિતિ 
કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની માટી દશા બેસાડી દીધી છે. ખેડૂતો સરકાર તાત્કાલિક સર્વે કરે અને સહાય આપે તેવી માંગ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે ગઈકાલે સરકારે રૂપિયા 10,000 કરોડનું રાહત પેકેજ જાહેર કર્યું છે. જેને લઇને અમરેલી જિલ્લાના ખેડૂતોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે. ખેડૂતોની માંગ છે કે સરકાર દેવા માફ કરે અથવા રાહત પેકેજ જે જાહેર કર્યું ખાતર બિયારણ મજુરીનો ખર્ચ ખેડૂતોને હવે પોસાય તેમ નથી. સરકાર રાહત એક જ બાબતે ફરીથી વિચારી અને ખેડૂતને યોગ્ય વળતર મળે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે.

સરકારે જાહેર કરેલી સહાય સામે ખેડૂતોની પ્રતિક્રિયા 
દસ્ક્રોઈ તાલુકાના જેતલપુર ગામના ખેડૂતો પાસે Z 24 કલાક પહોંચ્યું. જેમાં ખેડૂતોએ જણાવ્યું કે, કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોની બે સીઝન બગડી છે. ખેતી સિવાય પશુ આહાર માટે પણ અનાજ બચ્યું નથી. વીઘા દીઠ 25 હજાર ખર્ચ કર્યો એની સામે રાહત ઓછી છે. 

તો ખેડા જિલ્લા સાથે જોડાયેલા ગામડાઓમાં સરકારનું ઓરમાયું વર્તન જોવા મળ્યું. ખેડા જિલ્લાના ખેડૂતોએ જણાવ્યું કે, સરકાર સહાયની જાહેરાત કરે છે પણ જાહેરાત ખેડૂત સુધી પહોંચતી નથી. સરકારે કોઈ પણ સર્વે કર્યા વિના સીધા સહાયની જાહેરાત કરી જે ખોટું છે. અધિકારીઓએ ખેતરમાં સર્વે કરવો જોઈએ. 

કોંગ્રેસનો આક્ષેપ 
તો બીજી તરફ, કોંગ્રેસે આર્થિક સહાય મુદ્દે સરકાર પર આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે, કહેવાતી મૃદુ અને મક્કમ સરકારે ગુજરાતના દેવા માફ ન કરવા માટે અને પાક વિમા યોજના ન આપવા માટે મક્કમ છે. સરકારી આંકડા પ્રમાણે ૭૨ લાખ હેક્ટરમાં વાવેતર થયું છે. સરકારી આંકડા પ્રમાણે ૪૮ લાખ હેક્ટરમાં કમોસમી વરસાદથી નુકસાન છે. આખા ગુજરાતમાં એકજ અવાજ કે ખેડૂતો આર્થિક રીતે પાયમાલ થયા છે. દ્વારકા અને ઉનામાં ખેડૂતોએ આત્મહત્યા કરી છે. ગુજરાતના ખેડૂતો આક્રોશ સાથે દેવા માફીની માંગ કરી રહ્યાં છે. દર વખતે પાક નુકસાની માટે વળતરની જગ્યાએ પાક વિમા યોજના થવી જોઇએ. આ બંને બાબતે પગલાં નહીં લઇ સરકારે ખેડૂતો વિરોધી માનસિકતા દર્શાવી છે. ઉદ્યોગો માટે મોટી રાહતો સરકાર દ્વારા આપવામાં આવે છે. સરકાર સ્થળ પર જઇને જુએ કે હેક્ટર દીઠ કેટલો ખર્ચ ચયો છે. એક વીઘે ૫૦ હજારની આવકની ખેડૂતને આશા હતી એની સામે આ પેકેજ નહિવત કહેવાય. સરકારે આ પેકેજ થકી ખેડૂતોની આંખોમાં ધુળ નાંખવાનું કામ કર્યું છે. પેકેજ ખેડૂતો સાથે છેતરપિંડી કરવા બરાબર છે. ખેડૂતોનો આક્રોશ અને કોંગ્રેસની લડાઇ ને કારણે સરકારે પેકેજની જાહેરાત કરી છે. ગુજરાતના ખેડૂતોનાં સંપુર્ણ દેવા માફ થવા જોઇએ અને પાક વિમા યોજના મળવી જોઇએ.
 

