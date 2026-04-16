અમારી ટિકિટ લો... અમારા ઉમેદવાર બનો... ગુજરાતના એક પરિવાર પર ત્રણેય પાર્ટી મહેરબાન
Gujarat Local Body Election 2026 Savarkundal Lucky Couple : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં એકતરફ ટિકિટ માટે ખેંચતાણ ચાલી રહી છે, ત્યાં બીજી તરફ સાવરકુંડલા નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ચૂંટણીમાં એક દંપતી એવું નસીબદાર નીકળ્યુ કે, તેઓને ત્રણેય રાજકીય પક્ષોએ ટિકિટ આપી ચૂંટણી લડાવવા માંગે છે. આ દંપતીની ડિમાન્ડ ચૂંટણીમાં વધી ગઈ છે. જુઓ શું છે આખો મામલો
Trending Photos
Savar Kundla Nagarpalika Election 2026: કેતન બગડા/અમરેલી : ચૂંટણીના સમયે પક્ષપલટા અને ટિકિટ માટેની ખેંચતાણ આપણે ઘણી જોઈ હશે, પરંતુ અમરેલીના સાવરકુંડલામાં એક એવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે જે સાંભળીને તમે પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ જશો. સાવરકુંડલા નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં એક એવું નસીબદાર દંપતી સામે આવ્યું છે, જેમને ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી—એમ ત્રણેય મુખ્ય પક્ષોએ ટિકિટ આપી દીધી છે! શું છે આ આખી ઘટના, જોઈએ આ ખાસ અહેવાલમાં
સાવરકુંડલામાં ટિકિટનો ત્રિવેણી સંગમ
પતિ BJP અને AAP માં, તો પત્ની કોંગ્રેસમાં!
રાજકારણમાં ઘણીવાર ઉમેદવારો ટિકિટ માટે વલખાં મારતા હોય છે. પણ સાવરકુંડલાના નેસડી રોડ પર રહેતા પોપટભાઈ જમોડ અને તેમના પત્ની હંસાબેન માટે તો જાણે નસીબના દ્વાર ખુલી ગયા છે. સાવરકુંડલા નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 6 માં આ દંપતી અત્યારે સમગ્ર પંથકમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યું છે.
- ભાજ પ: સત્તાવાર યાદીમાં પોપટભાઈનું નામ
- AAP : આમ આદમી પાર્ટીની યાદીમાં પણ પોપટભાઈનું નામ
- કોંગ્રેસ : પત્ની હંસાબેન જમોડ દ્વારા કોંગ્રેસમાંથી ઉમેદવારી
વાત જાણે એમ છે કે, પોપટભાઈ જમોડ મૂળ ભાજપના કાર્યકર્તા છે. ભાજપ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી સત્તાવાર યાદીમાં વોર્ડ નંબર 6 માંથી પોપટભાઈનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું. પરંતુ, રાજકારણમાં સમીકરણો પલટાતા વાર નથી લાગતી. પોપટભાઈના એક સાથીદારને ભાજપે ટિકિટ ન આપતા નારાજગી વ્યાપી અને તે સાથીદારે કોંગ્રેસનો હાથ પકડ્યો. આ સાથે જ પોપટભાઈએ પણ પોતાના પત્ની હંસાબેન જમોડનું ફોર્મ કોંગ્રેસમાંથી ભરાવી દીધું. નવાઈની વાત તો ત્યારે સામે આવી જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીની યાદી બહાર પડી. ‘આપ’ ની ઓથેન્ટિક યાદીમાં પણ વોર્ડ નંબર 6 માંથી પોપટભાઈ જમોડનું નામ જોઈ લોકો દંગ રહી ગયા. આમ, પોપટભાઈનું નામ ભાજપ અને આમ આદમી પાર્ટીમાં છે. જ્યારે તેમના પત્ની હંસાબેન કોંગ્રેસના ઉમેદવાર બન્યા છે.
સાવરકુંડલા નગરપાલિકાના ઈતિહાસમાં કદાચ આ પહેલી એવી ઘટના હશે કે જ્યાં એક જ પરિવારમાં ત્રણેય પક્ષોની ટિકિટ પહોંચી હોય. હવે જોવાનું એ રહેશે કે જનતા આ બહુપક્ષીય દંપતી પર પસંદગીનો કળશ ઢોળે છે કે કેમ!
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે