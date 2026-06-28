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"તું આઘી વઈ જા, તને મારી નાખવી છે", દાદીને બચાવવા વચ્ચે પડેલા મોટા ભાઈની નાના ભાઈએ કરી ઘાતકી હત્યા

Amreli News: અમરેલી શહેરમાં સગા ભાઈના હાથે સગા ભાઈની હત્યાની ઘટનાએ ચકચાર મચાવી છે. સિવિલ હોસ્પિટલની બાજુમાં આવેલા ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારમાં દાદી સાથે ઝઘડો કરી રહેલા નાના ભાઈને સમજાવવા વચ્ચે પડેલા મોટા ભાઈને છરીનો ઘા ઝીંકી દેતા તેનું મોત નીપજ્યું હતું. બનાવ બાદ અમરેલી સિટી પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી આરોપીની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 28, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:54 AM IST
"તું આઘી વઈ જા, તને મારી નાખવી છે", દાદીને બચાવવા વચ્ચે પડેલા મોટા ભાઈની નાના ભાઈએ કરી ઘાતકી હત્યા
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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