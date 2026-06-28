"તું આઘી વઈ જા, તને મારી નાખવી છે", દાદીને બચાવવા વચ્ચે પડેલા મોટા ભાઈની નાના ભાઈએ કરી ઘાતકી હત્યા

કેતન બગડા/અમરેલી: અમરેલી શહેરમાં સિવિલ હોસ્પિટલની બાજુમાં આવેલા ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારમાં આ ચકચારી હત્યાની ઘટના બની હતી. પોલીસ ફરિયાદ મુજબ નંદાબેન રમેશભાઈ વણોદીયા પોતાના રહેણાંક ઝૂંપડાની બહાર રોડ પર બેઠા હતા, તે દરમિયાન તેમનો પૌત્ર મયુર મુકેશભાઈ વણોદીયા હાથમાં ખુલ્લી છરી લઈને ત્યાં ધસી આવ્યો હતો. મયુરે નંદાબેન સાથે બોલાચાલી શરૂ કરી હતી અને "તું આઘી વઈ જા, તને મારી નાખવી છે" તેમ કહી ગાળો આપી ઝઘડો કરવા લાગ્યો હતો.
મનોજે પોતાના નાના ભાઈને "શું કામે કનડે છે માં ને?" તેમ કહી સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો
આ દરમિયાન નંદાબેનનો મોટો પૌત્ર અને મયુરનો સગો ભાઈ મનોજ મુકેશભાઈ વણોદીયા વચ્ચે પડ્યો હતો. મનોજે પોતાના નાના ભાઈને "શું કામે કનડે છે માં ને?" તેમ કહી સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે આ વાતથી મયુર વધુ ઉશ્કેરાઈ ગયો હતો અને તેણે મનોજને ત્યાંથી જતો રહેવા કહ્યું હતું. બંને ભાઈઓ વચ્ચે બોલાચાલી શરૂ થઈ હતી અને મયુરે હાથમાં રહેલી છરી બતાવી મનોજને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી.
ગંભીર ઈજાના કારણે મનોજ લોહીલુહાણ હાલતમાં જમીન પર ઢળી પડ્યો
મનોજ પોતાના નાના ભાઈને શાંત પાડવા અને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન ગુસ્સામાં આવેલા મયુરે પોતાના હાથમાં રહેલી છરી વડે મનોજના છાતીના ડાબા ભાગે મારી નાખવાના ઈરાદે એક મરણતોલ ઘા ઝીંકી દીધો હતો. ગંભીર ઈજાના કારણે મનોજ લોહીલુહાણ હાલતમાં જમીન પર ઢળી પડ્યો હતો અને તેનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. બનાવ બાદ આરોપી મયુર સ્થળ પરથી નાસી છૂટ્યો હતો. જેના કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી ફેલાઈ ગઈ હતી.
મયુર અને મનોજ બંને સગા ભાઈઓ હતા
ઘટનાની જાણ થતાં અમરેલી સિટી પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે અમરેલી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડ્યો હતો. નંદાબેન વણોદીયાની ફરિયાદના આધારે પોલીસે હત્યા સહિતની ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી.અમરેલી ડીવાયએસપી ચિરાગ દેસાઈના જણાવ્યા મુજબ મયુર અને મનોજ બંને સગા ભાઈઓ હતા અને પોતાના દાદી નંદાબેન સાથે રહેતા હતા.
હત્યામાં વપરાયેલી છરી સહિતના પુરાવાઓ કબજે
દાદી સાથે ચાલી રહેલા ઝઘડામાં મોટા ભાઈ મનોજ વચ્ચે પડતા નાના ભાઈ મયુરે ઉશ્કેરાઈ જઈ હુમલો કર્યો હતો. પોલીસે અલગ અલગ ટીમો બનાવી આરોપીની શોધખોળ હાથ ધરી હતી અને ટૂંકા સમયમાં જ આરોપી મયુર મુકેશભાઈ વણોદીયાની ધરપકડ કરવામાં સફળતા મેળવી હતી. હાલ પોલીસે હત્યામાં વપરાયેલી છરી સહિતના પુરાવાઓ કબજે લઈ આરોપીની પૂછપરછ શરૂ કરી છે.
પોલીસ દ્વારા આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરી વધુ પૂછપરછ માટે રિમાન્ડ મેળવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. સમગ્ર ઘટનાના કારણો અને અન્ય પાસાઓની પણ સિટી પોલીસ દ્વારા ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.