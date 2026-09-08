Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /ઊંચા વળતરની લાલચમાં લાખો લોકો ફસાયા, ₹635 કરોડના SD Pay એપ્લિકેશન મહાકૌભાંડનો પર્દાફાશ, 6 આરોપીઓ ઝડપાયા

ઊંચા વળતરની લાલચમાં લાખો લોકો ફસાયા, ₹635 કરોડના 'SD Pay' એપ્લિકેશન મહાકૌભાંડનો પર્દાફાશ, 6 આરોપીઓ ઝડપાયા

અમરેલી પોલીસે કરોડો રૂપિયાના મોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આરોપીઓએ ગૂગલ પે જેવી એપ બનાવી હતી અને પ્લે સ્ટોર પરથી લાખો લોકોએ તેને ડાઉનલોડ કરી હતી. આરોપીઓ કેશબેક અને રેફરલની લાલચ આપી લોકો સાથે છેતરપિંડી કરતા હતા.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 08, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 05:34 PM IST
ઊંચા વળતરની લાલચમાં લાખો લોકો ફસાયા, ₹635 કરોડના 'SD Pay' એપ્લિકેશન મહાકૌભાંડનો પર્દાફાશ, 6 આરોપીઓ ઝડપાયા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
PM મોદીના મુંબઈ કાર્યક્રમ પહેલા 2 શંકાસ્પદની અટકાયત, PMOની ફેક ID અને બંદૂક મળી આવી
2
3
4
5