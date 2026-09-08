ઊંચા વળતરની લાલચમાં લાખો લોકો ફસાયા, ₹635 કરોડના 'SD Pay' એપ્લિકેશન મહાકૌભાંડનો પર્દાફાશ, 6 આરોપીઓ ઝડપાયા

આજના સમયમાં જલ્દી કમાવાની લાલચમાં અનેક લોકો સાયબર ફ્રોડમાં ફસાતા હોય છે. હવે અમરેલી પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે, જેમાં કરોડો રૂપિયાના કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે.''SD Pay'' અર્થાત ''Apna Pay'' નામની મોબાઇલ એપ્લિકેશન મારફતે દૈનિક ઊંચા વળતર અને રેફરલ બોનસની લાલચ આપી ગુજરાતના લાખો રોકાણકારો સાથે કરોડો રૂપિયાની ઠગાઈ આચરવામાં આવી છે. આશરે 1.50 લાખ લોકો સાથે 635 કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું છે.
આ રીતે ખુલ્યું મહાકૌભાંડ
આ મહાકૌભાંડની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખી અમરેલી પોલીસ અધિક્ષક દ્વારા એએસપી જયવીર ગઢવીના નેતૃત્વ હેઠળ ખાસ એસઆઇટી (SIT) ની રચના કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન પોલીસે સુરત, મહેસાણા અને ગાંધીનગરથી આ કૌભાંડમાં સંકળાયેલા 6 જેટલા મુખ્ય આરોપીઓની ધરપકડ કરી લીધી છે.
મોટા વળતરની લાલચમાં અનેક ફસાયા
ઝડપી નાણાં બમણા કરવાની અને રોકાણ પર દૈનિક અસાધારણ કેશબેક આપવાની લાલચ આપીને આચરવામાં આવેલા આ સાયબર કૌભાંડના તાર સમગ્ર રાજ્યમાં ફેલાયેલા છે. આરોપીઓએ ''SD Pay'' એપ્લિકેશન બનાવી પ્લે સ્ટોર પર મુકી હતી, જેના 10 લાખથી પણ વધુ ડાઉનલોડ્સ અને યુઝર્સ હોવાનું સામે આવ્યું છે. પ્રાથમિક તપાસમાં જણાવા મળ્યા મુજબ, પકડાયેલા આરોપીઓએ પોતાના રેફરલથી જ દોઢથી પોણા બે લાખ લોકોને આ નેટવર્કમાં જોડ્યા હતા.
બોગસ કંપનીઓ પણ બનાવી, 634 કરોડનું શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન
આ કૌભાંડ આચરવા માટે આરોપીઓએ ''એસ.ડી. હબ'', ''શિવ ધરતી કોમ્યુનિકેશન'' અને ''ઉપાય ડિજી'' જેવી કુલ ૭ બોગસ કંપનીઓ ઉભી કરી હતી. આ કંપનીઓના અલગ-અલગ ૧૫ બેંક ખાતાઓમાં રૂ. ૬૩૪ કરોડ જેટલી માતબર રકમના ટ્રાન્ઝેક્શન અને જમા રકમ મળી આવી છે. પોલીસે આ દિશામાં પણ તપાસ શરૂ કરી છે. આ સિવાય એનસીસીઆરપી (NCCRP) પોર્ટલ પર પણ આ કંપનીઓના ખાતાઓ વિરૂદ્ધ દેશભરમાંથી ૮૩ જેટલી સાયબર ફ્રોડની ફરિયાદો નોંધાઈ ચૂકી છે.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આરોપીઓ ૧,૦૦૦ થી લઈને ૫ લાખ કે તેથી વધુના રોકાણ પર રોજના ૦.૧૫% થી ૦.૩૦% સુધીનું વળતર આપવાની લાલચ આપતા હતા. આ ઉપરાંત ૧૫ લેવલ સુધીના રેફરલ કમિશનની લાલચ આપી લોકોને જાળમાં ફસાવવામાં આવતા હતા. હાલ એસઆઇટી દ્વારા પકડાયેલા તમામ ૬ આરોપીઓના ૩૦ થી ૩૫ જેટલા બેંક ખાતાઓની બારીકાઈથી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. પોલીસની પ્રાથમિક ધારણા મુજબ તપાસ આગળ વધતા આંકડો હજુ પણ મોટો થઈ શકે છે તેમજ વધુ આરોપીઓ અને બેંક ખાતાઓના ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
ભોગ બનનાર લોકો આગળ આપેઃ પોલીસની અપીલ
અમરેલી પોલીસે આ ફ્રોડનો શિકાર બનેલા લોકોને આગળ આવવા માટે અપીલ કરી છે. પોલીસે જણાવ્યું કે કોઈ વ્યક્તિએ ખુદ કે એજન્ટ માફરતે આ સ્કીમમાં રોકાણ કર્યું હોય તો તાત્કાલીક પોલીસનો સંપર્ક કરવો. હાલ તો પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી છે.