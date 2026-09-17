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અમરેલી SD PAY-APNA PAY કૌભાંડમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા; 10 લાખ યુઝર્સ, 17 બેંક ખાતા અને 1,060 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શનથી ખળભળાટ!

Amreli News: અમરેલીના SD PAY-APNA PAY કૌભાંડમાં તપાસ જેમ જેમ આગળ વધી રહી છે તેમ તેમ ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. પોલીસ તપાસમાં એપ સાથે 10 લાખથી વધુ યુઝર્સ જોડાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે. તો બીજી તરફ 17 જેટલા બેંક ખાતાઓમાં એક હજાર કરોડથી વધુના ટ્રાન્ઝેક્શન સામે આવ્યા છે. અત્યાર સુધી 9 આરોપીઓ ઝડપાયા છે, જ્યારે વધુ 11 શંકાસ્પદ આરોપીઓ પોલીસની રડાર પર છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 17, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 01:30 PM IST
અમરેલી SD PAY-APNA PAY કૌભાંડમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા; 10 લાખ યુઝર્સ, 17 બેંક ખાતા અને 1,060 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શનથી ખળભળાટ!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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