દૂધમાં 3 રૂપિયા, માખણમાં 20 તો ઘીમાં 40નો ઘટાડો, અમૂલની ગ્રાહકોને રાહત આપતી મોટી જાહેરાત

AMUL Cuts Prices of 700 Products: 36 લાખ ખેડૂતોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા ગુજરાત કો-ઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશનએ જણાવ્યું હતું કે GST દરમાં ઘટાડો તેના ડેરી ઉત્પાદનોની માંગમાં વધારો કરશે અને તેના વ્યવસાયને વેગ આપશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 20, 2025, 08:12 PM IST

દૂધમાં 3 રૂપિયા, માખણમાં 20 તો ઘીમાં 40નો ઘટાડો, અમૂલની ગ્રાહકોને રાહત આપતી મોટી જાહેરાત

Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation: અમૂલ બ્રાન્ડ હેઠળ ડેરી ઉત્પાદનોનું માર્કેટિંગ કરતી ગુજરાત કો-ઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન (GCMMF) એ શનિવારે GST દર ઘટાડાનો લાભ ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડવાનો નિર્ણય લીધો છે. કંપનીએ ઘી, માખણ આઈસ્ક્રીમ, બેકરી ઉત્પાદનો અને ફ્રોઝન નાસ્તા સહિત તેના 700 થી વધુ પેકેજ્ડ ઉત્પાદનોના છૂટક ભાવમાં ઘટાડો કરવાની જાહેરાત કરી. નવા ભાવ 22 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં આવશે.

GCMMF એ જણાવ્યું હતું કે, "આ ભાવ ઘટાડો માખણ, ઘી, UHT દૂધ, આઈસ્ક્રીમ, ચીઝ, ચોકલેટ, બેકરી રેન્જ, ફ્રોઝન ડેરી અને આલૂ સ્નેક્સ, કન્ડેન્સ્ડ મિલ્ક, પીનટ સ્પ્રેડ, માલ્ટ આધારિત પીણાં વગેરે ઉત્પાદનો પર લાગુ કરવામાં આવ્યો છે." અમૂલ માખણ (100 ગ્રામ) ની MRP 62 રૂપિયાથી ઘટાડીને 58 રૂપિયા કરવામાં આવી છે. અમૂલ ઘીની કિંમત 40 રૂપિયા ઘટાડીને 610 રૂપિયા પ્રતિ લિટર કરવામાં આવી છે.

અમૂલના પ્રોસેસ્ડ ચીઝ બ્લોક (1 કિલો) ની MRP 30 રૂપિયા ઘટાડીને 545 રૂપિયા પ્રતિ કિલો કરવામાં આવી છે. ફ્રોઝન પનીર (200 ગ્રામ) ની નવી MRP 22 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં આવતા, હાલમાં 99 રૂપિયાથી વધીને 95 રૂપિયા થશે. GCMMF એ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે "અમૂલ માને છે કે ભાવ ઘટાડાથી વિવિધ પ્રકારના ડેરી ઉત્પાદનો, ખાસ કરીને આઈસ્ક્રીમ, ચીઝ અને માખણનો વપરાશ વધશે, કારણ કે ભારતમાં માથાદીઠ વપરાશ હજુ પણ ખૂબ ઓછો છે, જેનાથી વિકાસની વિશાળ તકો ઊભી થશે,"

ગુજરાત કોઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન 36 લાખ ખેડૂતોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે GST દરમાં ઘટાડો થવાથી તેના ડેરી ઉત્પાદનોની માંગમાં વધારો થશે, જેના કારણે તેના વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થશે. અગાઉ, મધર ડેરીએ પણ 22 સપ્ટેમ્બરથી તેના ઉત્પાદનો પર ભાવ ઘટાડાની જાહેરાત કરી હતી. જોકે, બંને કંપનીઓએ ડબલ ટોન્ડ મિલ્ક, ટોન્ડ મિલ્ક, ફુલ ક્રીમ મિલ્ક, ગાયનું દૂધ અને ભેંસના દૂધના ભાવ ઘટાડ્યા ન હતા, કારણ કે આ ઉત્પાદનો પહેલાથી જ 5% અથવા ૦% GST શ્રેણીઓમાં સમાવવામાં આવ્યા હતા.

અહીં કેટલીક મુખ્ય પ્રોડક્ટ્સ પર થનારા ભાવ ઘટાડાની વિગતો આપવામાં આવી છે:

અમુલ બટર:
100 ગ્રામના પેક પર રૂ. 4નો ઘટાડો.
500 ગ્રામના પેક પર રૂ. 20નો ઘટાડો.

અમુલ ઘી:
1 લીટરના પેક પર રૂ. 40નો ઘટાડો.
5 લીટરના પેક પર રૂ. 200નો ઘટાડો.

અમુલ દૂધ:
અમુલ તાજા સ્ટોન મિલ્કના પ્રતિ લીટરે રૂ. 2નો ઘટાડો.
અમુલ ગોલ્ડના પ્રતિ લીટરે રૂ. 3નો ઘટાડો.
 

