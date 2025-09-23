Prev
Amul Fake Products News: બજારમાં ચાલતી ડુપ્લિકેશન અને ભેળસેળને અટકાવવા માટે અમૂલે એક અનોખી પહેલ કરી છે. અમૂલ હવે તેની તમામ પ્રોડક્ટ્સ પર ક્વિક રિસ્પોન્સ (QR) કોડ લગાવશે. આ નિર્ણયથી ગ્રાહકોને અસલી ઉત્પાદન મળી રહ્યું છે કે કેમ તે ચકાસવું સરળ બનશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 23, 2025, 10:11 AM IST

નકલી પ્રોડક્ટ્સ અટકાવવા અમૂલનો એક ક્રાંતિકારી નિર્ણય; આ રીતે ગ્રાહકો હવે છેતરપિંડીથી બચી શકશે!

Amul Fake Products News: ગ્રાહકોને અસલી અને શુદ્ધ ઉત્પાદનો મળી રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે દેશની સૌથી મોટી ડેરી બ્રાન્ડ અમૂલે એક ક્રાંતિકારી પગલું ભર્યું છે. અમૂલના ચેરમેનના અશોક ચૌધરીએ જાહેરાત કરી છે કે હવેથી અમૂલની તમામ પ્રોડક્ટ્સ પર ક્વિક રિસ્પોન્સ (QR) કોડ હશે.

આ પહેલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય બજારમાં ચાલતી નકલી અને ભેળસેળવાળી પ્રોડક્ટ્સને અટકાવવાનો છે. આ નવી સિસ્ટમ હેઠળ અમૂલના દૂધ, માખણ, ઘી અને અન્ય તમામ ઉત્પાદનો પર QR કોડ પ્રિન્ટ કરવામાં આવશે.

QR કોડ કેવી રીતે કામ કરશે?
ગ્રાહકો પોતાના સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ કરીને આ QR કોડને સરળતાથી સ્કેન કરી શકશે. કોડ સ્કેન કરતા જ, તેમને ઉત્પાદન સંબંધિત તમામ વિગતો તરત જ મળી જશે. આ વિગતોમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ માહિતી એ હશે કે આ ઉત્પાદન કઈ ડેરીમાં અને કયા દિવસે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રક્રિયા ગ્રાહકો માટે અત્યંત પારદર્શક અને ફાયદાકારક સાબિત થશે. હવે ગ્રાહકો માત્ર કોડ સ્કેન કરીને ખાતરી કરી શકશે કે તેઓ જે ઉત્પાદન ખરીદી રહ્યા છે તે 100% અસલી છે.

તબક્કાવાર અમલીકરણ
ચેરમેન અશોક ચૌધરીએ જણાવ્યું કે આ નવી સિસ્ટમનો અમલ તબક્કાવાર રીતે કરવામાં આવશે. શરૂઆતમાં અમુક મુખ્ય ઉત્પાદનો પર QR કોડ જોવા મળશે અને ધીમે ધીમે તમામ ઉત્પાદનોને આ સિસ્ટમ હેઠળ આવરી લેવામાં આવશે. 

અમૂલની આ પહેલથી ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ વધુ મજબૂત થશે અને બ્રાન્ડની પ્રતિષ્ઠા પણ વધશે. આ પગલું બજારમાં થતી છેતરપિંડીને રોકવા માટે એક મજબૂત કવચ તરીકે કામ કરશે અને ગ્રાહકોને સુરક્ષિત ખરીદીનો અનુભવ પૂરો પાડશે.
 

