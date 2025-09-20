Prev
નવરાત્રિ પહેલા અમૂલની ગુજરાતને મોટી ભેટ; દૂધ-ઘી-બટર સહિત 700 પ્રોડક્ટના ભાવમાં ઘટાડો

AMUL MILK PRICE :અમુલે ગુજરાતની પ્રજાને આનંદના સમાચાર આપ્યા હતા. અમૂલ દૂધના જુદી જુદી 700  પ્રોડક્ટસના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. 22 સપ્ટેમ્બરથી નવા ભાવ અમલમાં આવશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 20, 2025, 07:51 PM IST

Amul's big gift to Gujarat: નવરાત્રિ પહેલા ગુજરાતના લોકો માટે આર્થિક રાહતનાં સમાચાર આવ્યા છે. ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) માં ઘટાડાના કારણે અમુલ દ્વારા પોતાની 700થી વધુ પ્રોડક્ટના ભાવ ઘટાડવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ ભાવ ઘટાડો આગામી 22 સપ્ટેમ્બરથી લાગુ થશે અને તેનો સંપૂર્ણ લાભ ગ્રાહકોને મળશે. આ નિર્ણયથી અમુલના ગ્રાહકોને સીધો ફાયદો થશે, કારણ કે GSTમાં થયેલા ઘટાડાનો લાભ કંપની પોતે નહીં, પરંતુ ગ્રાહકોને આપશે. 22 સપ્ટેમ્બરથી નવા ભાવ અમલમાં આવશે.

કઈ વસ્તુઓના ભાવ ઘટશે?
આ ભાવ ઘટાડામાં અમુલની અનેક મુખ્ય પ્રોડક્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં બટર, ઘી, દૂધ, આઇસ્ક્રીમ, અને ચીઝ જેવી રોજબરોજની ચીજવસ્તુઓ મુખ્ય છે.

અહીં કેટલીક મુખ્ય પ્રોડક્ટ્સ પર થનારા ભાવ ઘટાડાની વિગતો આપવામાં આવી છે:

અમુલ બટર:
100 ગ્રામના પેક પર રૂ. 4નો ઘટાડો.
500 ગ્રામના પેક પર રૂ. 20નો ઘટાડો.

અમુલ ઘી:
1 લીટરના પેક પર રૂ. 40નો ઘટાડો.
5 લીટરના પેક પર રૂ. 200નો ઘટાડો.

અમુલ દૂધ:
અમુલ તાજા સ્ટોન મિલ્કના પ્રતિ લીટરે રૂ. 2નો ઘટાડો.
અમુલ ગોલ્ડના પ્રતિ લીટરે રૂ. 3નો ઘટાડો.

આ ભાવ ઘટાડો સામાન્ય ગ્રાહકોના માસિક બજેટ પર સકારાત્મક અસર કરશે અને મોંઘવારીના આ સમયમાં તેમને મોટી રાહત આપશે. અમુલનો આ નિર્ણય ગ્રાહકો પ્રત્યેની તેની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે.

