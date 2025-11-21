એક ઘટનાએ રાજ્યભરના શિક્ષકોને હચમચાવી નાંખ્યા! BLO માં કેમ ફેલાયો ડરનો માહોલ?
Gujarat SIR BLO Suicide News : BLO માટે SIRની કામગીરી બની રહી છે આપઘાતનું કારણ... ગીર સોમનાથ અને દાહોદમાં SIRની કામગીરીથી કંટાળેલા BLOના આપઘાત... આજે તાપીમાં મહિલા BLO હાર્ટ અટેકથી મોતને ભેટી
BLO Death In Gujarat : ન માત્ર ગુજરાત પરંતુ દેશભરમાં મતગણતરીની કામગીરી કરી રહેલા શિક્ષકો પર મોટું સંકટ આવી ગયું છે. BLO તરીકે કામ કરતા શિક્ષકો પર હવે મોત મંડરાઈ રહ્યું છે. ચૂંટણી પંચના SIRના નામે શિક્ષકો પર થતું અમાનવીય દબાણ, આજે એક શિક્ષકનો જીવ લઈ ગયું. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનાર તાલુકાના દેવળી ગામે BLO અરવિંદ વાઢેરે ગળેફાંસો ખાઈને આપઘાત કર્યો. સુસાઈડ નોટમાં લખ્યું, SIRના કામના ભારણથી હું મરી રહ્યો છું. આ ઘટનાએ સમગ્ર ગુજરાતના શિક્ષકોમાં આગ લગાવી દીધી છે. ત્યારે જુઓ આ ખાસ અહેવાલ....
ગીર સોમનાથ જિલ્લાનું દેવળી ગામ, જ્યાં એક પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક અરવિંદ વાઢેરે પોતાના ઘરમાં ગળેફાંસો ખાઈને જીવન ટૂંકાવ્યું. સુસાઈડ નોટમાં પત્નીને સંબોધીને લખ્યું છે, પ્રિય પત્ની સંગીતા, મારાથી કોઈ પણ કાળે હવે SIRની કામગીરી થઈ શકે તેમ નથી. અને હું છેલ્લા ઘણા દિવસોથી સતત થાક અને માનસિક તણાવ અનુભવુ છું. તું તારુ અને આપણા દીકરાનું ધ્યાન રાખજે. હું તમને બન્નેને ખુબ જ ચાહું છું, પણ હવે હું ખુબ જ મજબુર બની ગયો છું. અને મારી પાસે આ અંતિમ પગલું ભરવા સિવાય કોઈ રસ્તો નથી.
સ્યૂસાઈડ નોટમાં શું લખ્યું
મૃતકના પરિવારનો દાવો
મૃતકના પરિવારનો દાવો છે કે, મોડી રાત સુધી ફોન આવતા હતા, કામ પૂરું કરવા માટે દબાણ કરતું હતું અને શો-કોઝ નોટિસ આપવાની ધમકીઓથી અરવિંદ વાઢેર તણાવમાં હતા.
પરિવારે મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઈન્કાર કર્યો
દેવળી ગામે BLO અરવિંદ વાઢેરના આપઘાતનો મામલે મૃતક શિક્ષકના મૃતદેહને સ્વીકારવાનો તેમના સસરાએ ઈનકાર કર્યો. મૃતકની પત્નીને નોકરી અને યોગ્ય વળતરની માંગ કરી છે. તેમજ ખાતરી ના મળે ત્યાં સુધી નહીં સ્વીકારાય શિક્ષકનો મૃતદેહ તેવું પરિવારજનોએ કહ્યું.
તાપીમાં પણ BLO નું મોત
તાપીના વાલોડ તાલુકાના બેલધા ગામે BLO કલ્પનાબેન પટેલનું રાત્રી દરમિયાન મૃત્યુની ધટના બની છે. કલ્પનાબેનનું હાર્ટ એટેકથી મૃત્યુ થયું હોવાનું પ્રાથમિક અનુમાન છે. તેમની તબિયત લથડતા સારવાર માટે બારડોલી ખસેડાયા હતા. જ્યાં હોસ્પિટલમાં ફરજ પર હાજર તબીબે મૃત જાહેર કર્યા. 56 વર્ષના કલ્પનાબેનના મૃત્યુથી પરિવારમાં શોકમાં ગરકાવ થયો છે. તેઓ બેલધા ગામે પ્રાથમિક શાળામાં આચાર્ય તરીકે ફરજ બજાવતા હતા.
દાહોદના સાદેડામાં BLOની તબિયત લથડી
SIRની કામગીરીને લઈને વધુ એક BLOની તબિયત લથડવાનો કિસ્સો આજે બન્યો છે. બચુભાઈ ડામોરની તબિયત લથડી હતી. BLOની કામગીરીના લીધે તબિયત લથડી હોવાની માહિતી સામે આવી છે. શિક્ષકને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડાયા છે.
જોકે, આ ઘટનાએ રાજ્યભરમાં શિક્ષકોને હચમચાવી નાખ્યા છે. ગુરુવારે રાજ્યના હજારો BLOએ એક દિવસ માટે SIRની ઓનલાઈન કામગીરીનો બહિષ્કાર કર્યો. એક શિક્ષકના મોતથી ગુજરાતના લાખો શિક્ષકોનો રોષ ફાટી નીકળ્યો છે. સવાલ એ છે કે, શિક્ષકોના જીવની કિંમત શું SIRની એન્ટ્રી કરતાં પણ ઓછી છે? શિક્ષકોના જીવની કિંમત શું SIRની એન્ટ્રી કરતાં પણ ઓછી છે?
શિક્ષકોને ચૂંટણીના કામમાંથી મુક્ત કરવાની માગ થઈ રહી છે. BLO પર કામનું કેવું ભારણ રહેતું હશે તે આ ઘટના પરથી સાબિત થાય છે.
