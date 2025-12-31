સિરામિક ઉદ્યોગને થશે લાભ, મોરબી નજીક અહીં બનશે ઇન્ટિગ્રેટેડ સિરામિક પાર્ક, જાણો વિગત
જાંબુડિયા–પાનેલી ખાતે આગામી સમયમાં બનશે ઇન્ટિગ્રેટેડ સિરામિક પાર્ક: એક વિશિષ્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે ઔદ્યોગિક વિકાસનું નવું કેન્દ્ર નિર્માણ થશે. આ સ્થળ મોરબીથી નજીક છે.
ગાંધીનગર: જાંબુડિયા-પાનેલી ખાતે ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમ (GIDC) દ્વારા આગામી સમયમાં ઇન્ટિગ્રેટેડ સિરામિક પાર્ક વિકસિત કરવામાં આવશે, જેને રાજ્યના ઔદ્યોગિક ઇતિહાસમાં એક સીમાચિહ્નરૂપ સિદ્ધિ તરીકે જોવામાં આવે છે. આ મહત્વપૂર્ણ પહેલ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના “વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારત”ના વિઝનને સાકાર કરતી દિશામાં એક સશક્ત પગલું છે. GIDC ઇન્ટિગ્રેટેડ સિરામિક પાર્ક ગુજરાતના ઉત્પાદન ક્ષેત્રના ભવિષ્યને મજબૂત આધાર આપશે.
જાંબુડિયા–પાનેલી ખાતે GIDCનો વ્યૂહાત્મક ઔદ્યોગિક વિકાસ
ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમ (GIDC) દ્વારા મોરબી–રાજકોટ ઔદ્યોગિક પટ્ટામાં જાંબુડિયા–પાનેલી ખાતે વિકસિત થઈ રહેલો ઇન્ટિગ્રેટેડ સિરામિક પાર્ક આશરે 1050 એકર વિસ્તારને આવરી લેશે. આ પાર્ક વિશ્વવિખ્યાત મોરબી સિરામિક ક્લસ્ટરની નજીક હોવાને કારણે મજબૂત અને સ્થાપિત ઔદ્યોગિક ઇકોસિસ્ટમનો સંપૂર્ણ લાભ મેળવશે.
મૂલ્ય શૃંખલામાં વિસ્તરણ અને ઔદ્યોગિક અસર
આ મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ સિરામિક ઉદ્યોગની સમગ્ર મૂલ્ય શૃંખલામાં હાજરીને વિસ્તૃત કરવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. પાર્કમાં મુખ્યત્વે ટાઇલ્સ અને સેનિટરીવેર ઉત્પાદન પર ભાર મૂકવામાં આવશે, તેમજ ઔદ્યોગિક અને એડવાન્સ્ડ સિરામિક્સ જેવા ઉચ્ચ મૂલ્યવાળા અને વિશિષ્ટ સેગમેન્ટ્સમાં નવા રોકાણોને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે. આ પહેલ ગુજરાતને વૈશ્વિક સિરામિક ઉત્પાદન નકશા પર વધુ મજબૂત સ્થાન અપાવશે.
લોજિસ્ટિક્સ અને વ્યૂહાત્મક કનેક્ટિવિટી
જાંબુડિયા–પાનેલી સિરામિક પાર્કને ઉત્તમ લોજિસ્ટિક્સ અને કનેક્ટિવિટીનો લાભ મળશે. આ વિસ્તાર રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ NH-27 થી માત્ર 1.5 કિમી દૂર સ્થિત છે, જ્યારે મોરબીનું નજીકનું રેલવે સ્ટેશન 12 કિમી અંતરે આવેલું છે. ઉપરાંત, રાજકોટમાં આવેલું હિરાસર આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ આશરે 70 કિમી, અને મકનસર ખાતેનું ઇનલેન્ડ કન્ટેનર ડેપો માત્ર 5 કિમી દૂર છે. નવલખી (48 કિમી), કંડલા (139 કિમી) અને મુન્દ્રા (195 કિમી) જેવા મુખ્ય બંદરોની નિકટતા વૈશ્વિક નિકાસ માટે મહત્વપૂર્ણ લાભ પૂરો પાડે છે.
વિશિષ્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને આધુનિક સુવિધાઓ
આ પાર્કની મુખ્ય વિશેષતા એ છે કે, અહીં ઉદ્યોગોની ચોક્કસ જરૂરિયાતોને અનુરૂપ વિશિષ્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને વિશિષ્ટ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. એસ્ટેટમાં કોમન ડિસ્પ્લે સેન્ટર, NABL-પ્રમાણિત પ્રયોગશાળા સાથેનું સેન્ટર ઑફ એક્સેલન્સ, તેમજ નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપવા અને કાર્યબળની કુશળતા વધારવા માટે કૌશલ્ય વિકાસ કેન્દ્ર સ્થાપિત કરવામાં આવશે.
આ પાર્કમાં ઉદ્યોગોની વધતી માંગને ધ્યાનમાં રાખીને 30 MLD ક્ષમતા ધરાવતી સમર્પિત પાણી પુરવઠા વ્યવસ્થા વિકસાવવામાં આવશે. વિશ્વસનીય વીજ પુરવઠા માટે એસ્ટેટની અંદર ત્રણ સબસ્ટેશન માટે જમીન ફાળવવામાં આવી છે જેમાં બે 66 KV અને એક 220 KV ક્ષમતાવાળું સબસ્ટેશન સામેલ છે. ઉપરાંત, પર્યાવરણીય રીતે જવાબદાર કામગીરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે ઘન કચરા વ્યવસ્થાપન વ્યવસ્થા અને સુવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ (STP) માટે પણ સુવિધા ઉપલબ્ધ રહેશે.
વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રીજનલ કોન્ફરન્સ (VGRC) કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર : ઔદ્યોગિક વિકાસ માટેનું સશક્ત મંચ
આગામી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રીજનલ કોન્ફરન્સ (VGRC) કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર દરમિયાન રાજકોટમાં સિરામિક્સ, બંદરો, લોજિસ્ટિક્સ અને ગ્રીન એનર્જી સહિત પ્રદેશના અગ્રણી ઉદ્યોગ ક્ષેત્રોના પ્રતિનિધિઓ ભાગ લેશે. 11 અને 12 જાન્યુઆરી, 2026 દરમિયાન રાજકોટમાં યોજાનારી આ કોન્ફરન્સ સ્થાનિક ઉદ્યોગો, ઉદ્યોગ અગ્રણીઓ તથા રોકાણ ભાગીદારો માટે સહયોગ અને વૃદ્ધિના નવા અવસરો સર્જશે.
પ્રતિનિધિઓ જાંબુડિયા–પાનેલી સિરામિક પાર્કને ઔદ્યોગિક વિકાસ, ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશન અને કૌશલ્ય વૃદ્ધિના મોડલ તરીકે જુએ છે. મોરબીની આસપાસ ઉપલબ્ધ વિશાળ અને કુશળ માનવ સંસાધન તેમજ ગુણવત્તાયુક્ત માળખાગત સુવિધાઓ પુરી પાડવા માટે રાજ્ય સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે. આ મજબૂત આધારને કારણે આ પાર્ક સિરામિક ક્ષેત્રમાં ગુણવત્તા અને ટેક્નોલોજીકલ પ્રગતિનું અગ્રણી કેન્દ્ર બની રહ્યો છે.
