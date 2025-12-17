Prev
અમરેલીના બગસરા નજીક બેકાબૂ કાર ઝાડ સાથે અથડાઈ, અકસ્માતમાં ત્રણના મોત, એક ઈજાગ્રસ્ત

 Amreli Car Accident: અમરેલીના બગસરા નજીક વહેલી સવારે એક કાર અકસ્માતનો ભોગ બની છે. આ અકસ્માતમાં ત્રણ લોકોના મોત થયા છે. 

Dec 17, 2025, 10:20 AM IST

અમરેલીના બગસરા નજીક બેકાબૂ કાર ઝાડ સાથે અથડાઈ, અકસ્માતમાં ત્રણના મોત, એક ઈજાગ્રસ્ત

Amreli Accident: અમરેલી જિલ્લાના બગસરા નજીક રોડ અકસ્માતમાં ત્રણ લોકોના મોત થયા છે. આજે વહેલી સવારે બગસરાના હડાળા ગામ નજીક એક કાર પલટી મારી નજીકના ખેતરમાં પડી હતી. કારની અંદર ચાર લોકો ફસાયા હતા, જેમાં ત્રણના મોત થયા છે. આ ત્રણેય મૃતક જૂનાગઢ જિલ્લાના રહેવાસી છે. અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે અંદર ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢવા માટે ફાયરની ટીમની મદદ લેવામાં આવી હતી.

ત્રણ લોકોના થયા મોત
અકસ્માત અંગે વાત કરીએ તો અમરેલીના બગસરા નજીક બુધવારે એક અકસ્માત સર્જાયો હતો. વહેલી સવારે પૂરપાટ ઝડપે જઈ રહેલી કાર રોડ પરથી નીચે ઉતરી ગઈ હતી. ત્યારબાદ આ કાર ઝાડ સાથે અથડાઈ હતી. ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે કારનો ભુક્કો થઈ ગયો હતો. આ કારમાં કુલ ચાર લોકો સવાર હતા, જેમાં ત્રણના મોત થયા છે. એક વ્યક્તિને ગંભીર ઈજા પહોંચી છે.

મૃતકો જૂનાગઢ જિલ્લાના રહેવાસી
અકસ્માતની જાણ થતાં અમરેલી ફાયર વિભાગની ટીમ પહોંચી હતી. કારને નુકસાન થવાને કારણે લોકોને બહાર કાઢવા માટે રેસ્ક્યુ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ફાયરની ટીમે અંદર ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢ્યા હતા, જેમાં ત્રણ લોકોના મોત થયા છે. કારમાં સવાર લોકો જૂનાગઢ જિલ્લાના રહેવાસી હતા.

પોલીસ દ્વારા અકસ્માતનો ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. મૃતકોના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે.

