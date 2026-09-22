/બહેનના લગ્નના બે દિવસ પહેલાં જ ઘરમાં ખેલાયો ખૂની ખેલ, કળિયુગી પુત્રએ પિતાને ઉતાર્યા મોતને ઘાટ

Anand News : "તારે પરણવાનું નથી, તારે આખી જિંદગી વાંઢા જ રહેવાનું છે!" પિતાના આ જ શબ્દોએ આણંદના બાકરોલમાં એક કળિયુગી પુત્રને જલ્લાદ બનાવી દીધો! લગ્ન ન કરાવવા અને નાની-નાની વાતોમાં ઝઘડો થતાં ઉશ્કેરાયેલા રાક્ષસી પુત્રે પોતાના જ સગા પિતા પર કુહાડીના ઉપરાછાપરી ઘા ઝીંકીને ખાટલામાં જ પતાવી દીધા. બહેનના લગ્નના બે દિવસ પહેલાં જ બનેલી આ સનસનાટીભરી હત્યાથી આખા પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે. હત્યા કર્યા બાદ ભાગી છૂટેલા હત્યારા પુત્રને વલ્લભ વિદ્યાનગર પોલીસે કેવી રીતે દબોચ્યો? તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
પિતાને ઉતાર્યા મોતને ઘાટ
આણંદના બાકરોલની પતરાવાળી કોલોનીમાં રહેતા કાલુમીયાં બેલીમ માટે રવિવારનો દિવસ કાળમુખો સાબિત થયો. ઘરે કોઈ નહોતું ત્યારે પુત્ર આશિકે કપડાં સૂકવવાના હેન્ગર બાબતે પિતા સાથે ઝઘડો શરૂ કર્યો. આશિકની લગ્નની ઉંમર થઈ ગઈ હોવા છતાં પિતા લગ્ન કરાવતા નહોતા. વાતવાતમાં પિતાએ કહી દીધું કે, "તારે મને કશું પૂછવાનું નહીં, તારા લગ્ન નથી કરાવવાના, તારે આખી જિંદગી કુંવારા જ રહેવાનું છે!" બસ, આટલું સાંભળતાં જ તીખા મગજના આશિકનો પારો સાતમા આસમાને પહોંચી ગયો.
લગ્ન બાબતે બોલાચાલીમાં પિતાની હત્યા
ઉશ્કેરાયેલા આશિકે ઘરમાં પડેલી તીક્ષ્ણ કુહાડી ઊંચકી લીધી. ખાટલામાં સૂતેલા પિતા કાલુમીયાં કંઈ સમજે તે પહેલાં જ આશિકે તેમના માથા, નાક અને ગળાના ભાગે કુહાડીના ઉપરાછાપરી ઘા ઝીંકી દીધા. લોહીલુહાણ હાલતમાં કાલુમીયાંએ ઘટનાસ્થળે જ દમ તોડી દીધો. પિતાની હત્યા કર્યા બાદ પાપી પુત્ર આશિક ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો. બહેન ઘરે આવી ત્યારે પલંગમાં પિતાની લોહીથી લથબથ લાશ જોઈ તેની ચીસો નીકળી ગઈ.
પોલીસે આરોપીને ઝડપી પાડ્યો
મૃતકની દીકરી તસ્લીમબાનુની ફરિયાદના આધારે વલ્લભવિદ્યાનગર પોલીસે આરોપીને પકડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યાં અને હ્યુમન સોર્સ અને ટેકનિકલ બાતમીના આધારે પોલીસે નાનો વિદ્યાનગર સ્થિત વી.વી.સી.સી. બેંક નજીકથી આશિક બેલીમને દબોચી લીધો. પોલીસની આકરી પૂછપરછમાં આરોપી ભાંગી પડ્યો અને પિતાની હત્યાની કબૂલાત કરી લીધી.
પોલીસે આરોપી આશિકને સાથે રાખીને ઘટનાસ્થળે સમગ્ર ક્રાઈમનું રિ-કન્સ્ટ્રક્શન કરાવ્યું અને ઘરમાંથી હત્યામાં વપરાયેલી કુહાડી કબ્જે કરી. કરૂણતા તો એ છે કે, આરોપીની બહેન તસ્લીમબાનુના બે દિવસ પછી જ રીત-રિવાજ મુજબ નિકાહ થવાના હતા. પરંતુ એ પહેલાં જ ઉગ્ર સ્વભાવના ભાઈએ પિતાની હત્યા કરી આખા પરિવારની ખુશીઓને માતમમાં ફેરવી નાખી.