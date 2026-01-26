Prev
મીઠા પાણી માટે રઝળપાટ, આણંદના બામણગામમાં આઝાદીના સાત દાયકા પછી પણ તરસ અધૂરી!

Anand News: એક તરફ ભારત ડિજિટલ ઈન્ડિયા અને વિકાસની મોટી વાતો કરી રહ્યું છે, ત્યારે બીજી તરફ આણંદ જિલ્લાનું એક એવું કામ છે જે 'પીવાના મીઠા પાણી' માટે તરસી રહ્યું છે. આઝાદીના સાત-સાત દાયકા વીતી ગયા હોવા છતાં આજે પણ ગામના લોકો ખારું પાણી પીવે છે. ત્યારે તંત્રની લાપરવાહીના કારણે લોકો કેમ રોગોને આમંત્રણ આપવા મજબૂર છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 26, 2026, 10:31 PM IST

મીઠા પાણી માટે રઝળપાટ, આણંદના બામણગામમાં આઝાદીના સાત દાયકા પછી પણ તરસ અધૂરી!

Anand News: આ આંકલાવનું કુદરતી સૌંદર્ય ધરાવતું બામણગામ છે. પણ અહીંના તુળજા ભવાની વિસ્તાર માટે મહીસાગર નદી જ મુસીબત બની છે. ભૌગોલિક નીચાણને કારણે દરિયાની ભરતીના પાણી ભૂગર્ભમાં ઉતરતા અહીંના બોરકુવા હવે 'મીઠું' નહીં પણ 'ખારું ઝેર' ઓકી રહ્યા છે. સ્થિતિ એટલી ગંભીર છે કે આ પાણી પીવા તો ઠીક, ઘરવપરાશ લાયક પણ નથી. પરિણામે સ્થાનિકોએ મીઠા પાણી માટે છેક ઊંચાણવાળા વિસ્તારો સુધી રઝળપાટ કરવો પડે છે.

પાણીની આ ખારાશ માત્ર ગૃહિણીઓની કમર નથી તોડી રહી, પણ બાળકોના ભવિષ્યને પણ ‘ટીપે-ટીપે’ કોરી રહી છે. તુળજા ભવાની પ્રાથમિક શાળામાં બાળકોની તરસ છીપાવવા ફિલ્ટર તો નખાયા, પણ કુદરતની ખારાશ આગળ આ મશીનો કટાઈને ભંગાર થઈ ગયા છે. આજે હાલત એ છે કે જે ઉંમરે બાળકોએ હાથમાં પુસ્તકો પકડવાના હોય, તે ઉંમરે તેમણે ખભા પર પાણીની બોટલોનો વધારાનો ભાર ઊંચકીને શાળાએ આવવું પડે છે.

ખારું પાણી સ્વાસ્થ્ય માટે ‘ધીમું ઝેર’
આ ખારું પાણી માત્ર સ્વાદમાં કડવું નથી, પણ સ્વાસ્થ્ય માટે ‘ધીમું ઝેર’ સાબિત થઈ રહ્યું છે. તબીબોના મતે સતત આવું ક્ષારવાળું પાણી પીવાથી કિડનીમાં પથરી, હાઈ બ્લડ પ્રેશર અને સાંધાના અસહ્ય દુખાવા જેવી ગંભીર બીમારીઓ થઈ શકે છે. તો નાની ઉંમરમાં બાળકોના હાડકાં નબળા પડવા, ચામડીના રોગો અને વાળ ખરવાની સમસ્યા પણ અહીં સામાન્ય બની ગઈ છે. આ પાણી પીવું એ જાણે રોગોને આમંત્રણ આપવા સમાન છે.

તંત્રની લાપરવાહી
'વાસ્મા'ના અધિકારીઓ સેમ્પલ લઈ ગયાને 6 મહિના થયા છતાં હજુ સુધી કોઈ ઉકેલ આવ્યો નથી. શું તંત્ર કોઈ મોટી બીમારી ફેલાય તેની રાહ જોઈ રહ્યું છે? આઝાદીના 78 વર્ષે પણ જનતાને એક ઘૂંટ મીઠા પાણી માટે વલખાં મારવા પડે, તે વિકાસ સામે મોટો સવાલ છે.

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

